УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6462 відвідувача онлайн
Новини Фото
18 309 28

Військові та бронетехніка біля штабу Південного військового округу в Ростові. ВІДЕО+ФОТО

Російські ЗМІ повідомляють про бронетехніку та військових біля штабу Південного військового округу в Ростові.

Про це пише видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

"Бронетехніка та військові вже біля штабу Південного військового округу у Ростові", - йдеться в повідомленні.

Військові та бронетехніка біля штабу Південного військового округу в Ростові 01

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

Також читайте: Губернатор Воронезької області попереджає про рух колони військової техніки автомагістраллю

Автор: 

росія (67301) ПВК Вагнер (1546)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Вони скот та бидло, яке там... хоча ні, від скота є користь, а кацапи просто бидло.
показати весь коментар
24.06.2023 05:27 Відповісти
+12
Кацапи беріть ЗБРОЮ в руки, та вбивайте один одного без перерви на обід і вихідних !!!
показати весь коментар
24.06.2023 05:28 Відповісти
+12
Герасімов бомби ростов, ніяких переговорів
показати весь коментар
24.06.2023 05:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи!! Швидко починайте п*здити мусарів і брати владу в свої руки!!
показати весь коментар
24.06.2023 05:22 Відповісти
Вони скот та бидло, яке там... хоча ні, від скота є користь, а кацапи просто бидло.
показати весь коментар
24.06.2023 05:27 Відповісти
кацпам тут пока еще весело еще видосики пилят еще улыбаются и хайпуют на просмотрах - и не знают что ходят по краю пропасти..
показати весь коментар
24.06.2023 06:30 Відповісти
Та ні. Я он читаю в тг і на пікабу - ніхто нікуди не збирається виходити, чекають, що буде далі.
показати весь коментар
24.06.2023 05:30 Відповісти
Нехай чекають, коли їм очко вагерівці порвуть
показати весь коментар
24.06.2023 05:32 Відповісти
Які вони все-таки ганебні боягузи ... Боже ! І Захід 30 років перед ними трясеться.

Самі ж москалі пишуть, що їхні "браві" воєнкори (шоб вони сказилися) притихли і нічого толком не повідомляють.

Газетка така є - воєнноє обозрєніє (topwar), я періодично заглядаю подивитися, що вони там придумують (кілька днів тому оголосили, що за 2 тижні контрнаступу вони знищили 800 ! наших танків. У нас стільки, напевно, й нема).

Так от, вони поставили два повідомлення про пригожина, вчора ще хтось встиг коментики написати, але вони їх бігом закрили і зараз навіть прочитати не можна.

Бояться. Не знають, чия візьме.
Стидобище.

Лише українці не бояться цю мразоту і дали їй бій, хоча світ чекав (а окремі й дуже хотіли), що Україна впаде і не наважиться боротися, бо в неї значно менше ресурсів.
показати весь коментар
24.06.2023 05:54 Відповісти
"Захід" не стільки боїться цю руську погагань , скільки свій народ залякує (бо верхівка з русні мають прибутки!!). Тобто - вбивають двох зайців одразу😆
показати весь коментар
24.06.2023 05:58 Відповісти
Да ні кого вони не будуть бити, русня - бидло без думок, поваги до себе та ініціативи, як їм скажуть так зроблять.
показати весь коментар
24.06.2023 06:08 Відповісти
Референдум швиденько про створення РНР
показати весь коментар
24.06.2023 05:27 Відповісти
Давай Пригожин, мочи их. Или не мужик?
показати весь коментар
24.06.2023 05:27 Відповісти
Дякую, под*очив!
показати весь коментар
24.06.2023 05:28 Відповісти
Кацапи беріть ЗБРОЮ в руки, та вбивайте один одного без перерви на обід і вихідних !!!
показати весь коментар
24.06.2023 05:28 Відповісти
Герасімов бомби ростов, ніяких переговорів
показати весь коментар
24.06.2023 05:31 Відповісти
Герасимов не тормози у тебя уже есть цели и ракеты.Это какой-то договорняк и прихожин без потерь приедет в москву?
показати весь коментар
24.06.2023 05:35 Відповісти
Ну все - тепер мобілізація Ростовчан до чвк Вагнер - і впірьод на Москву
показати весь коментар
24.06.2023 05:35 Відповісти
Ага) Ось цих усіх молодих, наївних довбо*обів що все це знімають і гигочуть) Дурники навіть не уявляють собі що на них чекає.
показати весь коментар
24.06.2023 05:38 Відповісти
В них уявляти нічим. Це плем'я-атавізм.
показати весь коментар
24.06.2023 06:03 Відповісти
Як виявилось, ніяких ATACMS не треба було для того щоб нейтралізувати штаб ЮВО)
показати весь коментар
24.06.2023 05:35 Відповісти
це все шоу має свої цілі...
показати весь коментар
24.06.2023 05:36 Відповісти
ще задовго до цих подій...в масквє була вже репетиція з технікою на вулицях.. поки не зрозуміло-ціль..чи скинути шойгу руками пригожіна,щоб царь тут нє прічом чи то сканути царя в кремлі---многоходовочка думаю )(уйла
показати весь коментар
24.06.2023 05:42 Відповісти
неплохо бы тюльпанами захерачить по центру города, что бы непуганых кацапов резко мобилизовало за макаронами и ибупрофеном для начала.
показати весь коментар
24.06.2023 05:38 Відповісти
Бей своих чтобы чужие боялись! Оказывается для захвата Ростова хватило бы роты
показати весь коментар
24.06.2023 05:42 Відповісти
Подразделения ЧВК "Вагнер" по состоянию на утро 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и оцепили здания, в которых размещаются штаб Южного военного округа, полиция, управление ФСБ и местная гражданская администрация.

В Ростов-на-Дону вошли колонны военной техники, в том числе танки Т-90М и БМП-3.
показати весь коментар
24.06.2023 06:10 Відповісти
Я по відео не зрозуміла, чи то вагнери, чи роССгвардія.
показати весь коментар
24.06.2023 06:14 Відповісти
прямо Слов'янськ-Краматорськ 14-го, тоді мешканці теж так сприймали ситуацію
показати весь коментар
24.06.2023 06:52 Відповісти
Так все як по сценарію гарно виглядає , сподіваюсь що це не виманюють ВСУ на швидкий контрнаступ, а самі приготували пастку.
показати весь коментар
24.06.2023 07:13 Відповісти
Цирк Шапито.
показати весь коментар
24.06.2023 07:37 Відповісти
Відкривайте вогонь, суки, не тягніть час.
показати весь коментар
24.06.2023 10:23 Відповісти
 
 