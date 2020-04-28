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Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Велюровий штаб слуги народу, самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Читайте по складах...

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб, - "слуга народу" Тищенко пояснив, чому його заклад приймає ВІП-гостей, попри карантин

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ресторатор Федотенков про роботу ресторану "слуги народу" Тищенка: Після цього вважаю карантин анульованим. Відкриваю літні тераси

Велюровий штаб слуги народу, самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Процес запущено

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священники

Велюровий штаб слуги народу, самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Іди ти в ... штаб

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найкращий вихід для Тищенка - визнати порушення, вибачитися і заплатити штраф за кожен день роботи "Велюру" в період карантину, - "слуга народу" Яременко

Велюровий штаб слуги народу, самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Барбамбія... кіргуду...

Велюровий штаб слуги народу, самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Треба брати!

Велюровий штаб слуги народу, самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Райдужні мрії...

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Бунт проти Зе-карантину. Що буде з фермерами та заробітчанами. ВIДЕО

Велюровий штаб слуги народу, самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Нарід і бубочка

Велюровий штаб слуги народу, самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Чемпіонат диванних вірусологів

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) карантин (18172) Лавра (294) Саакашвілі Міхеіл (2155) УПЦ МП (1213) фотожаба (13982) Тищенко Микола (352) коронавірус (19923)


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https://patrioty.org.ua/blogs/ptn--pnkh-gas-station-iak-estontsi-prykrasyly-posolstvo-rf-v-tallinni-foto-325470.html?fbclid=IwAR1fS_Rl5-xo99-THN6fJXCjkqSOV6yU-Cg3OJvBukr3LQbn0mJy5Ki1WTI Як естонці "прикрасили" посольство РФ у Таллінні (фото)
Велюровый штаб "слуги народа", самоочищение от московской нечисти, чемпионат диванных вирусологов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7674
Велюровый штаб "слуги народа", самоочищение от московской нечисти, чемпионат диванных вирусологов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3657
Велюровый штаб "слуги народа", самоочищение от московской нечисти, чемпионат диванных вирусологов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6873
показати весь коментар
28.04.2020 19:07 Відповісти
+59
Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 197
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28.04.2020 19:36 Відповісти
+49
Велюровый штаб "слуги народа", самоочищение от московской нечисти, чемпионат диванных вирусологов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1259
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28.04.2020 19:06 Відповісти
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Велюровый штаб "слуги народа", самоочищение от московской нечисти, чемпионат диванных вирусологов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1259
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28.04.2020 19:06 Відповісти
Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2541
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28.04.2020 19:33 Відповісти
Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 677
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28.04.2020 19:33 Відповісти
Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6893
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28.04.2020 19:35 Відповісти
Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 197
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28.04.2020 19:36 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024578205160&__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARD3X1qdZl7F88I1GQsh4B_nFjuxU-rkDgawqPNVSRCqcbhm1SRHRvm2ZkXttXDJNcmmyZorpF1Ro69v&hc_ref=ARTRD6F9kvSTr6zxf3LZcJi3VAbBFcByBN82XQdbIzvfaFaVUN8kyOfJxYC7kNMCxNE&fref=nf&hc_location=group Богдана Драч

