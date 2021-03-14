УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10537 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
14 972 75

Міномет "Молот" адаптують до боєприпасів НАТО, - головний конструктор заводу "Маяк" Гордєєв. ІНФОГРАФІКА

До початку військової агресії Росії проти нашої держави питання про виробництво вітчизняних мінометів не розглядалося. Здавалося, що запасів 120-мм мінометів 2Б11 радянського виробництва вистачає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

За словами головного конструктора ПАТ "Завод "Маяк" Олександра Гордєєва, у 2015 році було прийнято рішення організувати випуск 120-мм мінометів на українському підприємстві з вітчизняних матеріалів. На київському підприємстві "Завод "Маяк", який входить до Державного концерну "Укроборонпром", у стислі терміни розробили і створили власний міномет - М120-15 "Молот".

У військах є близько трьохсот мінометів, але офіційно на озброєння армії повноцінно їх так і не прийняли. Цьому сприяли і трагічні випадки із загибеллю і травмуванням військовослужбовців.

Читайте ткаож: Міноборони закупило болгарські міномети без проведення держвипробувань і без допуску на конкурс трьох українських заводів - ЗМІ

"Завод "Маяк" бореться за те, щоб міномет "Молот" прийняли на озброєння, щоб наша армія не відмовилась від нього. На виробництво майже 300 одиниць витрачено великі кошти. У 2015-му його розробили і налагодили виробництво в дуже стислі терміни з недоліками, які нині ми вже усунули. Військове представництво перевіряє якість мінометів, потім міжвідомча комісія ухвалюватиме остаточне рішення щодо подальшої долі "Молота", - говорить Олександр Гордєєв.

Міномет Молот адаптують до боєприпасів НАТО, - головний конструктор заводу Маяк Гордєєв 01

Дивіться також: Ствол міномета, який вибухнув на Рівненському полігоні в липні 2018 року, було деформовано й відремонтовано, - Громадське. ВIДЕО

Вдосконалений "Молот" незабаром представлять. Він зазнав низки конструктивних змін:

- ствол міномета виготовлено з якісного металу з відповідною обробкою каналу ствола, гарантовано витримує 5000 пострілів, що офіційно підтверджено;

- стволи виготовляють на одному з державних київських підприємств;

- запобіжник від подвійного заряджання - з біметалевої пари (залізо+бронза), що забезпечує постійно легкий хід елементів запобіжника та значно зменшує загрозу корозії;

- опорна плита, створена за зразком НАТО, дозволяє впевнено працювати як із піщаного ґрунту, так в гірському ландшафті;

- двонога-лафет: значно покращена робота механізму вертикального наведення, хід механізму став більш м’яким і плавним;

- використані штатні мінометні приціли. У майбутньому планується оснастити "Молот" стандартними прицілами, які стоять на мінометах країн НАТО.

Загалом підготовлено низку змін, які дозволять українському міномету використовувати міни держав-учасниць НАТО.

Читайте також: Даних про неналежну якість мінометів "Молот" не отримано, - військова прокуратура

Нагадаємо, у вересні 2015 року стало відомо, що військові інженери випробували український крупнокаліберний міномет "Молот": "Якщо все нормально, то цього року відправимо в армію 50 штук, а в 2016-му - понад 300". У березні 2016 року "Укроборонпром" заявив: Українські воїни отримали першу партію мінометів "Молот". У серпні 2016 року стало відомо, що військовослужбовці протестували вітчизняні 120-мм міномети "Молот" за 480 тис. за одиницю і виявили недоліки. Завод-виробник пообіцяв розібратися.

Тоді Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з технічним директором заводу "Маяк" Валерієм Синіциним: Чи надійні українські міномети "Молот"? У ньому Синіцин розповів про причини виходу з ладу 120-мм мінометів "Молот" у 72-й бригаді.

У листопаді 2016 року внаслідок розриву "Молота" два бійці батальйону "Айдар" загинули, один зазнав важких поранень. Згідно з розслідуванням загибелі двох бійців "Айдара", попередні причини - розрив міни в каналі ствола міномета "Молот". У листопаді нардеп Ярош виступив на підтримку міномета: "Я спілкувався з нашими мінометниками. Можу абсолютно точно сказати, що "Молот" це гідне озброєння". Також на підтримку "Молота" виступив комбат УДА Чорний: "Молот" - найкращий міномет серед тих, із якими я працював".

У підсумку, в грудні 2016 року Міноборони дозволило використовувати у військах міномет "Молот" винятково з укриття та із застосуванням пускового шнура.

