Трамп о соглашении о недрах с Украиной: Мы можем в любой момент отправиться туда и забрать все, что захотим
Президент США Дональд Трамп заявил, что заключенное в прошлом году соглашение с Украиной о полезных ископаемых выгодно для Соединенных Штатов. Он рассчитывает на возврат предоставленных Украине средств за счет доступа к ее недрам.
Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Real America's Voice, сообщает Цензор.НЕТ.
Возврат средств за счет недр
"Но если вы помните, я заключил соглашение. Теоретически мы вернем наши деньги, потому что мы заключили соглашение о редкоземельных металлах и договорились о том, что сможем туда войти. У нас есть это соглашение. Вы понимаете, о чем я говорю. Возможно, оно стоит гораздо больше, чем 300 миллиардов долларов, потому что мы можем туда войти", - сказал глава Белого дома.
"Очень богатая земля"
Он заявил, что "Украина очень богата, у нее очень плодородные земли с точки зрения редкоземельных металлов".
"И у нас подписан контракт в отношении редкоземельных металлов. Мы можем зайти туда в любое время, когда захотим, и взять практически все, что захотим. Это было очень хорошее соглашение", - сказал американский лидер.
- Отметим, что Трамп неоднократно утверждал, что общая помощь Украине за время войны достигла $300-350 млрд. Однако официальные данные Пентагона и Госдепа показывают значительно меньшие цифры.
Соглашение о недрах
Напомним, 1 мая 2025 года Украина и США подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерстве в сфере критически важных полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.
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в ірану вже все "забрав", то тепер буде в України "забирати". Як пукін, який вже десять раз прокляв той день, коли почав "сво"