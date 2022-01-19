Захист Порошенка оскаржить рішення суду щодо обмеження виїзду з України
Захист лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка оскаржить рішення Печерського райсуду Києва, яким на політика покладено особисті зобов'язання з обмеженням виїзду з України.
Про це у фейсбуці повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков, інформує Цензор.НЕТ.
"Прокуратура просила арешт із заставою в мільярд. Суд відмовив і виніс особисте зобов'язання, включаючи обмеження виїзду з країни. Оскаржуватимемо і це теж. Загальний знаменник - ізолювати і змусити мовчати", - написав Новіков.
Як зазначалось, 19 січня суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.
Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.
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А уж за поставки оружия из Британии - зеленского чуть не лишили финансирования в минобороны расеи на съемку очередных сватов..
У Європі 46 країн і нехай є 40 президентів, уявимо, що по мінімуму як у нас 5 минулих...і це 200 експрезидентів.
І ця вся зграя, разом з Петром їздить з візитами туди-сюди, які нічого не вирішують, їх уже давно ніхто не слухає, але вони роблять Євро-тури.
Ще такий Додон бігає, може разом із Петром і їздить аби дешевше було.
Після зустрічей в Європі - прилитіли літаки з Брітанії, очікуємо з Канади, США та Прибалтики..
І це дуже неподобається зеленському та фуйлу кремлівському..
Бо заважає йому відпочівати..
та й "навіщо та зброя, то все фейки Запада что путин нападет"(с)арахамия, 19.01.2022