Читайте також: Сталь ствола "Молота" відповідає всім вимогам, показники безпеки в нормі, - експертиза

Водночас у січні 2017 року в мережі з'явилося відео, на якому міномет "Молот" злетів у повітря після пострілу! Що відбувається із мінометом за 500 тисяч, якщо не закріпити плиту.

Унаслідок вибуху 120-мм міномета "Молот" 6 липня 2018 року під час навчань на Рівненському полігоні загинуло троє військовослужбовців. Дев'ять осіб зазнали поранень. Шестеро з них - середніх і легких. Після проведення експерименту 11 липня військова прокуратура озвучила три версії: людський фактор (подвійне заряджання міномета), неналежний технічний стан міномета "Молот", неналежний технічний стан міни, яку заряджали в міномет.

Про поранення трьох українських військовослужбовців унаслідок розриву міномета "Молот" в одній із військових частин у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі стало відомо 25 вересня. Цензор.НЕТ публікував матеріали розслідування цього інциденту ВСП: п'ять версій, розрахунок не пройшов курс підготовки, міни 1973 року.

У серпні 2020 року Міністерство оборони України вирішило повністю вивести з експлуатації міномети українського виробництва "Молот" калібру 120 мм.

Дивіться також: Мінометні підрозділи ООС провели навчання на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

НАТО (6441) оборона (4780) Укроборонпром (1732) українська зброя (176) Гордєєв (52) міномет (106) Молот (14)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
С Днем Українського Добровольця, та шануймося, браття і сестри !!! Слава Україні !!!!!!
показати весь коментар
14.03.2021 02:01
+17
Раджу ознайомитись із тим, через що відбувались підриви мін у каналі ствола.
Якщо лінь, то я скажу: Частково через старі міни, а частково через подвійне заряджання, тобто людський фактор. І здавалося б розробники передбачили це і встановили запобіжник від подвійного заряджання, але як показало розслідування випадка із вибухом такого міномета на фронті, військовослужбовці зняли запобіжник, адже без нього було зручніше і сталось закономірне - подвійне заряджання.
А зараз питання, до чого тут сам міномет ?
показати весь коментар
14.03.2021 04:35
+9
Більшість ікспердів на форумі "а ні в зуб ногою" по предмету обговорення, того міномета бачили кілька разів на картинках, але з піною на губах лізуть "на умнякє" давати поради.
" Можно мнить себя стратегом виді бойових со стороньі". Це про вас.

