"Такого просто не было": Буданов опроверг слухи о якобы произошедшем споре с Уиткоффом

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил об информационных вбросах, направленных против переговорного процесса. Он опроверг опубликованные в последнее время в СМИ данные о подробностях консультаций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

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Что именно рассказал Буданов?

"Что касается якобы инсайдерской информации о деталях общения — она не соответствует действительности, такого просто не было. Сейчас мы наблюдаем информационные атаки на переговорный процесс. Важно сохранять хладнокровие и помнить о нашей ключевой цели — устойчивом мире для Украины. Делаем все для этого", — заявил глава ОП.

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Что этому предшествовало?

Ранее французская газета Le Monde писала, что Буданов возмутился "планом процветания" Уиткоффа по возобновлению транзита российского газа через Украину.

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