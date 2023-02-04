Російському пропагандисту Мангушеву, який виступав з черепом нібито захисника "Азовсталі", прострелили голову. ФОТО
Російському неонацисту з формування "Світла Русь" Ігорю Мангушеву, який виступав з нібито черепом бійця ЗСУ, прострелили голову.
Про це інформують телеграм-канали окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мангушева доставили до лікарні окупованої Кадіївки на Луганщині зі сліпим вогнепальним кульовим пораненням в голову. Медики кажуть, що в нього стріляли з близької відстані.
Стан неонациста "стабільно важкий, з негативною тенденцією".
Дивіться на Цензор.НЕТ: В Росії пропагандист Мангушев вийшов на сцену з черепом нібито захисника "Азовсталі". ВIДЕО 18+
Російські телеграм-канали публікують фото пораненого терориста. Офіційних підтверджень інформації немає. Разом з тим ЗМІ зазначають, що Telegram-канал Мангушева не оновлювався з 3 лютого.
Нагадаємо, в липні 2022 року в інтернеті з'явилося відео, на якому Мангушев, виступаючи перед аудиторією окупантів, демонструє череп. Сам неонацист стверджував, що це - череп військового ЗСУ з "Азовсталі".
Мангушев, тримаючи в руках мікрофон і череп, закликав товаришів до насильства проти українських військових і цивільних. "Ми воюємо не з людьми. Ми воюємо з ідеєю", - заявляв терорист.
Мангушев (позивний "Берег") - лідер неонацистського руху "Світла Русь". Також його вважають творцем ПВК "Єнот", яка співпрацювала з ФСБ РФ.
Зараз Ігор Мангушев бере участь на війні в Україні. У 2011-му притягувався за побої, а також за участь у мітингу проти виборів до Держдуми РФ. Справжнє прізвище - Реймер, яке він змінив на Мангушев.
У своєму особистому телеграм-каналі регулярно закликав до вбивств мирного населення України. "Ми спалимо ваші будинки, вб'ємо ваші сім'ї, відберемо ваших дітей і виростимо їх росіянами", - написав він, наприклад, у своєму каналі 25 серпня.
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Ходить по малой и большой нужде под себя, носить в карманах студень, котлету прятать в носках, а щи хлебать валенком....
И с этим ему надо будет жить !
є чужий васерман, а є наш портніков
етнічних українців серед зрадників України теж були сотні тисяч
ті ж кубанці будьоний та шкуро - залили своїм братам сала за шкіру
мацква - родіна борців з нпцизмом
...А я казав би, щоб воно жило ще 100 років. У такому стані, як зараз.