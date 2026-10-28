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Новости Переговоры с США
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"Такого просто не было": Буданов опроверг слухи о якобы произошедшем споре с Уиткоффом

Буданов не ссорился с Виткоффом

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил об информационных вбросах, направленных против переговорного процесса. Он опроверг опубликованные в последнее время в СМИ данные о подробностях консультаций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

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Что именно рассказал Буданов?

"Что касается якобы инсайдерской информации о деталях общения — она не соответствует действительности, такого просто не было. Сейчас мы наблюдаем информационные атаки на переговорный процесс. Важно сохранять хладнокровие и помнить о нашей ключевой цели — устойчивом мире для Украины. Делаем все для этого", — заявил глава ОП.

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Что этому предшествовало?

Ранее французская газета Le Monde писала, что Буданов возмутился "планом процветания" Уиткоффа по возобновлению транзита российского газа через Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система безопасности Европы без США будет очень опасной, - Буданов

Автор: 

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