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=715171799312087&set=a.129147351247871&type=3 26 апреля в 22:52
Сьогодні в https://www.facebook.com/hashtag/instagram?source=feed_text&epa=HASHTAG #Instagram від Києва до Львова українські красуні інкримінують малоросу Зеленському зраду України по ст. 111 Кримінального Кодексу України!https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5?source=feed_text&epa=HASHTAG #Далі_більше ❗❗❗
Європейська Комісія виділила 3 мільярди євро допомоги десятьом країнам які постраждали від пандемії. П'ятий президент україни Петро Порошенко домовився, щоб Україну включили в цей список. Завдяки цим перемовинам Україні виділили 1.2 мільярди євро! Про що це говорить: яку повагу, довіру та підтримку він напрацював за роки свого президентства. Тобто, західні країни оцінили вклад Порошенка в розбудову нашої країни!!!!!!!! А наші люди, які піддалися на ворожу пропаганду цього нехочуть бачити.
Замість того щоб наша Зелена влада сказала дякую пане Порошенко за вашу роботу, що Європейська Комісія виділила для нас таку значну суму, при тому, що Україна на фоні деяких інших країн не так глобально потерпає від пандемії. Натомість Зеленський цей вияв солідарності міжнародних партнерів присвоює собі. Пан Зеленський каже, що це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Так, Зеленський, це безпрецедент, але ви замовчуєте завдяки кому нам дають цю допомогу!
Натомість, починаєте шити минулій владі безпрецедентні статті.
Ви, пане Зеленський, зараз руками своєї Венедиктової інкремінуєте незаконну абсурдну справу про Державну Зраду, за те що був наказ пройти нашим військовим кораблям Керчинською протокою, яка за міжнародним правом належить і нам. Ви цими звинуваченями на рахунок Порошенка, Турчинова та генерала Вороненка хочете показати, що вже нейтральні води, які визнані по міжнародному праву належять Росії??? Чий Ви слуга пане Зеленський?
Доречі!!!! Було уже засідання військового міжнародного трибуналу, який визнав, що українські кораблі йшли законно і нічого не порушували, і суд виніс вирок Росії повернути і моряків і катери і наших військових Україні. інакше вони заблокують усі морські Російські бази. Тобто Росія була заблокована в усіх водах і так би і було якби ви, Зеленський, не допомогли Росії уникнути цього покарання! Ви просто віддали Цемаха і всіх російських терористів в обмін на моряків, тобто їм потрібно приходити на допити. Тут, пане Зеленський, пряма зрада!!! Ви допомагаєте країні агресору уникнути покарання! Ви граєте на руку агресору. Ви виступаєте не просто толерантним до агресора, ви виступаєте на його боці! Ви його союзник!
Стосовно гумкомвою від Росії до Лаври!!!!
Вам мало гумкомвоїв Росії на Донбасі? Ви ще хочете запустити троянського коня в саме серце України в її столицю Київ!!!!??
Залишається нам повісити триколор над ВР чи що? Іі Путін хай виступає замість Вас яка уже різниця, всеодно вже путін керує Україною ви тільки як той хлопчик на побігеньках виконуєте всі його забаганки !!!!!
Мало того, російські ФБшники влаштували териростичний акт як найбільше заразити людей коронавірусом в Україні і зараз по всіх графіках після великодних свят у нас різко виросла кількість захворювань. І це тільки завдяки цьому териростичному акту.
Що ми маємо в сухому залишку: ви бачете що увесь світ потерпає від пандемії, що ви зробили, пред цим ви продали за кордон усі залишки індивідуального захисту, позакривали науково дослідні інститути потім завезли повномаштабно з небезпечних регіонів зазделегідь заражених людей. Вам цього здалося за мало ви дозволяєте фбшним попам збирати людей, щоб ще більше наражати їх на небеспеку і це все підпадає на державну зраду № 2 , це чергова зрада ви усіма силами усіма засобами зробили так, щоб пандемія вирувала в Україні!!!
Ви продали 200 тон індивідуального захи
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28.04.2020 20:12 Відповісти
...Ви продали 200 тон індивідуального захисту натомість кажете кожного дня що ви щось завозите . Де воно що ви завозите? Чому ви не налагодили виробництво в Україні? Ні!!! Ви в ці підприємства не інвестуєте, а витрачаєте купу грошей, щоб закупити неякісні засоби, які інші країни повертають назад до Китаю, а ви все це завозите в Україну. Тести які не діють, маски які не захищають. Чому ви не приймаєте закон про страхування медпрацівників який пропонує ввести Європейська Солідарність? Чому ви цей закон не приймаєте?
Я ніколи не думала, що наскільки точно може повторюватися історія. Ви зараз своїми реальними діями ведете нас до голодомору!
Порошенко так оберігав наш народ, що він втратив відчуття самозбереження. Йому приносили все на блюдечку, за нього думали ніхто на собі не відчув, що в нас війна, що була пуста казна, була зруйнована економіка, цього ніхто не відчув! Всі бачили тільки поступове зростання.
Вже не кажу про капітуляцію на фронті, де гине більше військових, ніж під час спротиву росії. То ж ми, українська молодь, інкримінуємо вам статтю 111 Державна Зрада! По всім пунктам.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024578205160&__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCdV8FDoOZ2WyJS15CSm9HVq1OOSAjBkpK0KAvqq86bVPaM4plY3z0XZXNAXhyuMdS-7QyolM3-Br9e&fref=mentions&hc_location=group Богдана Богдана
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005524686551&__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCKb3krPeYel-PMWbHcvtCGlcXST2UTU9zAhi0ImzZc7K9JD4gdjPY5RXa2VwhSUFB93H3SZ22TGZe0&fref=mentions&hc_location=group Natalia Markevych
https://www.facebook.com/hashtag/111%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG #111статтяЗеленського
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28.04.2020 20:13 Відповісти
Його заслужене місце! Тільки так повинно все закінчитись!Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6080
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29.04.2020 22:17 Відповісти
Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2063
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28.04.2020 22:08 Відповісти
https://patrioty.org.ua/blogs/ptn--pnkh-gas-station-iak-estontsi-prykrasyly-posolstvo-rf-v-tallinni-foto-325470.html?fbclid=IwAR1fS_Rl5-xo99-THN6fJXCjkqSOV6yU-Cg3OJvBukr3LQbn0mJy5Ki1WTI Як естонці "прикрасили" посольство РФ у Таллінні (фото)
Велюровый штаб "слуги народа", самоочищение от московской нечисти, чемпионат диванных вирусологов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7674
Велюровый штаб "слуги народа", самоочищение от московской нечисти, чемпионат диванных вирусологов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3657
Велюровый штаб "слуги народа", самоочищение от московской нечисти, чемпионат диванных вирусологов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6873
показати весь коментар
28.04.2020 19:07 Відповісти
Супер 👏 молодцы эстонцы !!!
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28.04.2020 19:10 Відповісти
Тримай ще:

Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9525
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28.04.2020 22:15 Відповісти
Велюровый штаб "слуги народа", самоочищение от московской нечисти, чемпионат диванных вирусологов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2585
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28.04.2020 19:11 Відповісти
Я би на Вашому місці це викинув, бо воно принижує українську мову. Будьте уважніші.
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28.04.2020 19:25 Відповісти
дякую за пораду..
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28.04.2020 19:32 Відповісти
То скористайтесь нею. Я колись з ватніками воював, щоб забрати таку херню з якогось там форуму. А тут Ви, відома своєю правильністю особа, робить такий прокол.
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28.04.2020 20:03 Відповісти
Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6590
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28.04.2020 19:19 Відповісти
Все включили КоронвиRUSные мозги... самаизоляция...карантин....
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28.04.2020 19:20 Відповісти
Ну не все же по детски верят в то, что при отсутствии прививок короновирус безопасен...
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28.04.2020 19:25 Відповісти
Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8259
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28.04.2020 19:34 Відповісти
А где могилы и урны с прахом следом?
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28.04.2020 19:46 Відповісти
Як завжди - життєві жаби.
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28.04.2020 19:21 Відповісти
Это теперь, когда дошло - что же они натворили... надеюсь...
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28.04.2020 19:26 Відповісти
не до всіх.
поки по кумполу не стукне - не дійде
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28.04.2020 19:28 Відповісти
Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7897
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28.04.2020 19:24 Відповісти
Переврали слова...
"Коля! Шаурму, зёлёный чифирь и туристический бренд".
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28.04.2020 19:28 Відповісти
Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3315
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28.04.2020 21:59 Відповісти
***
наблюдаю со своего окна каждый вечер одну и ту же картину :
сосед выходит во двор, садится в свою машину, откидывает голову и просто молчит...
и так каждый вечер....
P.S. у мужика четверо детей...и теща...
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28.04.2020 19:27 Відповісти
Медицинские эмблеммы в армии США, почти, что наша налоговая)

Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 553
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28.04.2020 19:41 Відповісти
Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3045
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28.04.2020 19:42 Відповісти
Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9337
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28.04.2020 19:57 Відповісти
Достижения Зеленского, как преступления Порошенко. Все о них говорят, но никто найти не может.
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28.04.2020 21:05 Відповісти
Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6012
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28.04.2020 20:03 Відповісти
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28.04.2020 20:08 Відповісти
Народний депутат від Партії "Слуга народу" Олександр Дубинський порекомендував дівчині заробляти собі на життя жопою, яка йому поскаржилася, що у неї закінчилися гроші і їй немає на що далі жити.

Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3795

Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 17
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28.04.2020 21:38 Відповісти
Як правило, поради дають на основі особистого досвіду. Що дивного?
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29.04.2020 22:22 Відповісти
Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5312
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28.04.2020 22:06 Відповісти
Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2966
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28.04.2020 22:06 Відповісти
спалил конспиративную квартиру пастор Коля ,цветок на подоконник сигнал провала не поставил ,
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28.04.2020 23:08 Відповісти
Це конспиративний штаб "Велюр", там ніхто не заважає зе владі приймати рішення по знищенню України як незалежної держави

Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1796
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29.04.2020 12:26 Відповісти
Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3917
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29.04.2020 12:27 Відповісти
Все таки, "слуги народу" піклуються про майбутнє і дивляться в своє майбутнє!Велюровий штаб "слуги народу", самоочищення від московської нечисті, чемпіонат диванних вірусологів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1881
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29.04.2020 22:26 Відповісти
в мармеладном дурдоме урок рисования. трудотерапия такая.
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30.04.2020 12:50 Відповісти
 
 