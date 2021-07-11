Соревнования Invictus Games проходят в Кривом Роге. ФОТОрепортаж
Всеукраинское ветеранское первенство "Игры Непокоренных. Кривой Рог" проходят 10 и 11 июля. Приехавшие из разных регионов участники соревнуются в стрельбе из лука и плавании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организаторов.
Отмечается, что зарегистрировались 98 участников. Из которых в стрельбе из лука - 68, в плавании - 65. Это ветераны и военнослужащие из 20 областей: Днепропетровской (25), Киевской и Ривненской (по 10), Львовской (8), Черниговской и Черкасской (по 7), Волынской (6), Житомирской (5), Николаевской (4), Хмельницкой (3), Винницкой и Кировоградской (по 2), Полтавской (2), Харьковской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской и Сумской (по 1). Среди участников 5 женщин и 93 мужчины.
Отметим, что впервые "INVICTUS GAMES" проходят вне столицы. Первым регионом, который принял ветеранские соревнования, стали Черкассы. 27 июня на двух локациях прошли соревнования в 9 дисциплинах: легкая атлетика (бег 100м, 400м и 1500м, толкание ядра, метание диска, прыжки в длину), пауэрлифтинг (жим лежа), гребля на тренажерах (спринт 1 мин, выносливость 4 мин) и велоспорт. В соревнованиях принял участие 131 ветеран и военнослужащий.
