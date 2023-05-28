УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11603 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
10 262 33

Наслідки падіння уламків ворожих дронів на Київщині. ФОТО

Окупант вкотре намагався атакувати Київщину. Дякуючи силам ППО ворожі повітряні об’єкти були ліквідовані.

Про це повідомив у фейсбуці начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, поліція фіксує наслідки падіння уламків в кількох районах області. Маємо незначні ушкодження транспортних засобів та будинків. На щастя, серйозних руйнувань немає.

"78 повідомлень про проліт повітряних об’єктів отримали ми цієї ночі на лінію "102". Дякую громадянам за своєчасне повідомлення про небезпеку, а силам ППО за успішну ліквідацію ворожих безпілотників. Вкотре наголошую - під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях! Подбайте про свою безпеку та безпеку оточуючих", - зазначив Нєбитов.

Наслідки падіння уламків ворожих дронів на Київщині 01
Наслідки падіння уламків ворожих дронів на Київщині 02
Наслідки падіння уламків ворожих дронів на Київщині 03

Також читайте: Атака дронами на Київщину: всі ворожі цілі знищено. Фактів влучань не зафіксовано

За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв. Згодом з'ясувалося, що ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині.

Автор: 

Київська область (4025) обстріл (28472) Нацполіція (15168) дрони (4699) Нєбитов Андрій (189)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Чому до сих пір за рік війни Укаїна не була спроможна налагодити випуск подібних БПЛА, зрозуміло, що не на території, а в сусідніх країнах. Їм насрати на на всякі белгороди та щебекіни, кошмарить треба маацкву, тоді буде результат. Де дрони, агов ???!
показати весь коментар
28.05.2023 12:46
+6
Пока летняя жара не началась, надо прорубать засеки в лесу. Хотя бы на 50м полосы. Противопожарные рвы не помогут, ветер при пожаре разнесет горящие ветки на сотни метров. И старые полосы подстричь, например, с вертолета и пилы на тросах, как это делают на Западе и у нас это тоже делали в прошлом. Если будет сухая погода, то у нас могут быть тяжелые проблемы. Хотя у кацапов они еще хуже, у них более сухая погода и куда больше наркоманов, готовых поработать в лесу бутылкой с растворителем и зажигалкой. Просто купил 10 доз, получил координаты, фото и описание клада, раздаешь кацапским наркоманам после видео с поджогом дерева и готово. За хороший пожар можно в награду хорошему русскому наркоману дать еще пару доз сверху.
показати весь коментар
28.05.2023 12:40
+5
козломорді намагаються так виграти війну?
Нічого у вас не вийде,рашашвайн,сушіть лапті,готуйтесь до капітуляції.
показати весь коментар
28.05.2023 12:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ох і гумористи..
показати весь коментар
28.05.2023 12:29 Відповісти
Чому до сих пір за рік війни Укаїна не була спроможна налагодити випуск подібних БПЛА, зрозуміло, що не на території, а в сусідніх країнах. Їм насрати на на всякі белгороди та щебекіни, кошмарить треба маацкву, тоді буде результат. Де дрони, агов ???!
показати весь коментар
28.05.2023 12:46 Відповісти
ефективність шахідів дуже мала - навіщо вони?

