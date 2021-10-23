22 515 25
Ідеальні ЗМІ, Зе!експеримент, зброя "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Все пропало...
Читайте також: "Слуга народу" вперше за тривалий час втратила перше місце в рейтингу партій. Лідер - "ЄС", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Ідеальні ЗМІ
Читайте також: Офіс президента ввів цензуру на телебаченні, - Бутусов
Важкий день
Дивіться також: Рабінович спростовує виключення з партії Киви: "Хріна лисого!". ВIДЕО
Риторичне питання
У теплій ванні
Дивіться також: "Рейтинг президента зростає дуже стрімко", - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО
Девальвація
Зе!експеримент
Прозріння
Надя і вакцинація
Зброя "русского мира"
Більше фотошопів дивіться тут.
Топ коментарі
+36 саша паламарчук
показати весь коментар23.10.2021 08:19 Відповісти Посилання
+33 KAISERWALD
показати весь коментар23.10.2021 09:09 Відповісти Посилання
+33 KAISERWALD
показати весь коментар23.10.2021 09:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А люди-люди!!!Еліта України- Шустер зібрав тільки вакцинованих
Як головний олігарх країни чавить шустером вову - дивитись усім! Ой щось насувається...