Військові та бронетехніка біля штабу Південного військового округу в Ростові. ВІДЕО+ФОТО
Російські ЗМІ повідомляють про бронетехніку та військових біля штабу Південного військового округу в Ростові.
Про це пише видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
"Бронетехніка та військові вже біля штабу Південного військового округу у Ростові", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.
Самі ж москалі пишуть, що їхні "браві" воєнкори (шоб вони сказилися) притихли і нічого толком не повідомляють.
Газетка така є - воєнноє обозрєніє (topwar), я періодично заглядаю подивитися, що вони там придумують (кілька днів тому оголосили, що за 2 тижні контрнаступу вони знищили 800 ! наших танків. У нас стільки, напевно, й нема).
Так от, вони поставили два повідомлення про пригожина, вчора ще хтось встиг коментики написати, але вони їх бігом закрили і зараз навіть прочитати не можна.
Бояться. Не знають, чия візьме.
Стидобище.
Лише українці не бояться цю мразоту і дали їй бій, хоча світ чекав (а окремі й дуже хотіли), що Україна впаде і не наважиться боротися, бо в неї значно менше ресурсів.
В Ростов-на-Дону вошли колонны военной техники, в том числе танки Т-90М и БМП-3.