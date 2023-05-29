Черговий результативний постріл: 20-річний нацгвардієць Покемон вдруге збив ракету з ПЗРК "Ігла-1" під час атаки на Київ
У ніч на 29 травня ворог здійснив черговий масований ракетний удар по столиці. Однак всі повітряний цілі були виявлені та знешкоджені українськими силами ППО.
Одну з ракет збив гвардієць на псевдо Покемон - солдат зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Буревій". Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацгвардії.
Як зазначається, саме він нещодавно, 9 травня, знешкодив ворожу ракету неподалік від Києва.
Цієї ночі о 3:20 із тої самої зброї ПЗРК "Ігла-1" 20-річний герой зробив свій другий результативний постріл.
"На цей раз було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше, ніж вперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя", - ділиться враженнями Покемон.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Знищено 37 крилатих ракет, 29 "Шахедів" та розвідувальний БпЛА.
Як повідомлялося, вночі 29 травня о 0:40 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.
Зранку начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей. Унаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва пробило дах житлового будинку.
У Хмельницькій області вночі 29 травня пролунали вибухи.
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Так от - не закінчились. І не закінчаться. Бо це "Ігла-1М".
ПЗРК "Ігла-1М" ми самі виготовляємо. Ще з 16-го року ЦКБ «Арсенал» почав працювати над створенням ОГС УА-424. Ось так вона виглядає:
За два роки була створена нова двоканальна ГСН з логічним блоком селекції й глибоким охолодженням фотоприймача. Разом з новим двигуном, розробленим на "ПХЗ", це збільшило дальність стрільби на зустрічних курсах до 5,2 км шляхом значного підвищення чутливості головки. Якщо в "Ігли" коефіцієнт ймовірності ураження цілі за складних завадових обставин складає 0,1, то для "Ігла-1М" з новою ГСН він дорівнює 0,4-0,6. На озброєння іх поставили у 20-му році, серійно виготовляв\виготовляє іх НПК "Прогрес", той що у Ніжині.
Про "ігли" ви ім далі будете чути, бо в нас тренажерів для цих комплексів більше всього - їх виробляє "Енергія 2000", а шоколадний барига скуповує у них, та передає в учбові центри.
На сайті Бундестагу написано у списку допомоги України: 2,700 Man Portable Air Defense Systems STRELA, що перекладається 2700 Переносных зенитно-ракетные комплексов «СТРЕЛА»,
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992
Тому мені і цікаво, чому ми не бачили цих "стріл" на полі бою, і чи не плутають їх німці із "Іглами".
Хіба захист усіх людей "доброї волі" від московитської варварської навали (та йще ціною життів найкрайщего генофонду Країни) не робить "всєх" винними українцям ?!
Ви вважаєте йще що випробування їх зброї в справжніх бойових умовах й бойових навантаженнях теж нічого не коштує ?!
Так , хто не воює , але не меньш українців зацікавленні в повалення підарашкі - він саме так --- винний . 10 разів винний .
Винний йще в утому , що будувавв усякі "північні потоки" . Що "викручував руки" в 2014-2015 до подписання минських капитуляційних угод .
Винний , що в 2006-2007 році відмовив Україні вступ в НАТО . Тоді 3 ключових постаті в Україні : презідент , прем"єрка й голова ВР зверталися до НАТО (Бухаресткий саміт)
Одно радует, большинство избирателей, тех кто всеми силами помогает Украине на Западе, не читают комментарии таких как ты, а если кто и прочтет, то поймут, что вы просто погрешность от населения борющейся с врагом Украины, которому они помогают..
"...Губернатор Белгородской области:
Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашей области за 28 мая:
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📍В Белгородском районе за прошедшие сутки зафиксировано 63 прилёта. По сёлам Лозовое и Солнцевка выпущено по 7 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - 11. Село Драгунское дважды атаковали дроны, были сброшены СВУ. В селе Журавлевка 36 прилетов - били артиллерией и АГС. Пострадавших и разрушений нет.
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📍Волоконовский район за прошедшие сутки обстрелян 23 раза. В хуторе Старый зафиксировано 23 прилёта - миномёт и ствольная артиллерия. Никто не пострадал, разрушений нет.
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📍 Грайворонский городской округ обстреляли 101 раз. По селу Козинка выпущено 90 минометных снарядов, по пункту пропуска - 2. Поврежден газопровод. Из миномета обстреляны села Дроновка и Мокрая Орловка - зафиксировано 3 и 6 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.
📍 В Шебекинском городском округе зафиксировано 116 прилетов. Минометными снарядами, СПГ-9 и дронами-камикадзе 14 раз атаковали пункт пропуск. Повреждена телевизионная вышка. В городе Шебекино после вчерашнего подомового обхода дополнительно выявлены повреждения в 4 многоквартирных домах, 60 квартирах, 9 частных домовладениях, 5 автомобилях. В селе Вознесеновка зафиксировано 29 прилетов, из них 7 минометных снарядов. 22 раза из ствольной артиллерии обстреляно промышленное предприятие: повреждены фасад административного здания, станция водоочистки, забор и подстанция. Пострадавших нет. Село Новая Таволжанка - 7 минометных снарядов, также дважды сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. В результате повреждены 8 частных домовладений: посечены фасады, окна, заборы, есть повреждения кровли. Повреждены 3 автомобиля. По посёлку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов, по селу Середа - 4, по селу Белянка - 2. Пострадавших и разрушений нет. Артиллерией 14 раз обстреляно село Муром. Повреждено 4 частных домовладения. В селе Безлюдовка зафиксировано 38 прилётов - РСЗО и ствольная артиллерия. В результате обстрелов нарушено электроснабжение сел Архангельское, Зиборовка, Муром, Середа, Нехотеевка.
⭐️Плохие новости сообщают губернаторы в телеграм. В телевизоре и на официальных ресурсах Минобороны покажут только хорошие..."
навчався на прикінці 90-х, повторно проходив перепідготовку у 2013-м.
Я сподіваюся, що він отримає добру премію на суму з п'ятьма нулями.