Міномет, якщо він обладнаний запобіжником від подвійного заряджання, цілком безпечна зброя!
Трагедії можуть статися ВИНЯТКОВО внаслідок застосування бракованих, непридатних для використання ***********, АБО якщо були внесені зміни у конструкцію самого міномета.
Знімання запобіжника від подвійного заряджання - це і є ВНЕСЕННЯ ЗМІН У КОНСТРУКЦІЮ.
показати весь коментар
14.03.2021 06:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наша песня гарна, нова, но поздно.... (кто слышал за этот Молот - не подойдет к нему на пушечный выстел!!! .. вон в нормальных бригадах, и при толковых комбригах они уже который год лежат на складах и стоит запрет на выдачу и на использовании - от греха подальше)..
показати весь коментар
14.03.2021 01:55 Відповісти
Диванним воякам видніше!
показати весь коментар
14.03.2021 04:56 Відповісти
Где? Кем? После случившегося Турчинова и Пашинского, которые распилили на его "разработке", надо самих из этого говна стрелять заставить.
показати весь коментар
14.03.2021 05:36 Відповісти
а может инерционные взрыватели 50 х годов уже отлежали на складе положенный срок и стали взводиться в боевое положение еще до вылета мины из ствола? Как вам такая версия...или ее вообще ни кто не рассматривает? Не может ствол взорваться от двух мешочков пороха которые навешивают на мину для увеличения дальности полета
показати весь коментар
14.03.2021 08:29 Відповісти
Ох ни как...
показати весь коментар
14.03.2021 20:31 Відповісти
У ООС. Всіма у кого він є З 15 року у військо було поставлено здається 300 мінометів, у бригаді зазвичай 18 мінометів, по 6 на батальйон. Є ще окремі мінометні батареї. Можеш сам порахувати приблизно яка кількість бригад оснащена Молотами.
Іноді лише один батальйон бригади оснащений Молотами, інші радянськими Санями, але вони майже однакові.
показати весь коментар
14.03.2021 14:25 Відповісти
Вас, кацапульза, версту видно. Турчинов з Пашинським тобі в щи насцяли чи, що?
показати весь коментар
14.03.2021 19:17 Відповісти
чмо ти лапотне..гавкаеш підор з раши...згинь нечість.
показати весь коментар
15.03.2021 08:59 Відповісти
А можно уточнить номер бригады,чтобы поблагодарить комбрига?
показати весь коментар
14.03.2021 06:49 Відповісти
Миномёт , наряду с пулемётами, один из основных видов вооружения пехоты, их надо много и разных (120, 82 и 60 мм), в том числе и самоходных, а также очень желательно наладить собственное производство миномётных мин нового образца, а не тупо копировать совок. Наивно надеюсь детские болезни вылечили и теперь не будет фэйлов, да и миномётчиков готовить и сбивать в штатные батареи, никто не мешает. Всё уже придумано до нас, главное воля к делу и финансирование, а не влажные мечты о корветах и F-35
показати весь коментар
14.03.2021 01:59 Відповісти
С Днем Українського Добровольця, та шануймося, браття і сестри !!! Слава Україні !!!!!!
показати весь коментар
14.03.2021 02:01 Відповісти
Раджу ознайомитись із тим, через що відбувались підриви мін у каналі ствола.
Якщо лінь, то я скажу: Частково через старі міни, а частково через подвійне заряджання, тобто людський фактор. І здавалося б розробники передбачили це і встановили запобіжник від подвійного заряджання, але як показало розслідування випадка із вибухом такого міномета на фронті, військовослужбовці зняли запобіжник, адже без нього було зручніше і сталось закономірне - подвійне заряджання.
А зараз питання, до чого тут сам міномет ?
показати весь коментар
14.03.2021 04:35 Відповісти
Как показало расследование? Ты бл..ть серьезно??? За нужную сумму денег или по нужному звонку любое расследование в Украине покажет какой угодно результат. И все эти расследования показывают, что в падении самолета под Харьковом виноваты сами пилоты, во взрыве этого говна из статьи были виноваты сами солдаты, в гибелях украинских солдат на фронте виноваты.. сами украинские солдаты. А что показало расследование по Иловайску, Майдану? Кому уперлись твои "расследования", бот?
показати весь коментар
14.03.2021 05:43 Відповісти
ваты объелся? или петушария пересмотрелся?
показати весь коментар
14.03.2021 08:46 Відповісти
А як по твоєму дві міни потрапили у канал ствола ? Це факт, хочеш ти того чи ні і таке на жаль не рідкість. Взагалі міномет це доволі небезпечний тип зброї і такі вибухи стаються у всіх, можеш заради інтересу пошукати статистику таких інцидентів під час другої світової війни у радянській армії, там тисячі таких випадків із тисячами жертв. ******* міномети фундаментально нічим не відрізняються від тих. І головне, що у мінометі нема нічого такого, що могло б привести до підриву міни у каналі ствола, якщо міна справна та розрахунок не допускає помилок.
показати весь коментар
14.03.2021 13:59 Відповісти
Святых на войне нет. Пост похож на:все гавно а - Молот супер. Все факторы были. И мины старше людского фактора порой в разы но работать надо. Святош только с Синицына и компании не делайте. Он как Патон под мостом не стоял из миномёт а не стрелял.
показати весь коментар
14.03.2021 20:40 Відповісти
Більшість ікспердів на форумі "а ні в зуб ногою" по предмету обговорення, того міномета бачили кілька разів на картинках, але з піною на губах лізуть "на умнякє" давати поради.
" Можно мнить себя стратегом виді бойових со стороньі". Це про вас.

