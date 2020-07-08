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Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"

Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Інтернет не бреше!

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Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Із життя біоматеріалів

Читайте: Шарій "пригрозив" Зеленському аналізом біоматеріалів: Після того, як ви сходили в туалет, туди зайшов непримітний чоловік з колбочкою

Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Мініатюра "Українська політика"

Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

... сама бачила

Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Епохальна промова ухильника

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Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Труднощі перекладу

Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Різноплановий фахівець

Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Входить Гамлєт ...

Також читайте: Зеленський із борту "Гетьмана Сагайдачного" оглянув проходження військових кораблів і техніки. ФОТО

Більше ФОТОшопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) фотожаба (13907) Шарій Анатолій (227) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
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Зеля разбушевался.
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08.07.2020 09:39 Відповісти
А пам'ятаєте як на початку весни 14 року Зеленський кинув Квартал та корпоративи і організував добровольчій батальон для захисту і звільнення Криму,а його зупинив Турчинов на кордоні з АР Крим і як Вова не намагався нічого не вийшло... Пам'ятаєте?...І я ні..
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Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8406
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08.07.2020 09:43 Відповісти
Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 314
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08.07.2020 20:10 Відповісти
Как то не Обращал Внимание , что Верещук , - Вата Ватная и Пустая как дырявое Ведро Общем , - Зачет.
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08.07.2020 10:42 Відповісти
Добре,що я за них не голосував.
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08.07.2020 11:53 Відповісти
Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4437
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08.07.2020 20:07 Відповісти
Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8122
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08.07.2020 20:11 Відповісти
Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8904
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08.07.2020 20:12 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25285068.html "Баба да" (c)

Ну во-первых, слухи об измене Зе ходят уже давно, а в публичное пространство информацию https://youtu.be/-cLOs9OD0zA вчера запустил Балашов . Который нифига не порохобот. Он же утверждает, что Ленка не болела ковидом, а новость о её "самоизоляции" была прикрытием того, что она узнала об измене, забрала детей и уехала "к маме". И что стоит вопрос о разводе.

Во-вторых, скорее всего слухи о беременности фигня, потому что от минета ещё никто не забеременел. В том смысле, что секс-сексом, а умудриться залететь - это совсем надо дураками быть.

В-третих...Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6292
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08.07.2020 23:44 Відповісти
 
 