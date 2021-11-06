Труба "русского мира", послання Гео Лероса президенту, кремлівське загострення. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Яка різниця...
...лунає пісенька ляльки з "Гри кальмара"
Труба "русского мира"
Кремлівське загострення
Різниці немає...
Тундра палає...
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Будь ласка, зачекайте...
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Труба "
русского мираруского міра", послання Гео Лероса президенту, кремлівське загострення.
Предлагаю, так же, внести этот значок в избирательные бюллетени.
Особенно в бюллетени для второго тура голосования.
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 #СлугаНароду https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD #Процишин https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/hashtag/facebookdown #FacebookDown
ФЕЙСБУК ВИКЛЮЧИЛИ ЩОБ ЦЕ ВІДЕО НЕ ПОТРАПИЛО У МЕРЕЖУ !!!
https://www.youtube.com/post/Ugkx_Whyif632OIEXUYFIlTklk_TbH7fu3fr
Россия от зависти слюнями исходит.
https://www.youtube.com/watch?v=6vG7yZsDYc0&t=0s როგორ ჭამს სააკაშვილი (як їсть Саакашвіллі)