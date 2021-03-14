Міномет "Молот" адаптують до боєприпасів НАТО, - головний конструктор заводу "Маяк" Гордєєв. ІНФОГРАФІКА

До початку військової агресії Росії проти нашої держави питання про виробництво вітчизняних мінометів не розглядалося. Здавалося, що запасів 120-мм мінометів 2Б11 радянського виробництва вистачає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

За словами головного конструктора ПАТ "Завод "Маяк" Олександра Гордєєва, у 2015 році було прийнято рішення організувати випуск 120-мм мінометів на українському підприємстві з вітчизняних матеріалів. На київському підприємстві "Завод "Маяк", який входить до Державного концерну "Укроборонпром", у стислі терміни розробили і створили власний міномет - М120-15 "Молот".

У військах є близько трьохсот мінометів, але офіційно на озброєння армії повноцінно їх так і не прийняли. Цьому сприяли і трагічні випадки із загибеллю і травмуванням військовослужбовців.

Читайте ткаож: Міноборони закупило болгарські міномети без проведення держвипробувань і без допуску на конкурс трьох українських заводів - ЗМІ

"Завод "Маяк" бореться за те, щоб міномет "Молот" прийняли на озброєння, щоб наша армія не відмовилась від нього. На виробництво майже 300 одиниць витрачено великі кошти. У 2015-му його розробили і налагодили виробництво в дуже стислі терміни з недоліками, які нині ми вже усунули. Військове представництво перевіряє якість мінометів, потім міжвідомча комісія ухвалюватиме остаточне рішення щодо подальшої долі "Молота", - говорить Олександр Гордєєв.

Дивіться також: Ствол міномета, який вибухнув на Рівненському полігоні в липні 2018 року, було деформовано й відремонтовано, - Громадське. ВIДЕО

Вдосконалений "Молот" незабаром представлять. Він зазнав низки конструктивних змін:

- ствол міномета виготовлено з якісного металу з відповідною обробкою каналу ствола, гарантовано витримує 5000 пострілів, що офіційно підтверджено;

- стволи виготовляють на одному з державних київських підприємств;

- запобіжник від подвійного заряджання - з біметалевої пари (залізо+бронза), що забезпечує постійно легкий хід елементів запобіжника та значно зменшує загрозу корозії;

- опорна плита, створена за зразком НАТО, дозволяє впевнено працювати як із піщаного ґрунту, так в гірському ландшафті;

- двонога-лафет: значно покращена робота механізму вертикального наведення, хід механізму став більш м’яким і плавним;

- використані штатні мінометні приціли. У майбутньому планується оснастити "Молот" стандартними прицілами, які стоять на мінометах країн НАТО.

Загалом підготовлено низку змін, які дозволять українському міномету використовувати міни держав-учасниць НАТО.

Читайте також: Даних про неналежну якість мінометів "Молот" не отримано, - військова прокуратура

Нагадаємо, у вересні 2015 року стало відомо, що військові інженери випробували український крупнокаліберний міномет "Молот": "Якщо все нормально, то цього року відправимо в армію 50 штук, а в 2016-му - понад 300". У березні 2016 року "Укроборонпром" заявив: Українські воїни отримали першу партію мінометів "Молот". У серпні 2016 року стало відомо, що військовослужбовці протестували вітчизняні 120-мм міномети "Молот" за 480 тис. за одиницю і виявили недоліки. Завод-виробник пообіцяв розібратися.

Тоді Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з технічним директором заводу "Маяк" Валерієм Синіциним: Чи надійні українські міномети "Молот"? У ньому Синіцин розповів про причини виходу з ладу 120-мм мінометів "Молот" у 72-й бригаді.

У листопаді 2016 року внаслідок розриву "Молота" два бійці батальйону "Айдар" загинули, один зазнав важких поранень. Згідно з розслідуванням загибелі двох бійців "Айдара", попередні причини - розрив міни в каналі ствола міномета "Молот". У листопаді нардеп Ярош виступив на підтримку міномета: "Я спілкувався з нашими мінометниками. Можу абсолютно точно сказати, що "Молот" це гідне озброєння". Також на підтримку "Молота" виступив комбат УДА Чорний: "Молот" - найкращий міномет серед тих, із якими я працював".

У підсумку, в грудні 2016 року Міноборони дозволило використовувати у військах міномет "Молот" винятково з укриття та із застосуванням пускового шнура.

Читайте також: Сталь ствола "Молота" відповідає всім вимогам, показники безпеки в нормі, - експертиза

Водночас у січні 2017 року в мережі з'явилося відео, на якому міномет "Молот" злетів у повітря після пострілу! Що відбувається із мінометом за 500 тисяч, якщо не закріпити плиту.

Унаслідок вибуху 120-мм міномета "Молот" 6 липня 2018 року під час навчань на Рівненському полігоні загинуло троє військовослужбовців. Дев'ять осіб зазнали поранень. Шестеро з них - середніх і легких. Після проведення експерименту 11 липня військова прокуратура озвучила три версії: людський фактор (подвійне заряджання міномета), неналежний технічний стан міномета "Молот", неналежний технічний стан міни, яку заряджали в міномет.

Про поранення трьох українських військовослужбовців унаслідок розриву міномета "Молот" в одній із військових частин у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі стало відомо 25 вересня. Цензор.НЕТ публікував матеріали розслідування цього інциденту ВСП: п'ять версій, розрахунок не пройшов курс підготовки, міни 1973 року.

У серпні 2020 року Міністерство оборони України вирішило повністю вивести з експлуатації міномети українського виробництва "Молот" калібру 120 мм.

Дивіться також: Мінометні підрозділи ООС провели навчання на Херсонщині. ВIДЕО