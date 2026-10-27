Трамп: США "нічого не отримали" за допомогу Україні на $350 млрд за часів Байдена

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що Сполучені Штати нібито "нічого не отримали" за допомогу Україні та європейським союзникам на $350 мільярдів за часів попередньої адміністрації.

Про це він заявив 27 жовтня на передвиборчому мітингу у Техасі, передає Цензор.НЕТ.

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Про допомогу Україні та Європі

За словами Трампа, його адміністрація відновила збройні сили США, а попередник, 46-й президент Джо Байден, "роздав значну їх частину".

"Ми відновили збройні сили. А Байден роздав значну їх частину. Треба було брати за це якусь плату. Це ж Європа. Вони можуть заплатити", — сказав американський лідер.

Він наголосив, що тепер бере з європейських союзників оплату за постачання зброї, маючи на увазі програму PURL.

"Гадаю, вони передають озброєння Україні чи комусь іще, але вони нам платять. Байден міг про це попросити. Він віддав $350 мільярдів, і ми так нічого й не отримали за це, окрім того, що вони вважають нас дурними", — додав Трамп.

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Про Віткоффа

Трамп також подякував спецпосланцю Стіву Віткоффу за мирні зусилля.

"Спецпосланець Стів Віткофф домагається величезних успіхів. Дякую, Стіве", — додав він.

Що передувало?

30 квітня Трамп стверджував, що фінансова допомога Україні під час каденції Джо Байдена є однією з причин, чому російсько-українська війна триває.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що США припинили фінансування України.

Міністр війни США Піт Гегсет знову заявив, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "безвідповідально" передала Україні військову допомогу на "сотні мільярдів доларів", що призвело до ескалації війни. Саме тому Дональд Трамп наполягає на мирі між двома країнами.

Цифра $350 млрд — стара теза Трампа, її не підтверджують незалежні оцінки. Для довідки: за даними Конгресу США, виділено близько $175 млрд на всі пов'язані з Україною програми з 2022 року. Військова допомога — менша частина (орієнтовно $65 млрд).

Зброя Україні від США за Байдена

Згідно з даними Пентагону, попередня адміністрація надала Києву зброю на суму 33,8 млрд доларів із запасів Міністерства оборони та ще 33,2 млрд доларів готівкою для закупівлі зброї безпосередньо в американських оборонних компаній.

Після останньої видачі зброї зі складів Пентагону 9 січня 2025 року 3,85 млрд доларів із затверджених Конгресом коштів залишаються невитраченими на такі відбори існуючої зброї для України.

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