Трамп про угоду щодо надр з Україною: Ми можемо в будь-який момент вирушити туди й забрати все, що захочемо

Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалена минулого року угода з Україною про корисні копалини вигідна для Сполучених Штатів. Він розраховує на повернення наданих Україні коштів через доступ до її надр.

Про це американський лідер сказав у інтерв'ю телеканалу Real America's Voice, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Повернення коштів через надра

"Але якщо ви пам'ятаєте, я уклав угоду. Теоретично ми повернемо наші гроші, тому що ми уклали угоду щодо рідкісноземельних металів і домовилися про те, що зможемо туди зайти. У нас є ця угода. Ви розумієте, про що я кажу. Можливо, вона коштує набагато більше ніж 300 мільярдів доларів, тому що ми можемо зайти", - сказав глава Білого дому.

Читайте також: Угода про надра зі США: Україна запропонує американцям 39 "сплячих" ліцензій і титанові родовища Фірташа

"Дуже багата земля"

Він заявив, що "Україна дуже багата, у неї дуже родючі землі з точки зору рідкісноземельних металів".

"І у нас підписаний контракт стосовно рідкісноземельних металів. Ми можемо зайти туди в будь-який час, коли захочемо, і взяти практично все, що захочемо. Це була дуже хороша угода", - сказав американський лідер.

Зазначимо, що Трамп неодноразово стверджував, що загальна допомога Україні за час війни сягнула $300–350 млрд. Однак офіційні дані Пентагону та Держдепу показують значно менші цифри.

Угода про надра

Нагадаємо, у 2025 році Україна та США підписали Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

Читайте також: Бессент радив Трампу не приймати Зеленського у Білому домі, а дружина Венса редагувала угоду про копалини, - NYT