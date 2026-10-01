Крістін Лагард відкинула участь у виборах президента Франції у 2027 році

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що не планує достроково залишати посаду заради участі у виборах президента Франції у 2027 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

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Лагард відкинула можливість участі у виборах

"Це було б зовсім не найкращою ідеєю. По-перше, тут йдеться про життєву силу, енергію та витривалість. Крім того, у такого роду зобов’язаннях неминуче присутнє відчуття самопожертви. А мені вже 70 років", – сказала глава ЄЦБ.

Її заява має покласти край припущенням про можливий достроковий відхід Лагард із ЄЦБ заради участі у президентських виборах у Франції.

Водночас у керівництві Європейського центрального банку тривають кадрові зміни. Член правління ЄЦБ Ізабель Шнабель минулого тижня подала у відставку, щоб обійняти керівну посаду в Міжнародному валютному фонді.

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Глава ЄЦБ закликала Францію провести реформи

Лагард також заявила, що Франція зараз перебуває у складному фінансовому становищі.

"Коли ваш борг наближається до 120 % ВВП, при цьому немає чіткого плану щодо стримування його зростання, це серйозна проблема. Для відновлення довіри потрібні надійний план дій, колективна рішучість і реформи", – зазначила вона.

За словами Лагард, Франції необхідно скоротити бюрократію, поглибити реформи ринку праці та реформувати пенсійну систему, яка зазнає тиску через збільшення тривалості життя.

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Перед президентськими виборами 2027 року у Франції неформальна лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях зі значним відривом від конкурентів.

27 вересня у Франції переобрали 178 із 348 членів верхньої палати парламенту. "Національне об’єднання" вперше отримало можливість сформувати парламентську групу у Сенаті.

Водночас посадовці країн ЄС намагаються розвіяти побоювання, що можливі перемоги на виборах партій, які скептично ставляться до України, у Франції та Німеччині можуть підірвати європейську підтримку Києва.

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