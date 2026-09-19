Ле Пен и ее однопартиец Барделла выступили с критикой РФ: Москва не может диктовать политику Франции

Фото: AFP

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и председатель партии Жордан Барделла в своем заявлении, опубликованном 19 сентября, подчеркнули, что Россия не может диктовать политику Франции путем запугивания или дестабилизации.

Об этом пишет RTL, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Давление РФ не повлияет на позицию Франции

"Россия не может рассчитывать на то, чтобы прямо или косвенно диктовать политику Франции с помощью запугивания, угроз, дестабилизации или психологического давления... Ни одна провокация, ни одна секретная операция и никакие дестабилизирующие действия не смогут заставить Францию способствовать достижению Россией своих военных целей в Украине", — подчеркнули французские политики.

Их заявление прозвучало на следующий день после встречи в Елисейском дворце, на которой присутствовал Жордан Барделла. Целью встречи было проинформировать политические силы о геополитических кризисах, с которыми сталкивается Франция.

Издание отмечает, что Ле Пен, лидирующая в президентской гонке по результатам опросов, регулярно подвергается критике со стороны политических оппонентов из-за позиций, которые они считают слишком примирительными по отношению к российскому диктатору.

Читайте также: Франция расследует возможное вмешательство России в президентские выборы 2027 года

Дебаты о помощи Украине

Кроме того, Ле Пен и Барделла выступили за демократические дебаты по вопросу финансовой поддержки Украины со стороны Франции.

Также французские политики осудили решение Москвы взять под контроль активы европейских компаний, продолжающих работать в России, в частности Nestlé и Auchan. Такие действия они назвали "враждебным актом", который "непосредственно наносит ущерб интересам и правам наших предприятий".

Поддержка инициатив Макрона

Ле Пен и Барделла в своем заявлении также утверждают, что "поддерживают все меры, необходимые для усиления безопасности наших стратегических инфраструктур" — после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в пятницу, 18 сентября, что поручил правительству "подготовить план защиты" критически важной инфраструктуры от российских гибридных атак.

Читайте также: Ле Пен объявила, что будет баллотироваться на президентских выборах во Франции в 2027 году

Позиция Ле Пен по вопросу поддержки Украины

В июле Ле Пен заявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году после того, как апелляционный суд Парижа сократил ей срок запрета на занятие выборных должностей.

Ранее вице-президент французской праворадикальной партии "Национальное объединение" Луи Алио заявил, что его политическая сила прекратит помощь Украине, если придет к власти после президентских выборов во Франции в 2027 году.

Сама же Ле Пен недавно заявила, что Париж может продолжать военное сотрудничество с Украиной, в частности обучать украинских военнослужащих и предоставлять оборудование для обороны. В то же время она предлагает прекратить финансовую помощь.

Читайте также: Лидер ультраправых Франции Барделла призвал пересмотреть помощь Украине