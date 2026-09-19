Ле Пен и ее однопартиец Барделла выступили с критикой РФ: Москва не может диктовать политику Франции
Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и председатель партии Жордан Барделла в своем заявлении, опубликованном 19 сентября, подчеркнули, что Россия не может диктовать политику Франции путем запугивания или дестабилизации.
Об этом пишет RTL, сообщает Цензор.НЕТ.
Давление РФ не повлияет на позицию Франции
"Россия не может рассчитывать на то, чтобы прямо или косвенно диктовать политику Франции с помощью запугивания, угроз, дестабилизации или психологического давления... Ни одна провокация, ни одна секретная операция и никакие дестабилизирующие действия не смогут заставить Францию способствовать достижению Россией своих военных целей в Украине", — подчеркнули французские политики.
Их заявление прозвучало на следующий день после встречи в Елисейском дворце, на которой присутствовал Жордан Барделла. Целью встречи было проинформировать политические силы о геополитических кризисах, с которыми сталкивается Франция.
Издание отмечает, что Ле Пен, лидирующая в президентской гонке по результатам опросов, регулярно подвергается критике со стороны политических оппонентов из-за позиций, которые они считают слишком примирительными по отношению к российскому диктатору.
Дебаты о помощи Украине
Кроме того, Ле Пен и Барделла выступили за демократические дебаты по вопросу финансовой поддержки Украины со стороны Франции.
Также французские политики осудили решение Москвы взять под контроль активы европейских компаний, продолжающих работать в России, в частности Nestlé и Auchan. Такие действия они назвали "враждебным актом", который "непосредственно наносит ущерб интересам и правам наших предприятий".
Поддержка инициатив Макрона
Ле Пен и Барделла в своем заявлении также утверждают, что "поддерживают все меры, необходимые для усиления безопасности наших стратегических инфраструктур" — после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в пятницу, 18 сентября, что поручил правительству "подготовить план защиты" критически важной инфраструктуры от российских гибридных атак.
Позиция Ле Пен по вопросу поддержки Украины
- В июле Ле Пен заявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году после того, как апелляционный суд Парижа сократил ей срок запрета на занятие выборных должностей.
- Ранее вице-президент французской праворадикальной партии "Национальное объединение" Луи Алио заявил, что его политическая сила прекратит помощь Украине, если придет к власти после президентских выборов во Франции в 2027 году.
- Сама же Ле Пен недавно заявила, что Париж может продолжать военное сотрудничество с Украиной, в частности обучать украинских военнослужащих и предоставлять оборудование для обороны. В то же время она предлагает прекратить финансовую помощь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль