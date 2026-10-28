"Такого просто не було": Буданов спростував чутки про нібито суперечку із Віткоффом

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив про інформаційні вкиди, спрямовані проти переговорного процесу. Він спростував опубліковані останнім часом у ЗМІ дані щодо подробиць консультацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у коментарі РБК-Україна.

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Що саме розповів Буданов?

"Щодо, начебто інсайдів про деталі спілкування - інформація не відповідає дійсності, такого просто не було. Зараз ми спостерігаємо інформаційні атаки на переговорний процес. Важливо зберігати холодний розум і пам'ятати про нашу ключову мету - стійкий мир для України. Робимо все для цього", - заявив керівник ОП.

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Що передувало?

Раніше французька газета Le Monde писала, що Буданов обурився "планом процвітання" Віткоффа з відновлення транзиту російського газу через Україну.

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