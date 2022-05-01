Протягом квітня знешкоджено 2664 вибухонебезпечні предмети у Київській та Чернігівській областях. ФОТОрепортаж

Інженерно-саперні підрозділи Держспецтрансслужби Міноборони України протягом квітня виявили та знешкодили у деокупованих районах Київської та Чернігівської областей 2664 вибухонебезпечні предмети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил України у фейсбуці.

"За минулий місяць у Київській та Чернігівській областях інженерно-саперними підрозділами обстежено 486 кілометрів залізничних колій, зокрема на об'єктах ДП "НАЕК "Енергоатом" Чорнобильської зони відчуження, залізничних ділянках станцій Святошин – Піски, Бровари – Ніжин – Чернігів, Київського метрополітену; 203 гектари прилеглих територій. Виявлено та знешкоджено 2664 вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.

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У Генштабі додають, що напередодні групою саперів було обстежено місце, призначене для будівництва тимчасового мосту через річку в районі Вишгороду Київської області.





"Водолази-сапери перевірили береги та дно річки на предмет вибухонебезпечних предметів. За результатами роботи – мін немає. Тепер колійний підрозділ може сміливо приступати до будівництва тимчасової переправи", - наголосили у відомстві.

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