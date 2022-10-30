Через перекриття Росією "зернового коридору" експорт неможливий, - Кубраков
Через вихід Росії із "зернової угоди" судно Ikaria Angel із 40 тис. тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН не змогло сьогодні вийти з українського порту, як планувалося.
Про це повідомив у твіттері міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду. Але через перекриття Росією "зернового коридору " експорт неможливий", - написав він.
Як зазначалось, 29 жовтня Міноборони РФ повідомило, що Росія припиняє участь у "зерновій угоді. Тоді ж стало відомо, що ООН веде переговори з РФ щодо виходу РФ із "зернової угоди".
За словами речника глави держави Сергія Никифорова, Україна очікує на реакцію від Туреччини та ООН щодо заяви Російської Федерації про вихід із "зернової ініціативи". Президент США Джо Байден також розкритикував вихід Росії з "зернової угоди".
Сполучені Штати Америки відреагували на вихід РФ з ініціативи щодо експорту зерна з українських портів, закликавши Кремль повернутися до домовленості.
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странаимеет 40%мировых ресурсов...\а живут какскоты...\
Они и даром отдадут за то что их слушают а не гнобят
Санкции вернули за выход из соглашения?
На удобрения и продовольствие
Об этом просто "забыли
вся зелена шобла -аж до бублохаміі..-ви там що? попугаї? чи дебіли? чи більше чім повторювати не можете
Как и любое другое
то дали б українцям засоби щоб потопити всі кацапські плаваючі в морі консервні банки,
одне х!йло шантажує весь світ,
а всі сидять і мовчать
Просто тут оно очень дешевое выходило
И помочь можно голодающим и денег поднять
Турция первая в списке причем официально процент брала
Вот пример
Хоча то про нормальні країни...
Удар 29.10. по флагману чф рф та інших кораблях ворога зруйнував ці плани.
точка
а Кубраков ( яка українська хвамілія!) хай спіймає облизня