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"Гра в кальмара" по-білоруськи, північний потік-3, старовинний звичай для лохів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Північний потік - 3
Читайте на "Цензор.НЕТ": Міграційна криза була штучно створена Путіним та Лукашенком, - Данілов
Хоч якась стабільність
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Репетиція
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский – олигархам: "Когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период"
Здалося...
Вирок
Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило Леросу о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака
Нові правила
Деолігархізація триває
Старовинний звичай
"Гра в кальмара" по-білоруськи
Завжди готові!
Бурхлива реакція
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Топ коментарі
+41 Small Jerboa
показати весь коментар13.11.2021 09:45
+36 Герхард
показати весь коментар13.11.2021 10:04
+34 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар13.11.2021 10:54
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"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером"....... (народна мудрість)
Или они наконец-то все повыздыхали?
А чому нема жодного фото самого"опозиційного і найретинговішого"політика **********
🦏
сміявсяржав!!!
І не тільки у нас голосують за Образи - у Каліфорнії - Термінатор - Шварцнеггер
Рейган - актор і голова профспілки акторів - що (деякі вважають) і було його початком політичного життя ...
Комаровський - може і лоханувся ...
А Гордон - або бреше , або - звільнений