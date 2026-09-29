На фронте – 189 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Константиновском и Славянском направлениях, – Генштаб
Всего с начала суток 29 сентября на передовой произошло 189 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 29 сентября, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы Украины
Агрессор нанес один ракетный удар и совершил 46 авиационных ударов с применением 172 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 5763 дрона-камикадзе и совершил 1938 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксирована одна штурмовая операция противника. Оккупанты нанесли один авиационный удар с применением четырех КАБ и осуществили 45 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых – с применением РСЗО.
Бои в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Старица, Охримовка, Малая Волчья и Вильхуватка. Одна из этих атак еще продолжается.
На Купянском направлении враг один раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Путникова.
Бои на востоке
Семь попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Шейковка, Новоселовка, Заречное, Дробишево и Диброва. Бой продолжается.
- На Славянском направлении Силы обороны четыре раза сдерживали попытки захватчиков продвигаться вперед в районе населенных пунктов Озерное, Пискуновка, Николаевка. Одна штурмовая операция противника продолжается.
На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.
- На Константиновском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Роскошного, Степановки, Торецкого, Вольного и Кучерова Яра.
- Четырнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Светлое, Краснополье, Новогришино, Кучеров Яр, Сергеевка и Молодецкое. Два боя продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 26 оккупантов, трое — ранены; уничтожено специальное средство и три укрытия. Повреждена единица автомобильной техники и 48 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 174 беспилотных летательных аппарата различных типов.
Боевые действия на юге
- На Александровском направлении враг атаковал в сторону Новогеоргиевки.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку недалеко от населенного пункта Рождественка.
- На Ореховском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение, трижды атакуя в сторону Заречного и Павловки.
- На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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