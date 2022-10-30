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Через перекриття Росією "зернового коридору" експорт неможливий, - Кубраков

Через вихід Росії із "зернової угоди" судно Ikaria Angel із 40 тис. тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН не змогло сьогодні вийти з українського порту, як планувалося.

Про це повідомив у твіттері міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду. Але через перекриття Росією "зернового коридору " експорт неможливий", - написав він.

Через перекриття Росією зернового коридору експорт неможливий, - Кубраков 01
Через перекриття Росією зернового коридору експорт неможливий, - Кубраков 02

Як зазначалось, 29 жовтня Міноборони РФ повідомило, що Росія припиняє участь у "зерновій угоді. Тоді ж стало відомо, що ООН веде переговори з РФ щодо виходу РФ із "зернової угоди".

За словами речника глави держави Сергія Никифорова, Україна очікує на реакцію від Туреччини та ООН щодо заяви Російської Федерації про вихід із "зернової ініціативи". Президент США Джо Байден також розкритикував вихід Росії з "зернової угоди".

Сполучені Штати Америки відреагували на вихід РФ з ініціативи щодо експорту зерна з українських портів, закликавши Кремль повернутися до домовленості.

Також читайте: Припиненням участі у зерновій угоді Росія перетворює продовольство на зброю, - Блінкен

Автор: 

зерно (3121) росія (65394) експорт (4485) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+16
Тобто морське право для України не діє? Мусимо у ********* дозволу питать на судноплавство? Як би називався напад на цивільне судно де небудь поблизу Афірики? Піратсво чи терроризм? Чорне море інше ніж в усьму світі. ?
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30.10.2022 13:14
+12
От і файно! Де тут Ефіопія? Утрималась?
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30.10.2022 13:13
+8
Тре решту орковських корит на дно припаркувати
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30.10.2022 13:10
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Экспорт теперь пойдёт с рф. Как ворованного, так и своего зерна. Африке без разницы эти нюансы.
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30.10.2022 13:10 Відповісти
вас это спасёт свиноцабак...?
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30.10.2022 13:24 Відповісти
Ну трохи мабудь врятує. Бабла зайвого не буває.
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30.10.2022 13:27 Відповісти
ты думаешь что один цент спасёт обычного свиноцабачью тварь...?
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30.10.2022 13:29 Відповісти
я думаю там далеко не один цент. В довгостроковій перспективі їм звичайно кабзда, але вони використовують кожен шанс, щоб це віддалити.
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30.10.2022 13:31 Відповісти
да всё понятно - но это свиноцабачья страна имеет 40%мировых ресурсов...\а живут как скоты...\
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30.10.2022 13:35 Відповісти
Мене дуже дивують дві країни - Вєнєсуела і Кацапстан. В обох багатющі поклади ресурсів і населення обох живе в повному гівні.
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30.10.2022 13:37 Відповісти
Дело не в деньгах

Они и даром отдадут за то что их слушают а не гнобят

Санкции вернули за выход из соглашения?
На удобрения и продовольствие
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30.10.2022 13:39 Відповісти
этого я не знаю - просто не пытаюсь за всем уследить...
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30.10.2022 13:43 Відповісти
Нет конечно

Об этом просто "забыли
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30.10.2022 13:52 Відповісти
Тре решту орковських корит на дно припаркувати
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30.10.2022 13:10 Відповісти
спочатку це сказав кулеба.. тепер кубраков.. потім подоляк завтра ермак і т д
вся зелена шобла -аж до бублохаміі..-ви там що? попугаї? чи дебіли? чи більше чім повторювати не можете
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30.10.2022 13:12 Відповісти
От і файно! Де тут Ефіопія? Утрималась?
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30.10.2022 13:13 Відповісти
Всі хто утримався жрут українське зерно і олією запивають
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30.10.2022 13:23 Відповісти
Правительство Эфиопии точно не голодает

