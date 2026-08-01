Трамп о соглашении о недрах с Украиной: Мы можем в любой момент отправиться туда и забрать все, что захотим

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключенное в прошлом году соглашение с Украиной о полезных ископаемых выгодно для Соединенных Штатов. Он рассчитывает на возврат предоставленных Украине средств за счет доступа к ее недрам.

Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Real America's Voice, сообщает Цензор.НЕТ.

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Возврат средств за счет недр

"Но если вы помните, я заключил соглашение. Теоретически мы вернем наши деньги, потому что мы заключили соглашение о редкоземельных металлах и договорились о том, что сможем туда войти. У нас есть это соглашение. Вы понимаете, о чем я говорю. Возможно, оно стоит гораздо больше, чем 300 миллиардов долларов, потому что мы можем туда войти", - сказал глава Белого дома.

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"Очень богатая земля"

Он заявил, что "Украина очень богата, у нее очень плодородные земли с точки зрения редкоземельных металлов".

"И у нас подписан контракт в отношении редкоземельных металлов. Мы можем зайти туда в любое время, когда захотим, и взять практически все, что захотим. Это было очень хорошее соглашение", - сказал американский лидер.

Отметим, что Трамп неоднократно утверждал, что общая помощь Украине за время войны достигла $300-350 млрд. Однако официальные данные Пентагона и Госдепа показывают значительно меньшие цифры.

Соглашение о недрах

Напомним, 1 мая 2025 года Украина и США подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерстве в сфере критически важных полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

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