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Російському пропагандисту Мангушеву, який виступав з черепом нібито захисника "Азовсталі", прострелили голову. ФОТО

Російському неонацисту з формування "Світла Русь" Ігорю Мангушеву, який виступав з нібито черепом бійця ЗСУ, прострелили голову.

Про це інформують телеграм-канали окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мангушева доставили до лікарні окупованої Кадіївки на Луганщині зі сліпим вогнепальним кульовим пораненням в голову. Медики кажуть, що в нього стріляли з близької відстані.

Стан неонациста "стабільно важкий, з негативною тенденцією".

Дивіться на Цензор.НЕТ: В Росії пропагандист Мангушев вийшов на сцену з черепом нібито захисника "Азовсталі". ВIДЕО 18+

Російському пропагандисту Мангушеву, який виступав з черепом нібито захисника Азовсталі, прострелили голову 01

Російські телеграм-канали публікують фото пораненого терориста. Офіційних підтверджень інформації немає. Разом з тим ЗМІ зазначають, що Telegram-канал Мангушева не оновлювався з 3 лютого.

Нагадаємо, в липні 2022 року в інтернеті з'явилося відео, на якому Мангушев, виступаючи перед аудиторією окупантів, демонструє череп. Сам неонацист стверджував, що це - череп військового ЗСУ з "Азовсталі".

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Мангушев, тримаючи в руках мікрофон і череп, закликав товаришів до насильства проти українських військових і цивільних. "Ми воюємо не з людьми. Ми воюємо з ідеєю", - заявляв терорист.

Мангушев (позивний "Берег") - лідер неонацистського руху "Світла Русь". Також його вважають творцем ПВК "Єнот", яка співпрацювала з ФСБ РФ.

Зараз Ігор Мангушев бере участь на війні в Україні. У 2011-му притягувався за побої, а також за участь у мітингу проти виборів до Держдуми РФ. Справжнє прізвище - Реймер, яке він змінив на Мангушев.

Також читайте: До 1 тис. найманців завербовано за тиждень серед ув’язнених у Новосибірській області РФ, - Генштаб ЗСУ

У своєму особистому телеграм-каналі регулярно закликав до вбивств мирного населення України. "Ми спалимо ваші будинки, вб'ємо ваші сім'ї, відберемо ваших дітей і виростимо їх росіянами", - написав він, наприклад, у своєму каналі 25 серпня.

Автор: 

армія рф (17373) пропаганда (2802) поранення (2803) росія (65162)


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Топ коментарі
+86
Сдохни, тварь.
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04.02.2023 15:23
+83
Наступного разу його виступ буде зі своїм черепом
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04.02.2023 15:24
+81
Карма, однако...
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04.02.2023 15:21
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Должен выжить!
Ходить по малой и большой нужде под себя, носить в карманах студень, котлету прятать в носках, а щи хлебать валенком....
И с этим ему надо будет жить !
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04.02.2023 19:11 Відповісти
Гордий за наші ЗСУ
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04.02.2023 19:26 Відповісти
С близкого расстояния?
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05.02.2023 22:42 Відповісти
Таким ту да и только туда дорога!ещё ********** заберите и побыстрей!
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04.02.2023 19:40 Відповісти
ще ось ця мордата рашистська сволота повинна дохнути дуже довго, дуже боляче

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04.02.2023 19:41 Відповісти
состояние рашафашиста критически-стабильное , если выживет будет еще один овощ у *****
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04.02.2023 19:41 Відповісти
Напевно, зустрівся на перехресті порталів з АЗОВЦЕМ, не дарма кажуть, не можна турбувати прах воїна...і так буде з кожним рашистом, усі зустрінуть свого АЗОВЦЯ...
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04.02.2023 19:58 Відповісти
...есть справедливость,пуля нашла рюзку тварь .
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04.02.2023 20:02 Відповісти
і шо? по фото одразу видно що мозок не зачепило(бо не було ніколи),а то просто кров з носа пішла))))
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04.02.2023 20:07 Відповісти
не треба узагальнювати

є чужий васерман, а є наш портніков

етнічних українців серед зрадників України теж були сотні тисяч

ті ж кубанці будьоний та шкуро - залили своїм братам сала за шкіру
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04.02.2023 20:11 Відповісти
Шкуро все своє життя боровся проти червоної чуми. кого він зрадив?
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05.02.2023 11:47 Відповісти
Мізки тихо капають на простиню 😁
мацква - родіна борців з нпцизмом
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04.02.2023 20:52 Відповісти
собаке собачья смерть!
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04.02.2023 21:19 Відповісти
Скаженій собаці і смерть собача.
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04.02.2023 21:21 Відповісти
нагорода знайшла хероя
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04.02.2023 21:23 Відповісти
Тут бажають смерті цьому організму...
...А я казав би, щоб воно жило ще 100 років. У такому стані, як зараз.
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04.02.2023 22:11 Відповісти
так свои же пристрелили .
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04.02.2023 22:17 Відповісти
Его черти ждут в АДУ, уже смола кипит..выродок!!! После всех зверств..никаких эмоций кроме ненависти..отребью человечества загоним смертный кол!!!
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05.02.2023 02:56 Відповісти
Гори россия огнём!
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05.02.2023 17:10 Відповісти
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