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"Гра в кальмара" по-білоруськи, північний потік-3, старовинний звичай для лохів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Гра в кальмара по-білоруськи, північний потік-3, старовинний звичай для лохів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Північний потік - 3

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міграційна криза була штучно створена Путіним та Лукашенком, - Данілов

Гра в кальмара по-білоруськи, північний потік-3, старовинний звичай для лохів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Хоч якась стабільність

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Гра в кальмара по-білоруськи, північний потік-3, старовинний звичай для лохів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Репетиція

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский – олигархам: "Когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период"

Гра в кальмара по-білоруськи, північний потік-3, старовинний звичай для лохів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Здалося...

Гра в кальмара по-білоруськи, північний потік-3, старовинний звичай для лохів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Вирок

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило Леросу о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака

Гра в кальмара по-білоруськи, північний потік-3, старовинний звичай для лохів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Нові правила

Гра в кальмара по-білоруськи, північний потік-3, старовинний звичай для лохів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Деолігархізація триває

Гра в кальмара по-білоруськи, північний потік-3, старовинний звичай для лохів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Старовинний звичай

Гра в кальмара по-білоруськи, північний потік-3, старовинний звичай для лохів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

"Гра в кальмара" по-білоруськи

Гра в кальмара по-білоруськи, північний потік-3, старовинний звичай для лохів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Завжди готові!

Гра в кальмара по-білоруськи, північний потік-3, старовинний звичай для лохів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Бурхлива реакція

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Ахметов Рінат (2358) Зеленський Володимир (23829) Коломойський Ігор (3122) Лукашенко Олександр (2655) політика (4404) фотожаба (13863) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+41
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13.11.2021 09:45
+36
А тем временем в ОП Подоляка заменили на Серлеща. ЗЕботы в растерянности.
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13.11.2021 10:04
+34
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13.11.2021 10:54
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А лохам то в 2019 году и был неведом старинный обычай для лохов, прогуливали уроки по истории.
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13.11.2021 09:41 Відповісти
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13.11.2021 09:45 Відповісти
ще раз повторюсь:
"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером"....... (народна мудрість)
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13.11.2021 09:49 Відповісти
Гіперактивний дурень вкрай шкідливий. Обов'язково знайдуться якісь дурні, які оберуть його лідером.
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13.11.2021 10:50 Відповісти
Шурик просто бомба
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13.11.2021 11:58 Відповісти
Та вони на базари 90-х не ходили.
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13.11.2021 10:58 Відповісти
Ща опять вылезет какой-то упоротый зе-тыпил и начнет хныкать "пАтчиму нет фотожаб про Порошенко"?
Или они наконец-то все повыздыхали?
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13.11.2021 09:47 Відповісти
ще немає інструкцій з банкової: думають....чим крити...
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13.11.2021 09:51 Відповісти
Думають...І як завжди -дупою.Що на Банковій,що в оСЕРЕдках.
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13.11.2021 12:53 Відповісти
Вже )))
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13.11.2021 10:16 Відповісти

А чому нема жодного фото самого"опозиційного і найретинговішого"політика **********
🦏
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13.11.2021 10:43 Відповісти
А тем временем в ОП Подоляка заменили на Серлеща. ЗЕботы в растерянности.
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13.11.2021 10:04 Відповісти
це, нажаль, правда "після того, як були оприлюднені рейтинги президента та "Слуги народу" в Офісі президента сказали до побачення пану Подоляку. Він ще залишається помічником або радником пана Єрмака, але вже не керує інформаційною політикою… Але ви ще будете жалкувати про нього, вам буде його не вистачати, ви будете вважати, що це був взірець виваженості та коректності. Тому що замість пана Подоляка буде Сергій Лещенко. І це не жарт. Він більше ніж пропагандист. Він зараз генерить смисли, сенси. Більше того, він готує вже депутатів "слуги" до ефірів. Він виписує стратегії. Це вже не жарт. Це дійсно не жарт" Б.Береза
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13.11.2021 11:57 Відповісти
Зеля маленький, а Лящ -худенький...Єдна гілка обох витримає? Чи краще поряд ?
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13.11.2021 12:59 Відповісти
пілотка з вухами і окулярами😁👍
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13.11.2021 12:35 Відповісти
А чому нема жодного фото самого"опозиційного і найретинговішого"політика **********
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13.11.2021 10:10 Відповісти
а смысл ? Петро ничего не морозил про "ангельское терпение " факи ему ни кто не тыкал . бородатой бабушки у Пороха тоже нет . про что жабы делать ? выбрали в президенты шоу-мена смотрите шоу
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13.11.2021 10:54 Відповісти
Когда закинеца - заводскую трубу за "фак" себе принимать - отлично!
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13.11.2021 10:12 Відповісти
нет Вовочка не показалось и там не фак а факИ
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13.11.2021 10:13 Відповісти
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14.11.2021 16:11 Відповісти
прикольные фотожабы)
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13.11.2021 10:17 Відповісти
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13.11.2021 10:54 Відповісти
Пане Василю -дякую!!! Давно вже так не сміявся ржав!!!
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13.11.2021 13:02 Відповісти
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13.11.2021 21:46 Відповісти
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13.11.2021 11:05 Відповісти
Ну десь так - і вони агітували за Образ ... а сталося ...
І не тільки у нас голосують за Образи - у Каліфорнії - Термінатор - Шварцнеггер
Рейган - актор і голова профспілки акторів - що (деякі вважають) і було його початком політичного життя ...
Комаровський - може і лоханувся ...
А Гордон - або бреше , або - звільнений
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13.11.2021 12:45 Відповісти
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13.11.2021 11:49 Відповісти
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13.11.2021 11:55 Відповісти
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13.11.2021 11:56 Відповісти
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13.11.2021 11:57 Відповісти
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13.11.2021 13:08 Відповісти


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15.11.2021 13:00 Відповісти
 
 