Путин не отступил ни на шаг и не собирается этого делать. Иллюзий относительно переговоров быть не должно, - Уолкер

Российский диктатор Владимир Путин после последних переговоров не изменил своей позиции относительно завершения войны против Украины и не намерен отказываться от своих максималистских целей. Прекращение огня в ближайшее время остается маловероятным, однако в следующем году шансы на это могут возрасти.

Об этом заявил бывший специальный представитель США по Украине Курт Уолкер в интервью "НАСПРАВДІ MAX", сообщает Цензор.НЕТ.

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РФ не отступила от своих целей

По словам Уолкера, российский диктатор после последних переговоров "не отступил ни на шаг" и не собирается менять свою позицию.

"Путин не отступил ни на шаг и не собирается. Поэтому иллюзий быть не должно. Цель Путина - ликвидировать Украину как суверенное независимое государство и подчинить ее как часть Российской империи. Без сомнения, именно это он и пытается сделать", - сказал дипломат.

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Дальнобойные удары Украины и отсутствие давления со стороны США

По его словам, Украина действует правильно, сохраняя готовность к переговорам и одновременно усиливая давление на Россию ударами на большие расстояния, тогда как Вашингтон пока воздерживается от усиления давления на Москву.

Дипломат отметил, что Путин использует такую позицию президента США Дональда Трампа.

"Я думаю, что Россия использует такую позицию президента Трампа, чтобы продолжать свою агрессию против Украины. И нужно больше давления на Россию, чтобы заставить Путина остановить войну. Но мы этого не делаем. Поэтому на самом деле именно Украина сейчас успешно давит на Путина. Именно Украина оказывает это давление", - сказал Уолкер.

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Прекращения огня до зимы не будет

Уолкер также прогнозирует, что Путин вряд ли пойдет на прекращение огня до зимы. По мнению дипломата, глава Кремля стремится использовать зимний период, чтобы оценить, каких результатов его армия сможет достичь на поле боя.

"Я не думаю, что Путин будет готов к прекращению огня до этой зимы. Он захочет использовать зиму, чтобы посмотреть, чего сможет достичь. В конце концов, ему это не удастся", - сказал бывший спецпредставитель США.

В то же время Уолкер считает, что в 2027 году может появиться возможность для прекращения огня. Однако, по его мнению, российский диктатор никогда не согласится на мирное соглашение, поскольку для этого ему пришлось бы признать суверенитет Украины, легитимность Зеленского и наличие международной границы с Украиной.

"Прекращение огня возможно. Я не думаю, что Путин когда-нибудь пойдет на мирное соглашение", - сказал дипломат.

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