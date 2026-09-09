Дело бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы направлено в суд, - САП

Дело в отношении бывшей председательницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), экс-депутата Хмельницкого областного совета Татьяны Крупы передано в суд.

Об этом сообщает САП, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении Крупы, ее мужа и сына. Их обвиняют в незаконном обогащении на 160 млн грн.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2020–2024 годов при содействии мужа и сына руководительница МСЭК незаконно обогатилась на 160 млн грн.

Часть этих средств была легализована посредством фиктивной продажи недвижимости. После чего при содействии мужа они были вывезены за границу и размещены на счетах в банках.

Действия этих лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.

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Дело Крупы

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