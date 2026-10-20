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Новости Мирные переговоры
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Прямо сейчас ведутся сложные переговоры ради устойчивого мира, - Буданов

Трудные мирные переговоры: что сказал Буданов?

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время ведутся сложные мирные переговоры.

Об этом он сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Прямо сейчас ведутся сложные переговоры ради устойчивого мира, который нужен не только Украине. В этот сложный момент необходимо, чтобы все стороны действовали взвешенно, в частности, реально оценивали ситуацию и доносили правдивую информацию.

Объективный факт заключается в том, что Доброполье находится под контролем Украины, а потому ни о каком "захвате" этого украинского города российскими войсками речи не идет", - говорится в сообщении.

Читайте: Украина заинтересована в возобновлении трехстороннего формата переговоров, - Сибига

По словам Буданова, командующий группировкой российских войск "ЦЕНТР", генерал-полковник Андрей Иванаев сознательно дезинформирует президента РФ, запугивает собственных подчиненных и ставит перед ними нереальные задачи - любой ценой продемонстрировать захват украинского Доброполья, поскольку сам Иванаев уже отчитался об этом.

"Силы обороны Украины удерживают позиции ради защиты интересов государства и нашей земли. Никакие ложные заявления не изменят реальность", - подытожил глава ОП.

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Что этому предшествовало?

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Автор: 

Буданов Кирилл (678) переговоры (6106) Донецкая область (13401) Покровский район (1878) Доброполье (177)
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Топ комментарии
+28
З ким ви так тяжко трете?
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20.10.2026 16:05 Ответить
+18
Щось дуже лячно від ціх перемовин та перемовників.
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20.10.2026 16:09 Ответить
+13
Трудиться бідолага,поїсти нема часу,геть розпух від недоїдання.Премовини з ким,в якому вимірі і після якої дурі так шторить?
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20.10.2026 16:10 Ответить

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