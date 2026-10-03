Американсько-український фонд відновлення уклав першу угоду на $30 млн у сфері критичних мінералів, - Reuters

Спільний американсько-український інвестиційний фонд відбудови уклав свою першу угоду у сфері критично важливих мінералів та погодив чотири інші проєкти.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на одного з високопоставлених представників фонду від США, інформує Цензор.НЕТ.

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Перша угода у сфері надрокористування

Керівник інвестиційного підрозділу Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC) Конор Коулман заявив, що загальний обсяг проєктів спільного фонду наразі становить близько 70 млн доларів, що демонструє підтримку України з боку Вашингтона у війні, яку розв’язала Росія.

"Для українського народу вкрай важливо, щоб ми інвестували саме зараз", - сказав Коулман.

Перша угода у сфері корисних копалин передбачає інвестицію в розмірі близько 30 мільйонів доларів у "спільну інвестиційну платформу" з компанією BGV Group співвласника мережі "АТБ" Геннадія Буткевича.

За словами Коулман, спочатку платформа зосередиться на гірничодобувних проєктах на ранніх стадіях по всій Україні, а її цілями стануть родовища рідкісноземельних елементів, урану, берилію та цирконію.

"Усі вони входять до переліку критично важливих мінералів США, тому це дуже добре узгоджується з тим, що ми прагнемо робити з погляду пріоритетів адміністрації США", – заявив Коулман.

Нова батарейна система для ДТЕК

Два інші проєкти спрямовані на зміцнення мереж електро- та теплопостачання України після активізації російських атак на ключові об'єкти інфраструктури напередодні зими.

Коулман зазначив, що ці кошти доповнять майже $100 мільйонів, які Корпорація фінансування міжнародного розвитку США (DFC) щойно погодилася надати енергетичній компанії України ДТЕК. Фінансування спрямується на створення нової акумуляторної системи, що забезпечуватиме резервне електропостачання приблизно 600 тисячам українських домогосподарств протягом до двох годин.

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Когенераційні "енергохаби"

Крім того, фонд придбає частку у когенераційній платформі для запуску "енергохабів", покликаних відновити знищену інфраструктуру тепло- та електропостачання.

Угода про надра

Нагадаємо, у 2025 році Україна та США підписали Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

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