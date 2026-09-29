Підсумки 29 вересня: Росія вдарила по Сумах, запустила понад сто безпілотників по Україні, а Дмитрієв зустрівся з чиновниками США. ВIДЕО

Російська армія завдала удару керованими авіабомбами по Сумах, унаслідок чого загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення, серед них троє дітей.

Окупанти запустили по Україні 112 ударних безпілотників, серед яких було 29 реактивних.

Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв провів у Вашингтоні переговори з американськими чиновниками щодо завершення війни

Цензор.НЕТ зібрав головні новини за 29 вересня.

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Росія вдарила КАБами по Сумах

Авіабомби влучили у школу, житлові будинки та кладовище. На момент удару діти перебували в укритті, що дозволило уникнути значно більшої кількості жертв серед них.

Від будівлі навчального закладу залишилися уламки. У сусідніх спорудах вибило вікна.

Суми розташовані відносно близько до кордону з Росією, що робить місто вразливим до різних видів зброї, зокрема дронів, ракет і керованих авіабомб.

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Росія запустила по Україні 112 дронів

Упродовж 29 вересня російська армія запустила по Україні 112 ударних безпілотників, серед яких було 29 реактивних. Сили ППО знищили 95 із них.

На тлі атак Міністерство оборони оголосило про перебудову системи протиповітряної оборони. Міністр оборони Євгеній Хмара відвідав командні пункти Повітряних сил на Київщині. Було поставлено завдання знищувати повітряні цілі ще до їхнього підльоту до столиці.

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Переговори про війну та повернення дітей

Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв провів у Вашингтоні переговори з американськими чиновниками щодо завершення війни.

США розглядають можливість тристоронньої зустрічі України, Росії та США в Абу-Дабі щодо енергетичного перемир’я.

Україна також повернула з окупованої Херсонщини ще 14 дітей віком від 6 до 17 років. Загалом від початку року вдалося повернути 204 неповнолітніх.

Детективи НАБУ після більш ніж трьох років розшуку знайшли колишнього суддю Бабушкінського районного суду Дніпропетровська Андрія Леонова. Його засудили за хабарництво, однак він ухилявся від відбування покарання.

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