Російському пропагандисту Мангушеву, який виступав з черепом нібито захисника "Азовсталі", прострелили голову. ФОТО

Російському неонацисту з формування "Світла Русь" Ігорю Мангушеву, який виступав з нібито черепом бійця ЗСУ, прострелили голову.

Про це інформують телеграм-канали окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мангушева доставили до лікарні окупованої Кадіївки на Луганщині зі сліпим вогнепальним кульовим пораненням в голову. Медики кажуть, що в нього стріляли з близької відстані.

Стан неонациста "стабільно важкий, з негативною тенденцією".

Дивіться на Цензор.НЕТ: В Росії пропагандист Мангушев вийшов на сцену з черепом нібито захисника "Азовсталі". ВIДЕО 18+

Російські телеграм-канали публікують фото пораненого терориста. Офіційних підтверджень інформації немає. Разом з тим ЗМІ зазначають, що Telegram-канал Мангушева не оновлювався з 3 лютого.

Нагадаємо, в липні 2022 року в інтернеті з'явилося відео, на якому Мангушев, виступаючи перед аудиторією окупантів, демонструє череп. Сам неонацист стверджував, що це - череп військового ЗСУ з "Азовсталі".

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Мангушев, тримаючи в руках мікрофон і череп, закликав товаришів до насильства проти українських військових і цивільних. "Ми воюємо не з людьми. Ми воюємо з ідеєю", - заявляв терорист.

Мангушев (позивний "Берег") - лідер неонацистського руху "Світла Русь". Також його вважають творцем ПВК "Єнот", яка співпрацювала з ФСБ РФ.

Зараз Ігор Мангушев бере участь на війні в Україні. У 2011-му притягувався за побої, а також за участь у мітингу проти виборів до Держдуми РФ. Справжнє прізвище - Реймер, яке він змінив на Мангушев.

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У своєму особистому телеграм-каналі регулярно закликав до вбивств мирного населення України. "Ми спалимо ваші будинки, вб'ємо ваші сім'ї, відберемо ваших дітей і виростимо їх росіянами", - написав він, наприклад, у своєму каналі 25 серпня.