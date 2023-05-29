УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11811 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
11 768 46

Черговий результативний постріл: 20-річний нацгвардієць Покемон вдруге збив ракету з ПЗРК "Ігла-1" під час атаки на Київ

У ніч на 29 травня ворог здійснив черговий масований ракетний удар по столиці. Однак всі повітряний цілі були виявлені та знешкоджені українськими силами ППО.

Одну з ракет збив гвардієць на псевдо Покемон - солдат зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Буревій". Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацгвардії.

Як зазначається, саме він нещодавно, 9 травня, знешкодив ворожу ракету неподалік від Києва.

Цієї ночі о 3:20 із тої самої зброї ПЗРК "Ігла-1" 20-річний герой зробив свій другий результативний постріл.

"На цей раз було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше, ніж вперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя", - ділиться враженнями Покемон.

Черговий результативний постріл: 20-річний нацгвардієць Покемон вдруге збив ракету з ПЗРК Ігла-1 під час атаки на Київ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардієць збив ворожу ракету із ПЗРК "Ігла". ФОТО

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Знищено 37 крилатих ракет, 29 "Шахедів" та розвідувальний БпЛА.

Як повідомлялося, вночі 29 травня о 0:40 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.

Зранку начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей. Унаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва пробило дах житлового будинку.

У Хмельницькій області вночі 29 травня пролунали вибухи.

Автор: 

ракети (4023) знищення (7235) Національна гвардія (1530) ПЗРК (30) Повітряні атаки на Київ (755)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
І знов "Ігла".
показати весь коментар
29.05.2023 14:44
+9
Дякуємо!!!
показати весь коментар
29.05.2023 14:50
+8
Покажіть вже оцим мирним генералам з НАТО, як треба тримати зброю. Саме ту, яку вони виробляють у себе. І процитуйте прислів'я з України "Вовка боятись, у ліс не ходити!"
показати весь коментар
29.05.2023 14:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І знов "Ігла".
показати весь коментар
29.05.2023 14:44 Відповісти
тут пару днів тому дехто із Німеччини писав, що ""иглы у нас давно закончились".
Так от - не закінчились. І не закінчаться. Бо це "Ігла-1М".
показати весь коментар
29.05.2023 15:18 Відповісти
Нам ще Німеччина передала на початку війни 2700 одиниць ПЗРК Стріла, теж непогані. Я іноді навіть думаю, що вони їх плутають з Іглою.
показати весь коментар
29.05.2023 16:54 Відповісти
ні, то ви плутаєте ту передачу, яка буда в минулому березні з ПЗРК "Стрела". Тоді німці нам передали 2700 ракет 9М37 до ЗРК "Стрела-10". Це зовсім інші речі. Просто тоді недолугі журналісти заплутались у "стрілах".
показати весь коментар
29.05.2023 19:02 Відповісти
Можна посилання, що йшлося саме про 9М37, а не про ПЗРК? І якщо ви правий, то де наші взяли стільки "Ігл"? Нам передали більше 2500 стингерів, перуни, містрали, старстріки, тощо. Але в 80% випадків тільки і чути, що саме "іглами" сбивають.
показати весь коментар
29.05.2023 20:43 Відповісти
https://delo.ua/uk/politics/nimeccina-peredala-********-zenitni-raketi-radyanskogo-zrazka-394690/ про це писали ті ресурси, де журналісти більш-менш тямлять у мілітарній тематиці

ПЗРК "Ігла-1М" ми самі виготовляємо. Ще з 16-го року ЦКБ «Арсенал» почав працювати над створенням ОГС УА-424. Ось так вона виглядає:
За два роки була створена нова двоканальна ГСН з логічним блоком селекції й глибоким охолодженням фотоприймача. Разом з новим двигуном, розробленим на "ПХЗ", це збільшило дальність стрільби на зустрічних курсах до 5,2 км шляхом значного підвищення чутливості головки. Якщо в "Ігли" коефіцієнт ймовірності ураження цілі за складних завадових обставин складає 0,1, то для "Ігла-1М" з новою ГСН він дорівнює 0,4-0,6. На озброєння іх поставили у 20-му році, серійно виготовляв\виготовляє іх НПК "Прогрес", той що у Ніжині.
Про "ігли" ви ім далі будете чути, бо в нас тренажерів для цих комплексів більше всього - їх виробляє "Енергія 2000", а шоколадний барига скуповує у них, та передає в учбові центри.
показати весь коментар
29.05.2023 21:25 Відповісти
Виготовляємо з нуля "Ігли-М", чи модернізуємо ти, що є?) Бо коли корпуса ракет і пускові закінчаться
показати весь коментар
30.05.2023 12:17 Відповісти
Журналисти можуть тямити, можуть не тямити, але найточніше це сайт МО Німеччини, згодні?

