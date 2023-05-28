Наслідки падіння уламків ворожих дронів на Київщині. ФОТО
Окупант вкотре намагався атакувати Київщину. Дякуючи силам ППО ворожі повітряні об’єкти були ліквідовані.
Про це повідомив у фейсбуці начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, поліція фіксує наслідки падіння уламків в кількох районах області. Маємо незначні ушкодження транспортних засобів та будинків. На щастя, серйозних руйнувань немає.
"78 повідомлень про проліт повітряних об’єктів отримали ми цієї ночі на лінію "102". Дякую громадянам за своєчасне повідомлення про небезпеку, а силам ППО за успішну ліквідацію ворожих безпілотників. Вкотре наголошую - під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях! Подбайте про свою безпеку та безпеку оточуючих", - зазначив Нєбитов.
За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.
Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.
Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв. Згодом з'ясувалося, що ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині.
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ну і шахід це перш за все двигун (і стартовий прискорювач) - Ви взагалі маєте уяву що таке налагодити виробництво двигунів?
десь читав що при наявності німецьких оригіналів на реверс пішло 5 років
https://www.bbc.com/ukrainian/features-64455872
Зустрічаються два кума. Один другому каже:
- Слухай, куме, щоб ти зробив якби на тебе в лісі ведмідь напав?
- Я його із рушниці вбив би.
- А немає рушниці.
- Тоді я його ножем зарізав би.
- А немає ножа.
- Як немає? А де він?
- А ти його вдома забув.
- Не може бути.
- Може!
- Тоді я тікав би!
- А він доганяв.
- А я на дерево заліз би.
- А немає дерев.
- Слухай, що за ліс такий - немає дерев?
- От такий ліс, немає дерев.
- Слухай, ти кому кум, мені чи ведмедеві?
Ідуть два товариші лісом, один і каже:
-- Що будемо робити, якщо ведмедя зустрінемо?
-- Я буду тікати.
-- А ти знаєш, що ведмідь бігає зі швидкістю до 60 км на годину?
-- Знаю, але мені буде достатньо бігти швидше за тебе.
Нічого у вас не вийде,рашашвайн,сушіть лапті,готуйтесь до капітуляції.