Путін не відступив ні на крок і не збирається. Ілюзій щодо переговорів бути не повинно, - Волкер

Російський диктатор Володимир Путін після останніх переговорів не змінив своєї позиції щодо завершення війни проти України та не має наміру відмовлятися від своїх максималістських цілей. Припинення вогню найближчим часом залишається малоймовірним, проте наступного року шанси на це можуть зрости.

Про це заявив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "НАСПРАВДІ MAX", повідомляє Цензор.НЕТ.

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РФ не відступила від своїх цілей

За словами Волкера, російський диктатор після останніх переговорів "не відступив ні на крок" і не збирається змінювати свою позицію.

"Путін не відступив ні на крок і не збирається. Тож ілюзій бути не повинно. Ціль Путіна – ліквідувати Україну як суверенну незалежну державу та підкорити її як частину Російської імперії. Без сумніву, саме це він і намагається зробити",- сказав дипломат.

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Далекобійні удари України та відсутність тиску США

За його словами, Україна діє правильно, зберігаючи готовність до переговорів і водночас посилюючи тиск на Росію далекобійними ударами, тоді як Вашингтон поки що утримується від посилення тиску щодо Москви.

Дипломат зазначив, що Путін використовує таку позицію президента США Дональда Трампа.

"Я думаю, що Росія використовує таку позицію президента Трампа, щоб продовжувати свою агресію проти України. І потрібно більше тиску на Росію, щоб змусити Путіна зупинити війну. Але ми цього не робимо. Тож насправді це Україна зараз успішно тисне на Путіна. Саме Україна чинить цей тиск",- сказав Волкер.

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Припинення вогню до зими не буде

Волкер також прогнозує, що Путін навряд чи піде на припинення вогню до зими. На думку дипломата, очільник Кремля прагне використати зимовий період, щоб оцінити, яких результатів його армія зможе досягти на полі бою.

"Я не думаю, що Путін буде готовий до припинення вогню до цієї зими. Він захоче використати зиму, щоб подивитися, чого зможе досягти. Зрештою, йому це не вдасться", – сказав колишній спецпредставник США.

Водночас Волкер вважає, що у 2027 році може з'явитися можливість для припинення вогню. Однак, на його думку, російський диктатор ніколи не погодиться на мирну угоду, бо для цього йому довелося б визнати суверенітет України, легітимність Зеленського та наявність міжнародного кордону з Україною.

"Припинення вогню можливе. Я не думаю, що Путін колись погодиться на мирну угоду",- сказав дипломат.

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