На сайті Бундестагу написано у списку допомоги України: 2,700 Man Portable Air Defense Systems STRELA, що перекладається 2700 Переносных зенитно-ракетные комплексов «СТРЕЛА»,

https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992

Тому мені і цікаво, чому ми не бачили цих "стріл" на полі бою, і чи не плутають їх німці із "Іглами".
показати весь коментар
30.05.2023 12:25 Відповісти
Слава Честь Хвала , Герою ❤️💙💛👍👏👏👏👏👏‼️Для него лучше «ЗОРКИЙ СОКОЛ « подошёл бы псевдоним
показати весь коментар
29.05.2023 15:42 Відповісти
Покажіть вже оцим мирним генералам з НАТО, як треба тримати зброю. Саме ту, яку вони виробляють у себе. І процитуйте прислів'я з України "Вовка боятись, у ліс не ходити!"
показати весь коментар
29.05.2023 14:47 Відповісти
Совершенно дебильный комментарий инфантильного человека, которому все должны. В данном случае должны генералы НАТО.
показати весь коментар
29.05.2023 15:12 Відповісти
А Ви як це бачите ?!

Хіба захист усіх людей "доброї волі" від московитської варварської навали (та йще ціною життів найкрайщего генофонду Країни) не робить "всєх" винними українцям ?!

Ви вважаєте йще що випробування їх зброї в справжніх бойових умовах й бойових навантаженнях теж нічого не коштує ?!

Так , хто не воює , але не меньш українців зацікавленні в повалення підарашкі - він саме так --- винний . 10 разів винний .