ну і шахід це перш за все двигун (і стартовий прискорювач) - Ви взагалі маєте уяву що таке налагодити виробництво двигунів?
показати весь коментар
28.05.2023 13:00 Відповісти
а вы уверены, что Иран изготавливает эти двигатели? Вариант, что это ширпотребный двигатель для какой-то гражданской техники не рассматривается?
показати весь коментар
28.05.2023 13:06 Відповісти
так - іран реверснув німецький двигун і виробляє його сам
десь читав що при наявності німецьких оригіналів на реверс пішло 5 років
показати весь коментар
28.05.2023 15:18 Відповісти
мала , ну-ну... ще не нареготалися за рік -давай ще порегочим ...
показати весь коментар
28.05.2023 13:11 Відповісти
Маю підозру, що з російським дірявим ППО ефективність була б в рази краща
показати весь коментар
28.05.2023 13:37 Відповісти
не обманюйте себе - в кацапів пристойна пво і навіть є виробництво що комплексів що ***********, а ракети до с-300 вони вже не знають куди дівати
показати весь коментар
28.05.2023 15:20 Відповісти
двигун там від елементарний, правильно вище сказали, що береться стандартний від якогось там скутера. Такі величезні заводи по виробництву дешевих дронів для виснаження систем ПВО дуже необхідні. Гадаю, ідеї вже втілюються
показати весь коментар
28.05.2023 14:16 Відповісти
забудь те ці казки - Ви багато бачили на скутерах 4 циліндрові опозитні двигуни?
показати весь коментар
28.05.2023 15:21 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-64455872 Можливо ви й праві, але двигун там копія німецького, тож не буде проблемою взяти подібне за основу. Розробляти не треба.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-64455872

показати весь коментар
28.05.2023 15:27 Відповісти
у іранців копіювання і запуск виробництва зайняв близько п'яти років
показати весь коментар
28.05.2023 15:33 Відповісти
нам копіювати не треба, нам дадуть та спроектують, можливо, навіть побудують - тільки виробляйте
показати весь коментар
28.05.2023 15:34 Відповісти
та що там - навіть вироблять. чи ні?
показати весь коментар
28.05.2023 15:42 Відповісти
Гадаю, дрони подібні є в запасах, але треба більше та вже зараз. Так чий ви куме ?
показати весь коментар
28.05.2023 15:57 Відповісти
та звісно що наш але я такий кум що люто проти популізму і невігластва
показати весь коментар
28.05.2023 16:43 Відповісти
куме, ви чий кум мій чи ведмедя ?
Зустрічаються два кума. Один другому каже:
- Слухай, куме, щоб ти зробив якби на тебе в лісі ведмідь напав?
- Я його із рушниці вбив би.
- А немає рушниці.
- Тоді я його ножем зарізав би.
- А немає ножа.
- Як немає? А де він?
- А ти його вдома забув.
- Не може бути.
- Може!
- Тоді я тікав би!
- А він доганяв.
- А я на дерево заліз би.
- А немає дерев.
- Слухай, що за ліс такий - немає дерев?
- От такий ліс, немає дерев.
- Слухай, ти кому кум, мені чи ведмедеві?
показати весь коментар
28.05.2023 15:35 Відповісти
Щось подібне і я чув:

