Ворог намагався ударити по Черкащині, ППО збила безпілотник, - ОВА. ФОТО

Під час нічної масованої атаки на Україну ворог намагався завдати удару по території Черкащини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші оборонці минулої ночі, як завжди, круто попрацювали. Ворог намагався завдати удару по території нашої області. Однак сили ППО успішно "мінуснули" безпілотник противника. Без потерпілих і руйнацій", - зазначив він.

Як зазначалося, минулої ночі російські злочинці в черговий раз намагалися атакувати Україну з використанням ракет та дронів. Як згодом повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, знищено 18 з 18 ворожих ракет, зокрема 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 "Калібрів" та 3 балістичні ракети. Всі запущені дрони теж знищені.

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В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах. За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей у повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих. За інформацією Кличка, на територію столичного зоопарку також впали уламки ракети.

Також повідомлялося, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.