Винний йще в утому , що будувавв усякі "північні потоки" . Що "викручував руки" в 2014-2015 до подписання минських капитуляційних угод .
Винний , що в 2006-2007 році відмовив Україні вступ в НАТО . Тоді 3 ключових постаті в Україні : презідент , прем"єрка й голова ВР зверталися до НАТО (Бухаресткий саміт)
показати весь коментар
29.05.2023 15:41 Відповісти
не менее инфантильный комент. Випробування звісно щось коштує, але не сотні мільярдів долларів, як хотілося би людям, яким всі винні. Все інше взагалі бред. Тому що навіть странам західноі Європи нічого не загрожує, навіть совок туди не лійшов, куди там рашки. Там, странам Балтіі и Польші загрожує, но не більше. Про США я взагалі мовчу. Про вииний що відмовив - то взагалі якась шизофрінія. Взагалі страни нато хочуть беруть когось у блок а хочуть - не беруть. Якщо вас на работу не взяли - а ви с голоду вмираете - то що. той кто не взяв вам винний?
показати весь коментар
29.05.2023 16:17 Відповісти
Винні ще й більше,ніж ти можеш собі уявити.Хто роззброїв Україну в 90-х, і все віддав кацапстану?Хто нагодував кацапстан,хто надавав грошей,хто підсів на енергетичну голку?Хто заплющив очі на придністров'я,на Грузію,на Крим,на донбас?То можеш сказати свому кумиру - пуйлу,щоб він йшов за своїм кораблем.
показати весь коментар
29.05.2023 17:01 Відповісти
Еще раз повторю, как для человека, не способного думать. Все, что ты перечислил - это страны имеют права делать не спрашивая. Страны нато не обязаны что то делать с преднестровьем. Вообще. Повторю еще раз - страны нато не должны ничего молдове. Совок в 68 году вот просто так захватил чехию. Так же, как если у соседей пожар - ты им ничего не должен и даже не должен пойти помогать тушить. И все, что ты написал - это проблема не нато. Но у тебя выходит, что нато виновато, что не помогла молдове или грузии. Почему оно обязано помогать? Почему проблеммы этих стран должны решать другие? Ну а то что ты написал что мой кумир ***** - говорит только о том, что ты дебил.
показати весь коментар
29.05.2023 17:19 Відповісти
Ти ще замалий і нічого в цьому світі не розумієш.Світ набагато кольоровіший ніж ти ти уявляєш собі.А політика взагалі складна штука.Якщо не хочеш вчитися,краще помовч,може люди і не подумають погане про тебе,ну,звісно,хто тебе не знає.Помолись отому виродку і йди спати - вже пізно.
показати весь коментар
29.05.2023 17:30 Відповісти
Очень интересно слышать от инфантильного человека, который на уровне люмпена понимают ситуацию в виде что ей все должны - что кто то там замалий. Таким все должно оплачивать государство, защищать их почему то должно нато (которое союз для защиты только себя и никого больше защищать не обязан). В реальности например в 68 году, как я писал, совок просто напал на Чехословакию и все. Вот как раз там за 3 дня и захватили и поставили своих людей. так что то, что УЖЕ дал запад - уже нас спасло. И если бы не это оружие, то ***** реально бы принимал парад на хрешатике, а бои шли бы под Львов.
показати весь коментар
29.05.2023 17:37 Відповісти
Ти такий тупий,що навіть спілкуватися з тобою нудотно.Навіть нормальну мову вивчити не можеш.Пишеш якоюсь незрозумілою.І взагалі,якщо треба пояснювати - не треба пояснювати.Іди на ... свого кумира,довбень.
показати весь коментар
29.05.2023 18:35 Відповісти
Ясно - дура слилась. Ответить по существу не способна.
показати весь коментар
29.05.2023 21:24 Відповісти
Ну он же прав, поведение таких как вы, комментарии, это то же самое поведение обиженного, капризного ребенка, которому родители не купили еще одну машинку в магазине, он их упрекает в неблагодарности за то, что он такой хороший у них есть, а они этого совсем не ценят.
Одно радует, большинство избирателей, тех кто всеми силами помогает Украине на Западе, не читают комментарии таких как ты, а если кто и прочтет, то поймут, что вы просто погрешность от населения борющейся с врагом Украины, которому они помогают..
показати весь коментар
30.05.2023 09:36 Відповісти
А кацапні набігло - значить все правильно робиться.
показати весь коментар
30.05.2023 12:41 Відповісти
обіср.вся зеленський, але винно НАТО. Логіка 73%.
показати весь коментар
29.05.2023 15:42 Відповісти
"Ігли" не в НАТО виробляли)
показати весь коментар
29.05.2023 20:47 Відповісти
"Стінгер" працює по іншим цілям. Доповіді йдуть через ВКР ДКР на РУМО.
показати весь коментар
29.05.2023 14:50 Відповісти
По яким саме?
показати весь коментар
29.05.2023 15:38 Відповісти
По авіації, в передню полусферу. Ігла тільки "вдогон" (ЗПС).
показати весь коментар
29.05.2023 16:12 Відповісти
Дякуємо!!!
показати весь коментар
29.05.2023 14:50 Відповісти
На рососії "Тревожненько", не так вони собі уявляли :

"...Губернатор Белгородской области:

Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашей области за 28 мая:

📍В Белгородском районе за прошедшие сутки зафиксировано 63 прилёта. По сёлам Лозовое и Солнцевка выпущено по 7 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - 11. Село Драгунское дважды атаковали дроны, были сброшены СВУ. В селе Журавлевка 36 прилетов - били артиллерией и АГС. Пострадавших и разрушений нет.

📍Волоконовский район за прошедшие сутки обстрелян 23 раза. В хуторе Старый зафиксировано 23 прилёта - миномёт и ствольная артиллерия. Никто не пострадал, разрушений нет.

📍 Грайворонский городской округ обстреляли 101 раз. По селу Козинка выпущено 90 минометных снарядов, по пункту пропуска - 2. Поврежден газопровод. Из миномета обстреляны села Дроновка и Мокрая Орловка - зафиксировано 3 и 6 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

