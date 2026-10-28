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"Такого просто не було": Буданов спростував чутки про нібито суперечку із Віткоффом
Очільник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив про інформаційні вкиди, спрямовані проти переговорного процесу. Він спростував опубліковані останнім часом у ЗМІ дані щодо подробиць консультацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у коментарі РБК-Україна.
Що саме розповів Буданов?
"Щодо, начебто інсайдів про деталі спілкування - інформація не відповідає дійсності, такого просто не було. Зараз ми спостерігаємо інформаційні атаки на переговорний процес. Важливо зберігати холодний розум і пам'ятати про нашу ключову мету - стійкий мир для України. Робимо все для цього", - заявив керівник ОП.
Що передувало?
Раніше французька газета Le Monde писала, що Буданов обурився "планом процвітання" Віткоффа з відновлення транзиту російського газу через Україну.
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