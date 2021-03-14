Міномет "Молот" адаптують до боєприпасів НАТО, - головний конструктор заводу "Маяк" Гордєєв. ІНФОГРАФІКА
До початку військової агресії Росії проти нашої держави питання про виробництво вітчизняних мінометів не розглядалося. Здавалося, що запасів 120-мм мінометів 2Б11 радянського виробництва вистачає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
За словами головного конструктора ПАТ "Завод "Маяк" Олександра Гордєєва, у 2015 році було прийнято рішення організувати випуск 120-мм мінометів на українському підприємстві з вітчизняних матеріалів. На київському підприємстві "Завод "Маяк", який входить до Державного концерну "Укроборонпром", у стислі терміни розробили і створили власний міномет - М120-15 "Молот".
У військах є близько трьохсот мінометів, але офіційно на озброєння армії повноцінно їх так і не прийняли. Цьому сприяли і трагічні випадки із загибеллю і травмуванням військовослужбовців.
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"Завод "Маяк" бореться за те, щоб міномет "Молот" прийняли на озброєння, щоб наша армія не відмовилась від нього. На виробництво майже 300 одиниць витрачено великі кошти. У 2015-му його розробили і налагодили виробництво в дуже стислі терміни з недоліками, які нині ми вже усунули. Військове представництво перевіряє якість мінометів, потім міжвідомча комісія ухвалюватиме остаточне рішення щодо подальшої долі "Молота", - говорить Олександр Гордєєв.
Вдосконалений "Молот" незабаром представлять. Він зазнав низки конструктивних змін:
- ствол міномета виготовлено з якісного металу з відповідною обробкою каналу ствола, гарантовано витримує 5000 пострілів, що офіційно підтверджено;
- стволи виготовляють на одному з державних київських підприємств;
- запобіжник від подвійного заряджання - з біметалевої пари (залізо+бронза), що забезпечує постійно легкий хід елементів запобіжника та значно зменшує загрозу корозії;
- опорна плита, створена за зразком НАТО, дозволяє впевнено працювати як із піщаного ґрунту, так в гірському ландшафті;
- двонога-лафет: значно покращена робота механізму вертикального наведення, хід механізму став більш м’яким і плавним;
- використані штатні мінометні приціли. У майбутньому планується оснастити "Молот" стандартними прицілами, які стоять на мінометах країн НАТО.
Загалом підготовлено низку змін, які дозволять українському міномету використовувати міни держав-учасниць НАТО.
Нагадаємо, у вересні 2015 року стало відомо, що військові інженери випробували український крупнокаліберний міномет "Молот": "Якщо все нормально, то цього року відправимо в армію 50 штук, а в 2016-му - понад 300". У березні 2016 року "Укроборонпром" заявив: Українські воїни отримали першу партію мінометів "Молот". У серпні 2016 року стало відомо, що військовослужбовці протестували вітчизняні 120-мм міномети "Молот" за 480 тис. за одиницю і виявили недоліки. Завод-виробник пообіцяв розібратися.
Тоді Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з технічним директором заводу "Маяк" Валерієм Синіциним: Чи надійні українські міномети "Молот"? У ньому Синіцин розповів про причини виходу з ладу 120-мм мінометів "Молот" у 72-й бригаді.
У листопаді 2016 року внаслідок розриву "Молота" два бійці батальйону "Айдар" загинули, один зазнав важких поранень. Згідно з розслідуванням загибелі двох бійців "Айдара", попередні причини - розрив міни в каналі ствола міномета "Молот". У листопаді нардеп Ярош виступив на підтримку міномета: "Я спілкувався з нашими мінометниками. Можу абсолютно точно сказати, що "Молот" це гідне озброєння". Також на підтримку "Молота" виступив комбат УДА Чорний: "Молот" - найкращий міномет серед тих, із якими я працював".
У підсумку, в грудні 2016 року Міноборони дозволило використовувати у військах міномет "Молот" винятково з укриття та із застосуванням пускового шнура.
Водночас у січні 2017 року в мережі з'явилося відео, на якому міномет "Молот" злетів у повітря після пострілу! Що відбувається із мінометом за 500 тисяч, якщо не закріпити плиту.