Ідуть два товариші лісом, один і каже:
-- Що будемо робити, якщо ведмедя зустрінемо?
-- Я буду тікати.
-- А ти знаєш, що ведмідь бігає зі швидкістю до 60 км на годину?
-- Знаю, але мені буде достатньо бігти швидше за тебе.
показати весь коментар
28.05.2023 16:12 Відповісти
У нас відос кожний день показують, а дрони неначасі
показати весь коментар
28.05.2023 13:56 Відповісти
А чому це зрозуміло, що не на своєї теріторії? Історію WW2 пам"ятаєте? У 1945, коли Німеччину зі сходу зносили з лиця землі артою та установками залпового вогню радянські війська, а захід бомбардували США та Великобританія (по кілька сотен летаючих фортець в одному заході), згадана Німеччина якось виробляла реактивні Мессершмідти та ФАУ
показати весь коментар
28.05.2023 14:07 Відповісти
Тому що не було ракет з точністю десятків метрів та дальністю тисячі км.
показати весь коментар
28.05.2023 14:14 Відповісти
Була авііції із дальністю тисячі кілометрів, та для баз у Великій Британії така дальність була не потрібна. А точність компенсуали потужністю. Про бомбардування Дрездена у лютому 1945 щось чули?
показати весь коментар
28.05.2023 14:55 Відповісти
Про ПВО того часу чули ?
показати весь коментар
28.05.2023 15:03 Відповісти
Маєте на увазі ППО? Ну так, як раз, фото Дрездена 15.02.1945 саме і свідчать про ефективність ППО Німеччини у той період. На даний час ППО України на порядки міцніше.
показати весь коментар
28.05.2023 15:15 Відповісти
Правильно. Бріти бомбили Дрезден, коли Німеччина вже була майже захолена і маршрут літаків проходив по безпечній місцевості. Уявіть собі літаку пролетіти над ворожою територією. Все одне, навіщо ризикувати із заводом, якщо можна будувати спільно із союзниками, а працівники можуть бути з України, щоб заощадити на виробництві.
показати весь коментар
28.05.2023 15:32 Відповісти
Ну я ж майже про те і кажу - якщо у майже захопленій Німеччіні, яку регулярно бомбардували, випускали дуже технологічно складні (навіть на даний час) ракети ФАУ та реактивні Мессершмідти, то виготиготовляти таку вундервафлю технологічно можливо в кожному райцентрі України у гуртку авіамоделістів, великі підприємтсва для цього не потрібні.
показати весь коментар
28.05.2023 16:00 Відповісти
А ви думаєте нафтопереробні заводи і склади у курській, белгородській та у Криму ********** від святого духа?)
показати весь коментар
28.05.2023 16:22 Відповісти
Ні, але я не про військову складову викор дронів, а мотиваційну. Ось що пишуть самі "вагнерята" про ці обстріли По регулярным обстрелам Белгородской области. Цели этих обстрелов понятны - вызвать панику внутри РФ. Те кто этим занимается абсолютно не представляют себе масштабов России. Это на Украине условный прилет по какому-нибудь Крыжополю может вызвать истерику и праведный гнев. Прилет же в России по Щебекино у среднестатистического жителя Урала вызовет лишь короткую задумчивость: "Щебекино? У нас есть Щебекино? Это вообще где?" и на этом все. Занятие абсолютно бесполезное с точки зрения разгона каких либо панических настроений в обществе. Поэтому все истерики неполживых блогеров вызывают лишь улыбку. Валуйки уничтожены! Только что Валуйки были снесены огневым валом хо......в. В Валуйках сейчас такое! И чего? А ничего.
показати весь коментар
28.05.2023 16:26 Відповісти
оо, в мене під домом в Гостомелі, тиждень тому, так само вигоріло, тіки від того, що якісь малолєтні коні розпалили багаття... причому гасити довелося власноруч, бо пожарка не брала слухавку
показати весь коментар
28.05.2023 12:30 Відповісти
Пока летняя жара не началась, надо прорубать засеки в лесу. Хотя бы на 50м полосы. Противопожарные рвы не помогут, ветер при пожаре разнесет горящие ветки на сотни метров. И старые полосы подстричь, например, с вертолета и пилы на тросах, как это делают на Западе и у нас это тоже делали в прошлом. Если будет сухая погода, то у нас могут быть тяжелые проблемы. Хотя у кацапов они еще хуже, у них более сухая погода и куда больше наркоманов, готовых поработать в лесу бутылкой с растворителем и зажигалкой. Просто купил 10 доз, получил координаты, фото и описание клада, раздаешь кацапским наркоманам после видео с поджогом дерева и готово. За хороший пожар можно в награду хорошему русскому наркоману дать еще пару доз сверху.
показати весь коментар
28.05.2023 12:40 Відповісти
Люто плюсую. Згоден, літо буже дуууже жарке і рашики будуть скупляти нариків та зеків для диверсій, як це було минулі роки. Треба місцевим організовуватись та патрулювати ліси,а державі дуже сильно карати за таке - прирівнювати до колаборації
показати весь коментар
28.05.2023 15:16 Відповісти
козломорді намагаються так виграти війну?
Нічого у вас не вийде,рашашвайн,сушіть лапті,готуйтесь до капітуляції.
показати весь коментар
28.05.2023 12:38 Відповісти
Це з розряду: "Надо же что-то делать!". Треба ж ***** бункерному хоч якийсь "прогрес" відчитуватися. От напишуть в наступному звіті: "Полночи не давали спать хохлам"
показати весь коментар
28.05.2023 13:04 Відповісти
 
 