Військові та бронетехніка біля штабу Південного військового округу в Ростові. ВІДЕО+ФОТО

Російські ЗМІ повідомляють про бронетехніку та військових біля штабу Південного військового округу в Ростові.

Про це пише видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

"Бронетехніка та військові вже біля штабу Південного військового округу у Ростові", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