Міномет, якщо він обладнаний запобіжником від подвійного заряджання, цілком безпечна зброя!
Трагедії можуть статися ВИНЯТКОВО внаслідок застосування бракованих, непридатних для використання ***********, АБО якщо були внесені зміни у конструкцію самого міномета.
Знімання запобіжника від подвійного заряджання - це і є ВНЕСЕННЯ ЗМІН У КОНСТРУКЦІЮ.
показати весь коментар
14.03.2021 06:04 Відповісти
Винятково? А то, что спроектировать это говно могли дебилы и спроектировать с ошибками, не может быть причиной взрыва? А то, что изготовить его могли дебилы или изготовить с ошибкой, не могло быть причиной взрыва? Нести херню, выделяя её капсом - одна из особенностей упомянутых выше персонажей.
показати весь коментар
14.03.2021 06:39 Відповісти
Ярошу можна вірити. А що ти таке, щоб тебе брати до уваги?
показати весь коментар
14.03.2021 07:31 Відповісти
Это ты "что такое", быдлан тупорогий
показати весь коментар
14.03.2021 09:07 Відповісти
ты наверное свинья тупорылая, небось с очень маленьким "хвостиком" - навряд вьетнамская черная.., скорее кацапская рязанская?
показати весь коментар
14.03.2021 09:37 Відповісти
Прощавай, дурнику!
показати весь коментар
14.03.2021 11:23 Відповісти
в спам тварино
показати весь коментар
14.03.2021 22:00 Відповісти
Могло стать причиной взрыва ЭКСПЛУАТАЦИЯ миномёта дебилам.
показати весь коментар
14.03.2021 09:09 Відповісти
Искал сколько миномётов взорвалось за последнее время в армии РФ, информации нет. Значит кацапы умные, а мы по твоему дебилы ?
показати весь коментар
14.03.2021 10:48 Відповісти
Кацапи "закривають" інформацію про втрати у військах у мирний час.
Про це вам відомо?
показати весь коментар
14.03.2021 10:56 Відповісти
Это возможно, но про могилы "псковских десантников" мы всё равно узнаём.
Может дело в том что советские "2Б11Сани" приняты на вооружение 40 лет назад и прошли испытание временем. А попытка в авральном режиме создать свой миномёт привела к появлению "сырого" изделия
показати весь коментар
14.03.2021 11:13 Відповісти
Згідний.
Але 2Б11 створений як модернізація системи ПМ-120. Історія запобіжника від подвійного заряджання йде ще з часів ДСВ. Вважається, що 85% розривів стволів мінометів викликано саме подвійним заряджанням.
Можете подивитися у Гуглі історичні довідки.
Стволи не тільки мінометів проходять випробування та приймання військовими представниками.
Вони ДУЖЕ СУВОРІ. Повірте, я знаю, що говорю.
Технологія виробництва відпрацьована, випробувана та затверджена.
За її порушення передбачена відповідальність. Тим більше на ТАКОМ виробництві.
Ще раз кажу, що причини трагедій - людський фактор (неправильні дії мінометного розрахунку) або дефектні **********.
показати весь коментар
14.03.2021 11:51 Відповісти
Ответственность за брак ушла вслед за ГОСТом, специалисты стареют, новых мизер. Хочется развития своего производства, но может в условиях агрессии стоить приобретать проверенное оружие
Армия США с 1990 года закупает Израильские120 мм миномёты "Солтам К-6", а у нас как всегда свой путь...
показати весь коментар
14.03.2021 12:37 Відповісти
Все "впирається" у гроші та відповідальність керівників, у т.ч. держави
показати весь коментар
14.03.2021 12:40 Відповісти
лапоть .уймісь..брись під шконку.
показати весь коментар
15.03.2021 09:01 Відповісти
Ну от не знаєш ти що таке міномет, навіщо пишеш цю дурню ? Ніякі помилки у проектуванні не можуть стати причиною вибуху у каналі ствола. Таке неможливо, вчи матчастину.
показати весь коментар
16.03.2021 16:12 Відповісти
Сдается мне вы этот миномет тоже в глаза не видели)))
показати весь коментар
14.03.2021 09:46 Відповісти
Ваш скєпсіс нєумєстєн!
показати весь коментар
14.03.2021 09:47 Відповісти
Он вызван вашим поведением. Если есть что сказать грамотное по теме - говорите.
Хамить незнакомым людям не нужно.
показати весь коментар
14.03.2021 10:36 Відповісти
Менторство и нравоучения оставьте ВНЕ форума. И не становитесь в позу оскорбленный невинности. Не пройдет.

А теперь по сути:
1. Что имеете против моего поведения?
2. Я сказал, то что ЗНАЮ и в чем УВЕРЕН.
3. Кому я нахамил?

Доказательства в студию, как говорится.
показати весь коментар
14.03.2021 10:50 Відповісти
))) Так перечитайте свой текст. Кого вы там "iкспердами" называли? В итоге сами оказались таковым) Там отображена вся ваша лексика. Я кстати ЗА "Менторство и нравоучения оставьте ВНЕ форума"(С) - вот с себя и начните.
Попробуйте "подрасти" в плане коммуникаций и поверьте вам же будет больше пользы.
Хорошего дня!
показати весь коментар
14.03.2021 11:06 Відповісти
Іксперд обиделся???
Ути-пути!😄😄
Що конкретно до МЕНЕ у вас? БЕЗПРЕДМЕТНЕ ЗВИНУВАЧЕННЯ!

Форумчани!!!

Михаил Сомов е93с7еа8 - вимагає сатісфакції як ІКСПЕРД у виробництві та експлуатації мінометів та як особа з порушеною цнотою!

