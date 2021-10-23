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Ідеальні ЗМІ, Зе!експеримент, зброя "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Ідеальні ЗМІ, Зе!експеримент, зброя русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Все пропало...

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Ідеальні ЗМІ, Зе!експеримент, зброя русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Ідеальні ЗМІ

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Ідеальні ЗМІ, Зе!експеримент, зброя русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Важкий день

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Ідеальні ЗМІ, Зе!експеримент, зброя русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Риторичне питання

Ідеальні ЗМІ, Зе!експеримент, зброя русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

У теплій ванні

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Ідеальні ЗМІ, Зе!експеримент, зброя русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Девальвація

Ідеальні ЗМІ, Зе!експеримент, зброя русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Зе!експеримент

Ідеальні ЗМІ, Зе!експеримент, зброя русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Прозріння

Ідеальні ЗМІ, Зе!експеримент, зброя русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Надя і вакцинація

Ідеальні ЗМІ, Зе!експеримент, зброя русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Зброя  "русского мира"

Більше фотошопів дивіться тут.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Медведчук Віктор (1711) політика (4505) путін володимир (24099) Савченко (1719) фотожаба (13964) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+36
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23.10.2021 08:19 Відповісти
+33
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23.10.2021 09:09 Відповісти
+33
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23.10.2021 09:11 Відповісти
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всем доброе утро!.. просыпаясь смотрите по сторонам))
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23.10.2021 08:05 Відповісти
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23.10.2021 09:09 Відповісти
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23.10.2021 09:10 Відповісти
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23.10.2021 09:11 Відповісти
*это сироты*
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23.10.2021 10:16 Відповісти
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23.10.2021 08:08 Відповісти
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23.10.2021 09:20 Відповісти
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24.10.2021 12:05 Відповісти
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23.10.2021 08:12 Відповісти
Это СООL!
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23.10.2021 10:18 Відповісти
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23.10.2021 08:18 Відповісти
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23.10.2021 09:18 Відповісти
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23.10.2021 08:18 Відповісти
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23.10.2021 08:19 Відповісти
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23.10.2021 08:27 Відповісти
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23.10.2021 08:38 Відповісти
ШЕФІР ВИЙШОВ В ЛЮДИ У ШУСТЕРА ЗАХИЩАТИ ВОВУ РАЗОМ З ПОДОЛЯКОМ ТА АРАХАМІЄЮ - ото ржач!!!
А люди-люди!!!Еліта України- Шустер зібрав тільки вакцинованих
Як головний олігарх країни чавить шустером вову - дивитись усім! Ой щось насувається...
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23.10.2021 09:27 Відповісти
Я не витримав, виключив нафіг телевізор, відразу же з відразою.
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23.10.2021 09:43 Відповісти
Люті бабіщи
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23.10.2021 09:33 Відповісти
Тоді вам пілотка буде, а не лікування.
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23.10.2021 09:47 Відповісти
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23.10.2021 11:27 Відповісти
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23.10.2021 11:27 Відповісти
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27.10.2021 09:10 Відповісти
 
 