📍 В Шебекинском городском округе зафиксировано 116 прилетов. Минометными снарядами, СПГ-9 и дронами-камикадзе 14 раз атаковали пункт пропуск. Повреждена телевизионная вышка. В городе Шебекино после вчерашнего подомового обхода дополнительно выявлены повреждения в 4 многоквартирных домах, 60 квартирах, 9 частных домовладениях, 5 автомобилях. В селе Вознесеновка зафиксировано 29 прилетов, из них 7 минометных снарядов. 22 раза из ствольной артиллерии обстреляно промышленное предприятие: повреждены фасад административного здания, станция водоочистки, забор и подстанция. Пострадавших нет. Село Новая Таволжанка - 7 минометных снарядов, также дважды сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. В результате повреждены 8 частных домовладений: посечены фасады, окна, заборы, есть повреждения кровли. Повреждены 3 автомобиля. По посёлку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов, по селу Середа - 4, по селу Белянка - 2. Пострадавших и разрушений нет. Артиллерией 14 раз обстреляно село Муром. Повреждено 4 частных домовладения. В селе Безлюдовка зафиксировано 38 прилётов - РСЗО и ствольная артиллерия. В результате обстрелов нарушено электроснабжение сел Архангельское, Зиборовка, Муром, Середа, Нехотеевка.

⭐️Плохие новости сообщают губернаторы в телеграм. В телевизоре и на официальных ресурсах Минобороны покажут только хорошие..."
показати весь коментар
29.05.2023 14:51 Відповісти
кто все эти люди ? которые стреляют по узким селам .
показати весь коментар
29.05.2023 15:48 Відповісти
Стінгерів шо не дають -- Покемон валить іх з Ігли .
показати весь коментар
29.05.2023 14:51 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2023 14:55 Відповісти
талант. треба вже йому дати до рук щось більш ******* та цивілізоване, ніж доісторична савецкая "ігла".
показати весь коментар
29.05.2023 14:57 Відповісти
навіщо? він і так володіє тією зброєю віртуозно. А щось таке більш автоматтичне треба дати вмілому, але не настільки як Покемон. І тоді ймовірність збиття ракет збільшиться вдвічі.
показати весь коментар
29.05.2023 15:20 Відповісти
як навіщо? щоби результативність зросла кратно рівню еволюції зброї.
показати весь коментар
29.05.2023 15:28 Відповісти
це вже давно не доісторична совєцька "Ігла" з її показником ймовірністі ураження цілі в умовах встановлення противником активних перешкод 0,1. Це "Ігла-1М", або "виріб 336-24" з новою ІЧГСН УА-424, і новим паливом для ракети, завдяки якому дальність ураження на зустрічнтх курсах зросла до 5200 метрів, а показик ймовірності зріс до 0,4-0,6 (показник оригінальної "Голки-1" становить 0,1). До речі, за цим показником вітчизняний комплекс вийшов на рівень "Стінгера".
показати весь коментар
29.05.2023 15:46 Відповісти
я як раз навчався на цих самих "ігла 1-м", відстій повний. як були розроблені на початку 80-х, так нічого там і не змінювалося. шанс ураження вираховують по реактивному літаку, він не нульовий при зустрічному перехопленні, якщо навздогін - там ціль повинна повзти як черепаха. а крилаті ракети навіть не розглядаються в переліку цілей, для них шанс взагалі від'ємний при любих видах перехоплення.
показати весь коментар
29.05.2023 16:17 Відповісти
в який період ви навчалися на "Ігла -1м"?
показати весь коментар
29.05.2023 17:18 Відповісти
не отримав відповіді на своє питання. Розцінюю ваш комент як не поінформованість у подальшому розвитку цього ПЗРК, бо не думаю, що ви зробили свій комент з якогось умислу.
показати весь коментар
29.05.2023 18:50 Відповісти
я тут не сиджу цілодобово
навчався на прикінці 90-х, повторно проходив перепідготовку у 2013-м.
показати весь коментар
29.05.2023 21:59 Відповісти
провожу збір на Пікачу для Покемона...
показати весь коментар
29.05.2023 15:00 Відповісти
Слава Покемонам!
показати весь коментар
29.05.2023 15:00 Відповісти
Герою слава !!!
показати весь коментар
29.05.2023 15:15 Відповісти
Діди пам'ятають цю пісню - https://www.youtube.com/watch?v=81IOO9EC1nE "O LUCKY MAN!"
показати весь коментар
29.05.2023 15:32 Відповісти
Well done!
Я сподіваюся, що він отримає добру премію на суму з п'ятьма нулями.
показати весь коментар
29.05.2023 15:58 Відповісти
За таке добре якби кожен киянин йому скинув по гривні...
показати весь коментар
29.05.2023 16:04 Відповісти
Этому не научить, это талант....
показати весь коментар
29.05.2023 19:34 Відповісти
 
 