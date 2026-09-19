Ле Пен та її однопартієць Барделла виступили з критикою РФ: Москва не може диктувати політику Франції

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Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен та голова політсили Жордан Барделла у своїй заяві, опублікованій 19 вересня, наголосили, що Росія не може диктувати політику Франції шляхом залякування чи дестабілізації.

Про це пише RTL, інформує Цензор.НЕТ.

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Тиск РФ не вплине на позицію Франції

"Росія не може розраховувати на те, щоб прямо чи опосередковано диктувати політику Франції за допомогою залякування, погроз, дестабілізації чи психологічного тиску... Жодна провокація, жодна таємна операція та жодні дестабілізуючі дії не зможуть змусити Францію сприяти досягненню Росією своїх військових цілей в Україні", - наголосили французькі політики.

Їхня заява пролунала на наступний день після зустрічі в Єлисейському палаці, на якій був присутній Жордан Барделла. Метою зустрічі було поінформувати політичні сили про геополітичні кризи, з якими стикається Франція.

Видання зазначає, що Ле Пен, яка є лідеркою президентських перегонів за результатами опитувань, регулярно зазнає критики з боку політичних опонентів через позиції, які вони вважають надто примирливими щодо російського диктатора.

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Дебати щодо допомоги Україні

Крім того, Ле Пен та Барделла виступили за демократичні дебати щодо фінансової підтримки України Францією.

Також французькі політики засудили рішення Москви взяти під контроль активи європейських компаній, які продовжують працювати в Росії, зокрема Nestlé та Auchan. Такі дії вони назвали "ворожим актом", який "безпосередньо завдає шкоди інтересам та правам наших підприємств".

Підтримка ініціатив Макрона

Ле Пен та Барделла у своїй заяві також стверджують, що "підтримують усі заходи, необхідні для посилення безпеки наших стратегічних інфраструктур" — після того, як президент Франції Емманюель Макрон оголосив у п'ятницю, 18 вересня, що доручив уряду "підготувати план захисту" критичної інфраструктури від російських гібридних атак.

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Позиція Лен Пен щодо підтримки України

У липні Ле Пен заявила, що братиме участь у президентських виборах у Франції 2027 року після того, як апеляційний суд Парижу скоротив їй термін заборони на обіймання виборних посад.

Раніше віцепрезидент французької праворадикальної партії "Національне об’єднання" Луї Аліо заявив, що його політична сила припинить допомогу Україні, якщо прийде до влади після президентських виборів у Франції 2027 року.

Сама ж Ле Пен нещодавно заявила, що Париж може продовжувати військову співпрацю з Україною, зокрема навчати українських військовослужбовців та надавати обладнання для оборони. Водночас фінансову допомогу вона пропонує припинити.

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