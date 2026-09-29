На фронте – 189 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Константиновском и Славянском направлениях, – Генштаб

Всего с начала суток 29 сентября на передовой произошло 189 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 29 сентября, передает Цензор.НЕТ.

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Обстрелы Украины

Агрессор нанес один ракетный удар и совершил 46 авиационных ударов с применением 172 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 5763 дрона-камикадзе и совершил 1938 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксирована одна штурмовая операция противника. Оккупанты нанесли один авиационный удар с применением четырех КАБ и осуществили 45 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых – с применением РСЗО.

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Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Старица, Охримовка, Малая Волчья и Вильхуватка. Одна из этих атак еще продолжается.

На Купянском направлении враг один раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Путникова.

Бои на востоке

Семь попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Шейковка, Новоселовка, Заречное, Дробишево и Диброва. Бой продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны четыре раза сдерживали попытки захватчиков продвигаться вперед в районе населенных пунктов Озерное, Пискуновка, Николаевка. Одна штурмовая операция противника продолжается.

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На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Роскошного, Степановки, Торецкого, Вольного и Кучерова Яра.

Четырнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Светлое, Краснополье, Новогришино, Кучеров Яр, Сергеевка и Молодецкое. Два боя продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 26 оккупантов, трое — ранены; уничтожено специальное средство и три укрытия. Повреждена единица автомобильной техники и 48 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 174 беспилотных летательных аппарата различных типов.

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Боевые действия на юге

На Александровском направлении враг атаковал в сторону Новогеоргиевки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку недалеко от населенного пункта Рождественка.

На Ореховском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение, трижды атакуя в сторону Заречного и Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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