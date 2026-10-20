Прямо сейчас ведутся сложные переговоры ради устойчивого мира, - Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время ведутся сложные мирные переговоры.

Об этом он сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Прямо сейчас ведутся сложные переговоры ради устойчивого мира, который нужен не только Украине. В этот сложный момент необходимо, чтобы все стороны действовали взвешенно, в частности, реально оценивали ситуацию и доносили правдивую информацию.



Объективный факт заключается в том, что Доброполье находится под контролем Украины, а потому ни о каком "захвате" этого украинского города российскими войсками речи не идет", - говорится в сообщении.

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По словам Буданова, командующий группировкой российских войск "ЦЕНТР", генерал-полковник Андрей Иванаев сознательно дезинформирует президента РФ, запугивает собственных подчиненных и ставит перед ними нереальные задачи - любой ценой продемонстрировать захват украинского Доброполья, поскольку сам Иванаев уже отчитался об этом.

"Силы обороны Украины удерживают позиции ради защиты интересов государства и нашей земли. Никакие ложные заявления не изменят реальность", - подытожил глава ОП.

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Что этому предшествовало?

Накануне Reuters сообщило, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на этой неделе может посетить Норвегию для нового раунда переговоров о прекращении войны в Украине.

Впоследствии стало известно, что Зеленский прибудет в Осло на переговоры с лидерами Норвегии и Финляндии.

Известно, что Виткофф после переговоров в Норвегии отправится в Россию.

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