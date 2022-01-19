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Захист Порошенка оскаржить рішення суду щодо обмеження виїзду з України

Захист лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка оскаржить рішення Печерського райсуду Києва, яким на політика покладено особисті зобов'язання з обмеженням виїзду з України.

Про це у фейсбуці повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокуратура просила арешт із заставою в мільярд. Суд відмовив і виніс особисте зобов'язання, включаючи обмеження виїзду з країни. Оскаржуватимемо і це теж. Загальний знаменник - ізолювати і змусити мовчати", - написав Новіков.

Захист Порошенка оскаржить рішення суду щодо обмеження виїзду з України 01

Як зазначалось, 19 січня суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Захист Порошенка оскаржить рішення суду щодо обмеження виїзду з України 02

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

Автор: 

апеляція (502) Новіков (168) Порошенко Петро (15181) суд (11701)


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Топ коментарі
+26
Адвокаты - умнейшие ребята, снимаю шляпу
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19.01.2022 15:38
+18
встреча Порошенко с Западными лидерами - хорошо для Украины, но хуже всего для зеленского..

А уж за поставки оружия из Британии - зеленского чуть не лишили финансирования в минобороны расеи на съемку очередных сватов..
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19.01.2022 15:43
+8
Да там и обвинение на коленке под одеялом нацарапано и завернуто в 20кг макулатуры.
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19.01.2022 16:01
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Адвокаты - умнейшие ребята, снимаю шляпу
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19.01.2022 15:38 Відповісти
Да там и обвинение на коленке под одеялом нацарапано и завернуто в 20кг макулатуры.
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19.01.2022 16:01 Відповісти
А он как раз собирался на встречу с американцами вроде 27. зелемойский обосрался, но насрать все равно хочет
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19.01.2022 15:40 Відповісти
встреча Порошенко с Западными лидерами - хорошо для Украины, но хуже всего для зеленского..

А уж за поставки оружия из Британии - зеленского чуть не лишили финансирования в минобороны расеи на съемку очередных сватов..
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19.01.2022 15:43 Відповісти
Верно. Но для этих целей у зелемойского есть штаны от мамы Риммы. Туда он по традиции и н@срет.
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19.01.2022 15:44 Відповісти
Куди Петру їхати і навіщо. Які ще іноземні зустрічі?
У Європі 46 країн і нехай є 40 президентів, уявимо, що по мінімуму як у нас 5 минулих...і це 200 експрезидентів.

І ця вся зграя, разом з Петром їздить з візитами туди-сюди, які нічого не вирішують, їх уже давно ніхто не слухає, але вони роблять Євро-тури.

Ще такий Додон бігає, може разом із Петром і їздить аби дешевше було.
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19.01.2022 18:28 Відповісти
який же ти дебіл... як і кожен 73/43%зебіл
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19.01.2022 18:50 Відповісти
зеленский хоче заборонити щоб Порошенко домовлявся на Заході про поставки зброї в Україну.

Після зустрічей в Європі - прилитіли літаки з Брітанії, очікуємо з Канади, США та Прибалтики..

І це дуже неподобається зеленському та фуйлу кремлівському..
Бо заважає йому відпочівати..
та й "навіщо та зброя, то все фейки Запада что путин нападет"(с)арахамия, 19.01.2022
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19.01.2022 15:40 Відповісти
Нормальный президент только этому и радовался, но не зелёный придурковатый паяц-кремлевец
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19.01.2022 16:06 Відповісти
У Ківи вже є напарник, кум Єрмака Коля-котлета.
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19.01.2022 15:47 Відповісти
непонятно тока чы два таких тухеса поместятся в кадр...стереотверки,блин.
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19.01.2022 16:03 Відповісти
гены не пропьёшь...адвокат выучил в кратчайшие сроки людську мову...то вам не азаркин,блеать...
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19.01.2022 15:48 Відповісти
Окуеть ограничительная мера,еще и с выездом,за рубеж.
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19.01.2022 16:06 Відповісти
Жаль не посадили, но время еще придет
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19.01.2022 16:07 Відповісти
Посадят. Будет Порошевальный, может быть и отправят ещё новичком
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19.01.2022 16:51 Відповісти
В ОП не догоняют, что н а момент открытой войны с Московией ,парламент Украины не нужен, всё управление Государством и Украинской армией может делать и предыдущий Главнокомандующий со своей командой, которому доверяет Украинская армия, которую он воссоздал заново
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19.01.2022 16:14 Відповісти
кажуть, що Порошенка відпустили за умови, що він встановить на годиннику українську мову.
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19.01.2022 16:14 Відповісти
Якщо за Порохоа EU та USA, а за Зєєєлєю аж раптом Іцик Клопомойський, то будь кому при тверезому розумі та твердій памяті має бути зрозуміло, хто має бути Президентом України!
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19.01.2022 16:17 Відповісти
Будет прикольно, если приглашающая сторона приедет сюда на встречу с Порошенко)))
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19.01.2022 16:24 Відповісти
А такое не исключено, это будет ещё похлеще хлопка крышкой пианино, кое-кому могут указать, что "ваше место на параше".
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19.01.2022 17:43 Відповісти
https://youtu.be/bYXd_KJ7Woo?t=217
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19.01.2022 17:37 Відповісти
 
 