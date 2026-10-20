Прямо зараз тривають важкі перемовини заради стійкого миру, - Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що наразі тривають важкі мирні перемовини.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Прямо зараз тривають важкі перемовини заради стійкого миру, який потрібен не лише Україні. У цей складний момент необхідно, аби всі сторони діяли виважено, зокрема реально оцінювали ситуацію та доносили правдиву інформацію.



Обʼєктивний факт у тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому про жодне "захоплення" цього українського міста російськими військами не йдеться", - йдеться в повідомленні.

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За словами Буданова, командувач угруповання російських військ "ЦЕНТР", генерал-полковник Андрій Іванаєв свідомо дезінформує президента РФ, залякує власних підлеглих та ставить їм нереальні завдання за будь-яку ціну продемонструвати захоплення українського Добропілля, оскільки сам Іванаєв вже прозвітував про це.

"Сили оборони України тримають позиції заради захисту інтересів держави та нашої землі. Жодні неправдиві заяви не змінять реальність", - підсумував керівник ОП.

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Що передувало?

Напередодні Reuters повідомило, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня може відвідати Норвегію для нового раунду переговорів щодо припинення війни в Україні.

Згодом стало відомо, що Зеленський прибуде до Осло на переговори з лідерами Норвегії та Фінляндії.

Відомо, що Віткофф після перемовин у Норвегії поїде до Росії.

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