Змагання Invictus Games відбуваються у Кривому Розі. ФОТОрепортаж
Всеукраїнські ветеранські змагання "Ігри Нескорених. Кривий Ріг" відбуваються 10 і 11 липня. Учасники, що приїхавли з різних регіонів, змагаються у стрільбі з лука та плаванні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організаторів.
Зазначається, що зареєструвалися 98 учасників. З яких у стрільбі з лука - 68, у плаванні - 65. Це ветерани та військовослужбовці із 20 областей: Дніпропетровської (25), Київської та Рівненської (по 10), Львівської (8), Чернігівської та Черкаської (по 7), Волинської (6), Житомирської (5), Миколаївської (4), Хмельницької (3), Вінницької та Кіровоградської (по 2), Полтавської (2), Харківської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Одеської та Сумської (по 1). Серед учасників 5 жінок і 93 чоловіки.
Зазначимо, що вперше INVICTUS GAMES проходять поза столицею. Першим регіоном, який прийняв ветеранські змагання, стали Черкаси. 27 червня на двох локаціях відбулися змагання з 9 дисциплін: легка атлетика (біг 100 м, 400 м і 1500 м, штовхання ядра, метання диска, стрибки в довжину), пауерліфтинг (жим лежачи), веслування на тренажерах (спринт 1 хв, витривалість 4 хв) і велоспорт. У змаганнях взяли участь 131 ветеран і військовослужбовець.