Унаслідок вибуху 120-мм міномета "Молот" 6 липня 2018 року під час навчань на Рівненському полігоні загинуло троє військовослужбовців. Дев'ять осіб зазнали поранень. Шестеро з них - середніх і легких. Після проведення експерименту 11 липня військова прокуратура озвучила три версії: людський фактор (подвійне заряджання міномета), неналежний технічний стан міномета "Молот", неналежний технічний стан міни, яку заряджали в міномет.
Про поранення трьох українських військовослужбовців унаслідок розриву міномета "Молот" в одній із військових частин у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі стало відомо 25 вересня. Цензор.НЕТ публікував матеріали розслідування цього інциденту ВСП: п'ять версій, розрахунок не пройшов курс підготовки, міни 1973 року.
У серпні 2020 року Міністерство оборони України вирішило повністю вивести з експлуатації міномети українського виробництва "Молот" калібру 120 мм.
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Іноді лише один батальйон бригади оснащений Молотами, інші радянськими Санями, але вони майже однакові.
Якщо лінь, то я скажу: Частково через старі міни, а частково через подвійне заряджання, тобто людський фактор. І здавалося б розробники передбачили це і встановили запобіжник від подвійного заряджання, але як показало розслідування випадка із вибухом такого міномета на фронті, військовослужбовці зняли запобіжник, адже без нього було зручніше і сталось закономірне - подвійне заряджання.
А зараз питання, до чого тут сам міномет ?
" Можно мнить себя стратегом виді бойових со стороньі". Це про вас.
Міномет, якщо він обладнаний запобіжником від подвійного заряджання, цілком безпечна зброя!
Трагедії можуть статися ВИНЯТКОВО внаслідок застосування бракованих, непридатних для використання ***********, АБО якщо були внесені зміни у конструкцію самого міномета.
Знімання запобіжника від подвійного заряджання - це і є ВНЕСЕННЯ ЗМІН У КОНСТРУКЦІЮ.
Про це вам відомо?
Может дело в том что советские "2Б11Сани" приняты на вооружение 40 лет назад и прошли испытание временем. А попытка в авральном режиме создать свой миномёт привела к появлению "сырого" изделия
Але 2Б11 створений як модернізація системи ПМ-120. Історія запобіжника від подвійного заряджання йде ще з часів ДСВ. Вважається, що 85% розривів стволів мінометів викликано саме подвійним заряджанням.
Можете подивитися у Гуглі історичні довідки.
Стволи не тільки мінометів проходять випробування та приймання військовими представниками.
Вони ДУЖЕ СУВОРІ. Повірте, я знаю, що говорю.
Технологія виробництва відпрацьована, випробувана та затверджена.
За її порушення передбачена відповідальність. Тим більше на ТАКОМ виробництві.
Ще раз кажу, що причини трагедій - людський фактор (неправильні дії мінометного розрахунку) або дефектні **********.
Армия США с 1990 года закупает Израильские120 мм миномёты "Солтам К-6", а у нас как всегда свой путь...
Хамить незнакомым людям не нужно.
А теперь по сути:
1. Что имеете против моего поведения?
2. Я сказал, то что ЗНАЮ и в чем УВЕРЕН.
3. Кому я нахамил?
Доказательства в студию, как говорится.
Попробуйте "подрасти" в плане коммуникаций и поверьте вам же будет больше пользы.
Хорошего дня!
Ути-пути!😄😄
Що конкретно до МЕНЕ у вас? БЕЗПРЕДМЕТНЕ ЗВИНУВАЧЕННЯ!
Форумчани!!!
Михаил Сомов е93с7еа8 - вимагає сатісфакції як ІКСПЕРД у виробництві та експлуатації мінометів та як особа з порушеною цнотою!
Я готовий!
Вибір зброї за вами!
Висилайте секундантів!🤣🤣🤣🤣
Калибр измеряется у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 гладкоствольного оружия по внутреннему диаметру ствола, у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 нарезного - либо по расстоянию между противоположными полями нарезов (в странах бывшего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) либо по расстоянию между дном противоположных нарезов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО )
То есть, советские 152 мм, это фактически внутренний диаметр ствола, а НАТОвские 155 мм, это внутренний диаметр ствола (те же 152 мм)+ две глубины нарезов по 1,5 мм
Це життєва необхідність, це питання виживання в умовах гібридної війни з рф
Прошу підтримати мою петицію про перехід на стандарти НАТО систему ППО України:
https://petition.president.gov.ua/petition/113832
"Свинарчуки"- не крали. Бронежилети - не картонні. "Молот"- на озброєння.