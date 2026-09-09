Справу екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупи направлено до суду, - САП

Справу щодо колишньої голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), ексдепутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи направлено до суду.

Про це повідомляє САП, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, прокурор САП направив до суду обвинувальний акт щодо Крупи, її чоловіка та сина. Їх обвинувачують у незаконному збагаченні на 160 млн грн.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020–2024 років за сприяння чоловіка та сина очільниця МСЕК незаконно збагатилася на 160 млн грн.

Частина цих коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка вони були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 КК України.

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Справа Крупи

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