Российскому пропагандисту Мангушеву, выступавшему с черепом якобы защитника "Азовстали", прострелили голову. ФОТО
Российскому неонацисту из формирования "Светлая Русь" Игорю Мангушеву, выступавшему с якобы черепом бойца ВСУ, прострелили голову.
Об этом информируют телеграм-каналы оккупанов, сообщает Цензор.НЕТ.
Мангушева доставили в больницу оккупированной Кадиевки в Луганской области со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову. Медики говорят, что в него стреляли с близкого расстояния.
Состояние неонациста "стабильно тяжелое, с отрицательной тенденцией".
Российские телеграмы-каналы публикуют фото раненого террориста. Официальных доказательств информации нет. Вместе с тем, СМИ отмечают, что Telegram-канал Мангушева не обновлялся с 3 февраля.
Напомним, в июле 2022 года в интернете появилось видео, на котором Мангушев, выступая перед аудиторией оккупантов, демонстрирует череп. Сам неонацист утверждал, что это – череп военного ВСУ из "Азовстали".
Мангушев, держа в руках микрофон и череп, призвал товарищей к насилию против украинских военных и гражданских. "Мы сражаемся не с людьми. Мы сражаемся с идеей", - заявлял террорист.
Мангушев (позывной "Берег") – лидер неонацистского движения "Светлая Русь". Также его считают создателем ЧВК "Енот", сотрудничавшей с ФСБ РФ.
Сейчас Игорь Мангушев принимает участие в войне в Украине. В 2011 году привлекался за побои, а также за участие в митинге против выборов в Госдуму РФ. Настоящая фамилия – Реймер, которую он сменил на Мангушев.
В своем личном телеграм-канале регулярно призывал к убийствам мирного населения Украины. "Мы сожжем ваши дома, убьем ваши семьи, отберем ваших детей и вырастим их россиянами", - написал он, например, в своем канале 25 августа.
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Ходить по малой и большой нужде под себя, носить в карманах студень, котлету прятать в носках, а щи хлебать валенком....
И с этим ему надо будет жить !
є чужий васерман, а є наш портніков
етнічних українців серед зрадників України теж були сотні тисяч
ті ж кубанці будьоний та шкуро - залили своїм братам сала за шкіру
мацква - родіна борців з нпцизмом
...А я казав би, щоб воно жило ще 100 років. У такому стані, як зараз.