Черговий результативний постріл: 20-річний нацгвардієць Покемон вдруге збив ракету з ПЗРК "Ігла-1" під час атаки на Київ

У ніч на 29 травня ворог здійснив черговий масований ракетний удар по столиці. Однак всі повітряний цілі були виявлені та знешкоджені українськими силами ППО.

Одну з ракет збив гвардієць на псевдо Покемон - солдат зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Буревій". Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацгвардії.



Як зазначається, саме він нещодавно, 9 травня, знешкодив ворожу ракету неподалік від Києва.



Цієї ночі о 3:20 із тої самої зброї ПЗРК "Ігла-1" 20-річний герой зробив свій другий результативний постріл.



"На цей раз було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше, ніж вперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя", - ділиться враженнями Покемон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардієць збив ворожу ракету із ПЗРК "Ігла". ФОТО

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Знищено 37 крилатих ракет, 29 "Шахедів" та розвідувальний БпЛА.

Як повідомлялося, вночі 29 травня о 0:40 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.

Зранку начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей. Унаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва пробило дах житлового будинку.

У Хмельницькій області вночі 29 травня пролунали вибухи.