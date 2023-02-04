Российскому пропагандисту Мангушеву, выступавшему с черепом якобы защитника "Азовстали", прострелили голову. ФОТО

Российскому неонацисту из формирования "Светлая Русь" Игорю Мангушеву, выступавшему с якобы черепом бойца ВСУ, прострелили голову.

Об этом информируют телеграм-каналы оккупанов, сообщает Цензор.НЕТ.

Мангушева доставили в больницу оккупированной Кадиевки в Луганской области со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову. Медики говорят, что в него стреляли с близкого расстояния.

Состояние неонациста "стабильно тяжелое, с отрицательной тенденцией".

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Российские телеграмы-каналы публикуют фото раненого террориста. Официальных доказательств информации нет. Вместе с тем, СМИ отмечают, что Telegram-канал Мангушева не обновлялся с 3 февраля.

Напомним, в июле 2022 года в интернете появилось видео, на котором Мангушев, выступая перед аудиторией оккупантов, демонстрирует череп. Сам неонацист утверждал, что это – череп военного ВСУ из "Азовстали".

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Мангушев, держа в руках микрофон и череп, призвал товарищей к насилию против украинских военных и гражданских. "Мы сражаемся не с людьми. Мы сражаемся с идеей", - заявлял террорист.

Мангушев (позывной "Берег") – лидер неонацистского движения "Светлая Русь". Также его считают создателем ЧВК "Енот", сотрудничавшей с ФСБ РФ.

Сейчас Игорь Мангушев принимает участие в войне в Украине. В 2011 году привлекался за побои, а также за участие в митинге против выборов в Госдуму РФ. Настоящая фамилия – Реймер, которую он сменил на Мангушев.

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В своем личном телеграм-канале регулярно призывал к убийствам мирного населения Украины. "Мы сожжем ваши дома, убьем ваши семьи, отберем ваших детей и вырастим их россиянами", - написал он, например, в своем канале 25 августа.