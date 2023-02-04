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Российскому пропагандисту Мангушеву, выступавшему с черепом якобы защитника "Азовстали", прострелили голову. ФОТО

Российскому неонацисту из формирования "Светлая Русь" Игорю Мангушеву, выступавшему с якобы черепом бойца ВСУ, прострелили голову.

Об этом информируют телеграм-каналы оккупанов, сообщает Цензор.НЕТ.

Мангушева доставили в больницу оккупированной Кадиевки в Луганской области со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову. Медики говорят, что в него стреляли с близкого расстояния.

Состояние неонациста "стабильно тяжелое, с отрицательной тенденцией".

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Российскому пропагандисту Мангушеву, выступавшему с черепом якобы защитника Азовстали, прострелили голову 01

Российские телеграмы-каналы публикуют фото раненого террориста. Официальных доказательств информации нет. Вместе с тем, СМИ отмечают, что Telegram-канал Мангушева не обновлялся с 3 февраля.

Напомним, в июле 2022 года в интернете появилось видео, на котором Мангушев, выступая перед аудиторией оккупантов, демонстрирует череп. Сам неонацист утверждал, что это – череп военного ВСУ из "Азовстали".

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Мангушев, держа в руках микрофон и череп, призвал товарищей к насилию против украинских военных и гражданских. "Мы сражаемся не с людьми. Мы сражаемся с идеей", - заявлял террорист.

Мангушев (позывной "Берег") – лидер неонацистского движения "Светлая Русь". Также его считают создателем ЧВК "Енот", сотрудничавшей с ФСБ РФ.

Сейчас Игорь Мангушев принимает участие в войне в Украине. В 2011 году привлекался за побои, а также за участие в митинге против выборов в Госдуму РФ. Настоящая фамилия – Реймер, которую он сменил на Мангушев.

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В своем личном телеграм-канале регулярно призывал к убийствам мирного населения Украины. "Мы сожжем ваши дома, убьем ваши семьи, отберем ваших детей и вырастим их россиянами", - написал он, например, в своем канале 25 августа.

Автор: 

армия РФ (19224) пропаганда (3676) ранение (3384) россия (95526)


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Топ комментарии
+86
Сдохни, тварь.
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04.02.2023 15:23
+83
Наступного разу його виступ буде зі своїм черепом
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04.02.2023 15:24
+81
Карма, однако...
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04.02.2023 15:21
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Должен выжить!
Ходить по малой и большой нужде под себя, носить в карманах студень, котлету прятать в носках, а щи хлебать валенком....
И с этим ему надо будет жить !
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04.02.2023 19:11 Ответить
Гордий за наші ЗСУ
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04.02.2023 19:26 Ответить
С близкого расстояния?
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05.02.2023 22:42 Ответить
Таким ту да и только туда дорога!ещё ********** заберите и побыстрей!
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04.02.2023 19:40 Ответить
ще ось ця мордата рашистська сволота повинна дохнути дуже довго, дуже боляче

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04.02.2023 19:41 Ответить
состояние рашафашиста критически-стабильное , если выживет будет еще один овощ у *****
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04.02.2023 19:41 Ответить
Напевно, зустрівся на перехресті порталів з АЗОВЦЕМ, не дарма кажуть, не можна турбувати прах воїна...і так буде з кожним рашистом, усі зустрінуть свого АЗОВЦЯ...
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04.02.2023 19:58 Ответить
...есть справедливость,пуля нашла рюзку тварь .
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04.02.2023 20:02 Ответить
і шо? по фото одразу видно що мозок не зачепило(бо не було ніколи),а то просто кров з носа пішла))))
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04.02.2023 20:07 Ответить
не треба узагальнювати

є чужий васерман, а є наш портніков

етнічних українців серед зрадників України теж були сотні тисяч

ті ж кубанці будьоний та шкуро - залили своїм братам сала за шкіру
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04.02.2023 20:11 Ответить
Шкуро все своє життя боровся проти червоної чуми. кого він зрадив?
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05.02.2023 11:47 Ответить
Мізки тихо капають на простиню 😁
мацква - родіна борців з нпцизмом
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04.02.2023 20:52 Ответить
собаке собачья смерть!
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04.02.2023 21:19 Ответить
Скаженій собаці і смерть собача.
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04.02.2023 21:21 Ответить
нагорода знайшла хероя
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04.02.2023 21:23 Ответить
Тут бажають смерті цьому організму...
...А я казав би, щоб воно жило ще 100 років. У такому стані, як зараз.
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04.02.2023 22:11 Ответить
так свои же пристрелили .
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04.02.2023 22:17 Ответить
Его черти ждут в АДУ, уже смола кипит..выродок!!! После всех зверств..никаких эмоций кроме ненависти..отребью человечества загоним смертный кол!!!
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05.02.2023 02:56 Ответить
Гори россия огнём!
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05.02.2023 17:10 Ответить
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