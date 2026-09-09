Дело бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы направлено в суд, - САП
Дело в отношении бывшей председательницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), экс-депутата Хмельницкого областного совета Татьяны Крупы передано в суд.
Об этом сообщает САП, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении Крупы, ее мужа и сына. Их обвиняют в незаконном обогащении на 160 млн грн.
В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2020–2024 годов при содействии мужа и сына руководительница МСЭК незаконно обогатилась на 160 млн грн.
Часть этих средств была легализована посредством фиктивной продажи недвижимости. После чего при содействии мужа они были вывезены за границу и размещены на счетах в банках.
Действия этих лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.
Дело Крупы
- Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы во время обысков обнаружили $6 млн наличными. "Суспильне" отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом партии "Слуга народа" в Хмельницком облсовете. Татьяна Крупа работает главным врачом областной МСЭК с 2008 года.
- Также сообщалось, что руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
- 7 октября Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы.
- 10 октября Александр Крупа — сын Татьяны Крупы — уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что проведет повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
- 16 октября главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олийником оформили инвалидность, "прикрывая" коррупционную схему "слуги народа" Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел список имен всех прокуроров и описал применявшуюся преступную схему.
- Цензор.НЕТ также опубликовал список из 30 руководителей областных прокуратур, получающих самые высокие пенсии.
- После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по итогам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.
- 9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу адвокатов бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.
- 24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, освободили от должности главы Хмельницкой областной МСЭК.
- 20 марта 2025 года ВАКС продлил Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно). В качестве альтернативы подозреваемой назначен залог в размере 230 млн грн.
- 31 марта Апелляционный суд уменьшил залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн.
- В июле 2025 года ВАКС продлил до 7 сентября срок содержания Крупы под стражей, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.
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Вся королівська кіннотаВАКС, НАБУ та САП цим займаються ДЕСЯТЬ років. Тому й тут ця вистава може затягнутися на роки.