Я готовий!
Вибір зброї за вами!
Висилайте секундантів!🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.03.2021 11:22 Відповісти
Озвучте стоимость этого куска трубы и сколько еще надо на модернизацию.
показати весь коментар
14.03.2021 07:35 Відповісти
Класс! Вместо того, что бы заводы патронные строить, под НАТОвские заряды вооружение переделывать будем... Выпросили мин?
показати весь коментар
14.03.2021 07:40 Відповісти
В НАТО не надо будет выпрашивать, там привезут и отгрузят сколько надо. Реформу нужно провести и в том числе, под НАТО аммуницию все оружие перевести, чтобы делиться между членами НАТО.
показати весь коментар
14.03.2021 23:13 Відповісти
Для тих хто в танку. Вибухає міна, а не міномет.
показати весь коментар
14.03.2021 08:58 Відповісти
Помню,"Таврию" адаптировали под 92 бензин... Классно было...
показати весь коментар
14.03.2021 08:42 Відповісти
вона з самого початку була на не нижче 92
показати весь коментар
14.03.2021 12:26 Відповісти
Обычно в совке принято так, один из ста пытается что-то делать, в меру сил конечно, а 99 остальных бездельников поливают его дерьмом с диванов. И начинают хвастливо щеголять западными картинками с интернета, как будто они сами все это сделали. Но вижу украинцы стали более патриотичными. Даже кто-то пытается поддержать. Хотя это не совсем подходящий случай.
показати весь коментар
14.03.2021 08:46 Відповісти
Один из ста... Один из миллион.
показати весь коментар
14.03.2021 09:03 Відповісти
Что там менять под натовские боеприпасы. Труба и труба.
показати весь коментар
14.03.2021 09:09 Відповісти
Та да. Наприклад шо 152мм, шо 155. Акакаяразніца?
показати весь коментар
14.03.2021 09:34 Відповісти
В тім то й річ, що якби так просто можна було б розточити на токарному верстаті ствол під більший калібр без будь-яких інших змін в технології, то переозброювати ЗСУ міг би будь-який слюсар Василь із облводоканалу.
показати весь коментар
14.03.2021 10:00 Відповісти
А ни какой, в общем-то, наверное и нет
Калибр измеряется у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 гладкоствольного оружия по внутреннему диаметру ствола, у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 нарезного - либо по расстоянию между противоположными полями нарезов (в странах бывшего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) либо по расстоянию между дном противоположных нарезов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО )

То есть, советские 152 мм, это фактически внутренний диаметр ствола, а НАТОвские 155 мм, это внутренний диаметр ствола (те же 152 мм)+ две глубины нарезов по 1,5 мм
показати весь коментар
14.03.2021 20:16 Відповісти
На стандарти НАТО повинно бути переведено всі види озброєнь, що є в ЗСУ.
Це життєва необхідність, це питання виживання в умовах гібридної війни з рф
Прошу підтримати мою петицію про перехід на стандарти НАТО систему ППО України:

https://petition.president.gov.ua/petition/113832
показати весь коментар
14.03.2021 09:49 Відповісти
Та скоріш на Одеському авіазаводі стануть виготовляти американські ґвинтокрили "Ірокез" фірми Bell, ніж славнозвісний "Молот" адаптують під стандарти НАТО
показати весь коментар
14.03.2021 09:56 Відповісти
Я би цей "Молот" переіменував, якщо "Маяк" збирається і надалі його випускати. Бо, як би не було, нехороша слава про нього вже пішла...
показати весь коментар
14.03.2021 10:17 Відповісти
Це той "Молот", що має репутацію "засіб швидкої евтаназії" тепер застосують і для НАТО?
показати весь коментар
14.03.2021 10:20 Відповісти
То вигаданий. Цей норм.
показати весь коментар
14.03.2021 23:15 Відповісти
Нарід зробив потрібний фуйлу та бені вибір, і тут з'ясувалось ...
"Свинарчуки"- не крали. Бронежилети - не картонні. "Молот"- на озброєння.
показати весь коментар
14.03.2021 10:39 Відповісти
18 дек. 2019 г. https://inforesist.org/sergeya-pashinskogo-vypustili-iz-sizo/ Сергея Пашинского выпустили из СИЗО . И где оно сейчас?
показати весь коментар
14.03.2021 11:05 Відповісти
вон тот прицел на картинке МПМ-44 - это ещё до 2 мировой разрабатывали. 44 - год принятия на вооружение.
показати весь коментар
14.03.2021 11:36 Відповісти
ти шо тут соваешся під ногами ветеран куліковской бітви
показати весь коментар
15.03.2021 09:05 Відповісти
хорошо ты само себе лишь о себе написало: "ти шо тут соваешся під ногами ветеран куліковской бітви"
показати весь коментар
15.03.2021 09:12 Відповісти
 
 