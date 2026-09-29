На фронті – 189 боєзіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Костянтинівському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку доби, 29 вересня, на передовій відбулося 189 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 29 вересня, передає Цензор.НЕТ.

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Обстріли України

Агресор завдав одного ракетного удару та здійснив 46 авіаційних ударів із застосуванням 172 керовані авіабомби, залучив для ударів 5763 дрони-камікадзе та здійснив 1938 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням чотирьох КАБ та здійснили 45 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариця, Охрімівка, Мала Вовча та Вільхуватка. Одна з цих атак ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Путникового.

Бої на сході

Сім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Зарічне, Дробишеве та Діброва. Триває бій.

На Слов’янському напрямку Сили оборони чотири рази зупиняли спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Пискунівка, Миколаївка. Одна штурмова дія противника продовжується.

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На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Розкішного, Степанівки, Торецького, Вільного та Кучерового Яру.

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Світле, Красноподілля, Новогришине, Кучерів Яр, Сергіївка та Молодецьке. Два бої тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 26 окупантів, три - поранено; знищено спеціальний засіб та три укриття. Пошкоджено одиницю автомобільної техніки та 48 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 174 безпілотні літальні апарати різних типів.

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Бойові дії на півдні

На Олександрівському напрямку ворог атакував в бік Новогеоргіївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку неподалік населеного пункту Різдвянка.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище тричі атакуючи в бік Зарічного та Павлівки.

На Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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