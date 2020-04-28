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Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Читайте по складах...
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Іди ти в ... штаб
Барбамбія... кіргуду...
Треба брати!
Райдужні мрії...
Нарід і бубочка
Чемпіонат диванних вірусологів
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Топ коментарі
+102 JulyusCaesar
показати весь коментар28.04.2020 19:07 Відповісти Посилання
+59 KAISERWALD
показати весь коментар28.04.2020 19:36 Відповісти Посилання
+49 Visitor
показати весь коментар28.04.2020 19:06 Відповісти Посилання
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=715171799312087&set=a.129147351247871&type=3 26 апреля в 22:52
Сьогодні в https://www.facebook.com/hashtag/instagram?source=feed_text&epa=HASHTAG #Instagram від Києва до Львова українські красуні інкримінують малоросу Зеленському зраду України по ст. 111 Кримінального Кодексу України!https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5?source=feed_text&epa=HASHTAG #Далі_більше ❗❗❗
Європейська Комісія виділила 3 мільярди євро допомоги десятьом країнам які постраждали від пандемії. П'ятий президент україни Петро Порошенко домовився, щоб Україну включили в цей список. Завдяки цим перемовинам Україні виділили 1.2 мільярди євро! Про що це говорить: яку повагу, довіру та підтримку він напрацював за роки свого президентства. Тобто, західні країни оцінили вклад Порошенка в розбудову нашої країни!!!!!!!! А наші люди, які піддалися на ворожу пропаганду цього нехочуть бачити.
Замість того щоб наша Зелена влада сказала дякую пане Порошенко за вашу роботу, що Європейська Комісія виділила для нас таку значну суму, при тому, що Україна на фоні деяких інших країн не так глобально потерпає від пандемії. Натомість Зеленський цей вияв солідарності міжнародних партнерів присвоює собі. Пан Зеленський каже, що це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Так, Зеленський, це безпрецедент, але ви замовчуєте завдяки кому нам дають цю допомогу!
Натомість, починаєте шити минулій владі безпрецедентні статті.
Ви, пане Зеленський, зараз руками своєї Венедиктової інкремінуєте незаконну абсурдну справу про Державну Зраду, за те що був наказ пройти нашим військовим кораблям Керчинською протокою, яка за міжнародним правом належить і нам. Ви цими звинуваченями на рахунок Порошенка, Турчинова та генерала Вороненка хочете показати, що вже нейтральні води, які визнані по міжнародному праву належять Росії??? Чий Ви слуга пане Зеленський?
Доречі!!!! Було уже засідання військового міжнародного трибуналу, який визнав, що українські кораблі йшли законно і нічого не порушували, і суд виніс вирок Росії повернути і моряків і катери і наших військових Україні. інакше вони заблокують усі морські Російські бази. Тобто Росія була заблокована в усіх водах і так би і було якби ви, Зеленський, не допомогли Росії уникнути цього покарання! Ви просто віддали Цемаха і всіх російських терористів в обмін на моряків, тобто їм потрібно приходити на допити. Тут, пане Зеленський, пряма зрада!!! Ви допомагаєте країні агресору уникнути покарання! Ви граєте на руку агресору. Ви виступаєте не просто толерантним до агресора, ви виступаєте на його боці! Ви його союзник!
Стосовно гумкомвою від Росії до Лаври!!!!
Вам мало гумкомвоїв Росії на Донбасі? Ви ще хочете запустити троянського коня в саме серце України в її столицю Київ!!!!??
Залишається нам повісити триколор над ВР чи що? Іі Путін хай виступає замість Вас яка уже різниця, всеодно вже путін керує Україною ви тільки як той хлопчик на побігеньках виконуєте всі його забаганки !!!!!
Мало того, російські ФБшники влаштували териростичний акт як найбільше заразити людей коронавірусом в Україні і зараз по всіх графіках після великодних свят у нас різко виросла кількість захворювань. І це тільки завдяки цьому териростичному акту.
Що ми маємо в сухому залишку: ви бачете що увесь світ потерпає від пандемії, що ви зробили, пред цим ви продали за кордон усі залишки індивідуального захисту, позакривали науково дослідні інститути потім завезли повномаштабно з небезпечних регіонів зазделегідь заражених людей. Вам цього здалося за мало ви дозволяєте фбшним попам збирати людей, щоб ще більше наражати їх на небеспеку і це все підпадає на державну зраду № 2 , це чергова зрада ви усіма силами усіма засобами зробили так, щоб пандемія вирувала в Україні!!!
Ви продали 200 тон індивідуального захи
Я ніколи не думала, що наскільки точно може повторюватися історія. Ви зараз своїми реальними діями ведете нас до голодомору!
Порошенко так оберігав наш народ, що він втратив відчуття самозбереження. Йому приносили все на блюдечку, за нього думали ніхто на собі не відчув, що в нас війна, що була пуста казна, була зруйнована економіка, цього ніхто не відчув! Всі бачили тільки поступове зростання.
Вже не кажу про капітуляцію на фронті, де гине більше військових, ніж під час спротиву росії. То ж ми, українська молодь, інкримінуємо вам статтю 111 Державна Зрада! По всім пунктам.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024578205160&__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCdV8FDoOZ2WyJS15CSm9HVq1OOSAjBkpK0KAvqq86bVPaM4plY3z0XZXNAXhyuMdS-7QyolM3-Br9e&fref=mentions&hc_location=group Богдана Богдана
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005524686551&__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCKb3krPeYel-PMWbHcvtCGlcXST2UTU9zAhi0ImzZc7K9JD4gdjPY5RXa2VwhSUFB93H3SZ22TGZe0&fref=mentions&hc_location=group Natalia Markevych
https://www.facebook.com/hashtag/111%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG #111статтяЗеленського
поки по кумполу не стукне - не дійде
"Коля! Шаурму, зёлёный чифирь и туристический бренд".
наблюдаю со своего окна каждый вечер одну и ту же картину :
сосед выходит во двор, садится в свою машину, откидывает голову и просто молчит...
и так каждый вечер....
P.S. у мужика четверо детей...и теща...