Как и любое другое
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30.10.2022 13:58 Відповісти
Для того и утрималось что бы иметь возможность получать продовольствие
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30.10.2022 14:30 Відповісти
Так классно Кубраков со своей конторой пиарились почти на каждом судне выходящему из наших портов и тут на тебе, халява закончилась и о своей деятельности во время войны даже и сказать нечего
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30.10.2022 13:14 Відповісти
Тобто морське право для України не діє? Мусимо у ********* дозволу питать на судноплавство? Як би називався напад на цивільне судно де небудь поблизу Афірики? Піратсво чи терроризм? Чорне море інше ніж в усьму світі. ?
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30.10.2022 13:14 Відповісти
Може миротворці ООН приідуть . Бо раша зовсім оборзела
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30.10.2022 13:22 Відповісти
"Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду." Написав Олександр Кубраков і... і розплакався.
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30.10.2022 13:14 Відповісти
бо "призначені" і кудись-комусь "дійшли" - це бувають зовсім різні речі і напрямки....навіть в гуманітарних... якби... вантажах
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30.10.2022 13:19 Відповісти
А як Єфіопія голосує в ООН за Україну ?
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30.10.2022 13:20 Відповісти
Ещё пару раз, р.в.к. послать накуй и коридором будет Чёрное море! Думаю не откажутся, лучше на кую, чем на дне, опыт уже есть!
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30.10.2022 13:23 Відповісти
О, а вот свинособака нас посетила ))
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30.10.2022 13:50 Відповісти
а хто заважав вийти?... хіба біля Одеси стоять мокшанські лоханки, чи треба було в них питати дозволу? Маршрут прокласт не можуть чи гарантій безпеки немає? Бо-бо, що поцілять у цивільне судно?... нехай турція разом з оон надішлють якийсь човник для супроводу...
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30.10.2022 13:25 Відповісти
40 000 тон це приблизно 70 з.д. великих потягів(поїздів)
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30.10.2022 13:25 Відповісти
А що нам до зернових справ Путлера і Зелі ? Невже це може бути несподіванкой ?
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30.10.2022 13:25 Відповісти
Цікаво що ніхто не розголошує шо ***** отримав за пропуск зерна. Я за кацапами добрих справ заради гуманності якось не спостерігав за весь час їх існування...
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30.10.2022 13:29 Відповісти
оон і нато бояться параші,
то дали б українцям засоби щоб потопити всі кацапські плаваючі в морі консервні банки,

одне х!йло шантажує весь світ,
а всі сидять і мовчать
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30.10.2022 13:30 Відповісти
Перекривайте нафтопровід "дружба" через Україну. Досить палити електроенергію на кацапську нафту.
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30.10.2022 13:33 Відповісти
НАТО жує соплі і не може втрутися щоб зробити безпечний коридор для експорту зерна? Що в НАТО немає кораблів для такої міссії чи вони вже наклали в штани? Поки світ мовчить і нічого не робить шантаж буде продовжуватися...
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30.10.2022 13:37 Відповісти
Зерна навалом в мире это давно известно

Просто тут оно очень дешевое выходило

И помочь можно голодающим и денег поднять

Турция первая в списке причем официально процент брала
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30.10.2022 13:44 Відповісти
Еще и помогает воровать

Вот пример

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30.10.2022 14:02 Відповісти
Тепер зерна в Україні буде занадто багато і воно почне дешевшати а заразом з ним і хліб, яйця, м'ясо? Стане ж, так? Економіка ж так працює?
Хоча то про нормальні країни...
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30.10.2022 14:06 Відповісти
Зерном можно кур кормить, но не топить!
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30.10.2022 15:13 Відповісти
фермеры разоряться, все остальное то дорожает.
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30.10.2022 17:26 Відповісти
Ага. Тобто коли дорожча зерно то все дорожчає за ним. А коли зерно дешевша то все за ним не дешевша? Тільки хтось розоряється? Ясно.
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30.10.2022 18:44 Відповісти
горючка нет. запчасти, нет.
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30.10.2022 19:12 Відповісти
А зерно так. Тобто вже на якийсь відсоток затрати на виробництво знизяться.
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30.10.2022 19:19 Відповісти
Ні - так ні. Значить, бити більше по коритам. А кому їсти хочеться, нехай разом з ООН запливають за зерном своїм ходом
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30.10.2022 14:14 Відповісти
Ну тепер нехай оони різні там "гамнесті" піднімають вереск що кацапи влаштували голодомор-геноцид ефіопців!
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30.10.2022 14:16 Відповісти
Рашисти і так збирались односторонньо розірвати "зернову угоду", підступно в слушний для себе момент атакувавши українські порти Одеси, Чорноморська і Південного десантними катерами через розмінований коридор для зерноплавав.
Удар 29.10. по флагману чф рф та інших кораблях ворога зруйнував ці плани.
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30.10.2022 15:20 Відповісти
власти Эфиопии - враги Украины
точка
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30.10.2022 15:47 Відповісти
Ну вийшла московія з угоди і що? Вони що, кістьми лягли на шляху? Чи обстрілюють кораблі?
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30.10.2022 16:07 Відповісти
ученія
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30.10.2022 19:14 Відповісти
правильно сказали: больше зерна на внутренний рынок для снижения цен!
а Кубраков ( яка українська хвамілія!) хай спіймає облизня
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30.10.2022 16:24 Відповісти
И сейчас два варианта. Либо пойти на поводу у Путина и купится на его шантаж, либо организовать военный конвой судов с помощью третьих стран
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30.10.2022 21:13 Відповісти
 
 