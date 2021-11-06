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Труба "русского мира", послання Гео Лероса президенту, кремлівське загострення. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Труба русского мира, послання Гео Лероса президенту, кремлівське загострення. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Здійснилися мрії "народні"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об олигархах

Читайте на "Цензор.НЕТ": У олигархов теперь два пути - работать "в белую" или начать "черную страницу" своей истории, - Зеленский

Труба русского мира, послання Гео Лероса президенту, кремлівське загострення. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Вдаримо офшорами по бездоріжжю!

Труба русского мира, послання Гео Лероса президенту, кремлівське загострення. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Збіг?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный назначил меня советником главнокомандующего ВСУ, - Ярош.

Труба русского мира, послання Гео Лероса президенту, кремлівське загострення. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Мікеланджело Буонарроті - "Сотворіння Прецеденту"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Лерос с трибуны ВР показал в сторону президента Зеленского и главы ОП Ермака нецензурный жест средним пальцем

Труба русского мира, послання Гео Лероса президенту, кремлівське загострення. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Яка різниця...

Труба русского мира, послання Гео Лероса президенту, кремлівське загострення. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

...лунає пісенька ляльки з "Гри кальмара"

Труба русского мира, послання Гео Лероса президенту, кремлівське загострення. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Труба "русского мира"

Труба русского мира, послання Гео Лероса президенту, кремлівське загострення. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Кремлівське загострення

Труба русского мира, послання Гео Лероса президенту, кремлівське загострення. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Різниці немає...

Труба русского мира, послання Гео Лероса президенту, кремлівське загострення. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Тундра палає...

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Кисельов Дмитро (278) Коломойський Ігор (3122) Лавров Сергій (1581) путін володимир (23798) фотожаба (13850) Ярош Дмитро (177) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+30
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06.11.2021 09:42
+27
НІЯКА фотожаба не переплюне реальність рашки

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06.11.2021 10:57
+23
Я думаю, что фак президенту у нас станет общенациональной традицией на долгие годы.
Предлагаю, так же, внести этот значок в избирательные бюллетени.
Особенно в бюллетени для второго тура голосования.
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06.11.2021 09:43
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06.11.2021 09:42 Відповісти
і додайте до стайлбуку ЦН:
- усі цитати всередині текстів, наведені російською мовою, повинні відтворюватися в українській транскрипції:

Труба "русского мира руского міра", послання Гео Лероса президенту, кремлівське загострення.
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06.11.2021 11:30 Відповісти
Я думаю, что фак президенту у нас станет общенациональной традицией на долгие годы.
Предлагаю, так же, внести этот значок в избирательные бюллетени.
Особенно в бюллетени для второго тура голосования.
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06.11.2021 09:43 Відповісти
У вас в кацапстане за такое чирик строгача дают, так что боюсь не приживется
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06.11.2021 09:51 Відповісти
за - сeрдeчко. проти - фак. трe попросити цукeрбeрга замiнити дислайк на фак для укр. сeгмeнту
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06.11.2021 10:46 Відповісти
Видишь зельцман🤢🤡🐲 делай 🖕🏼 Фак!!!
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06.11.2021 22:38 Відповісти
Я так насмеялась. Все фотожабы класснейшие, особенно с Ярошем и туалетной бумагой.Как раз поднялось настроение, а то вчера сын вакцинироваться и я немного переживаю, чтобы без всяких осложнений прошло.
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06.11.2021 10:05 Відповісти
Спасибо, что про вакцинацию упомянули.
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06.11.2021 10:36 Відповісти
Если Ваш сын вакцинировался британской астразенекой, не пускайте его за руль автомобиля. Постоянно тянет на встречную полосу движения, т.к. в Англии левостороннее, а ещё может приснится королева Елизавета II, отвращение к борщу и любовь к овсянке
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06.11.2021 10:40 Відповісти
Особенно с гео, уважаемая, аль не заметила?
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06.11.2021 21:44 Відповісти
НІЯКА фотожаба не переплюне реальність рашки

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06.11.2021 10:57 Відповісти
Обычная среда обитания лаптеногих.
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06.11.2021 14:42 Відповісти
Це він в "рускій мір" окунувся
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06.11.2021 16:17 Відповісти

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06.11.2021 16:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4

https://www.youtube.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 #СлугаНароду https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD #Процишин https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/hashtag/facebookdown #FacebookDown
ФЕЙСБУК ВИКЛЮЧИЛИ ЩОБ ЦЕ ВІДЕО НЕ ПОТРАПИЛО У МЕРЕЖУ !!!
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06.11.2021 18:00 Відповісти
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06.11.2021 18:35 Відповісти
Этот фак навечно! Он как "Чёрный квадрат" Малевича.
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06.11.2021 18:40 Відповісти
Лерос фотохудожник - йому можна все, а от як з Поляковим, вже не вийде після цього пальця
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06.11.2021 18:43 Відповісти
"Он художник, он так видит")
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11.11.2021 18:51 Відповісти
СВІЖАК ВІД ПРОЦИШИНА -зовсім свіжажаба

https://www.youtube.com/post/Ugkx_Whyif632OIEXUYFIlTklk_TbH7fu3fr
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06.11.2021 18:48 Відповісти
Шось у Лероса лЄрос якийсь засушений...
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06.11.2021 19:18 Відповісти
як перэболевший сыфылисом
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06.11.2021 21:10 Відповісти
А шо у них такий?
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07.11.2021 09:40 Відповісти
что с пипикой леруса?
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06.11.2021 21:09 Відповісти
Японською це звучить ...
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08.11.2021 12:17 Відповісти
лерос, за таку пипику подай на рисовальщиков в суд
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06.11.2021 21:12 Відповісти
Нарисовано с натуры, Сеня.
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06.11.2021 21:42 Відповісти
Средний палец Лероса вошёл в историю.
Россия от зависти слюнями исходит.
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07.11.2021 01:17 Відповісти
Голодовка для плебса, а михуїл кушают!

https://www.youtube.com/watch?v=6vG7yZsDYc0&t=0s როგორ ჭამს სააკაშვილი (як їсть Саакашвіллі)

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07.11.2021 23:17 Відповісти
 
 