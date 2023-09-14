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Підтвердження ураження російської С-400 "Тріумф" біля окупованої Євпаторії. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Супутникове фото підтверджує ураження російської системи ППО С-400 "Тріумф" поблизу окупованої Євпаторії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

Знімок було зроблено вранці 14 вересня. Він підтверджує удар по позиціях систем ППО С-400 "Тріумф" поблизу окупованої Євпаторії.

Підтвердження ураження російської С-400 Тріумф біля окупованої Євпаторії 01

Нагадаємо, вранці в Євпаторії пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про атаку дронами.

Згодом джерела Цензор.НЕТ повідомили, що СБУ та ВМС біля Євпаторії знищили російську ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд.

Читайте: Позиція російської ППО С-400 "Тріумф", яку сьогодні було знищено поблизу окупованої Євпаторії. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Автор: 

Євпаторія (44) Крим (14139) знищення (7227)


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Топ коментарі
+30
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14.09.2023 15:38
+24
Глибокий респект усім виконавцям!
Спецназ ВМС США, Моссад та Мі-6 Вам по доброму заздрять!
Слава ЗСУ та СБУ!
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14.09.2023 15:37
+19
І когда ми студова глянем вниз.. на рашосвиней, то оні нам покажутся такіє махонькіє- махонькіє... все равно как миши... пардон как кріси., потому что ето же св-и-но-со-ба-кіііі !!!
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14.09.2023 15:41
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Что они там видят?🙁
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14.09.2023 15:36 Відповісти
Фрэнк Заппа и «Мамаши»
Занимали лучшие места в округе,
Но глупец с ракетницей
Все сжег дотла.

Дым над водой
И огонь в небесах

Они сожгли дотла игорный дом,
Он погибал с ужасным звуком,

кацапські недопалки на фото
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14.09.2023 15:53 Відповісти
Глибокий респект усім виконавцям!
Спецназ ВМС США, Моссад та Мі-6 Вам по доброму заздрять!
Слава ЗСУ та СБУ!
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14.09.2023 15:37 Відповісти
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14.09.2023 15:38 Відповісти
Над Євпаторією точно не вимикав. Так й запишемо.
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14.09.2023 15:42 Відповісти
пан Коростильов змайстрував нову систему наведення для Нептунів
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14.09.2023 15:54 Відповісти
старлінк ніколи навіть і не включався над кримом!
як він міг виключити те, що ніколи там не включалось?
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15.09.2023 14:18 Відповісти
І когда ми студова глянем вниз.. на рашосвиней, то оні нам покажутся такіє махонькіє- махонькіє... все равно как миши... пардон как кріси., потому что ето же св-и-но-со-ба-кіііі !!!
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14.09.2023 15:41 Відповісти
хм, схоже знищена тільки 1 пускова і можливо пошкоджені 1-2 радари, якщо судити по знімка до та після.
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14.09.2023 15:42 Відповісти
падумаєш! Скоро приїде Кимченин і привезе десять тисяч пускових!
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14.09.2023 15:55 Відповісти
кончений привезе десятки тисяч снарядів та олівців для градів.
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14.09.2023 16:16 Відповісти
Повідомлялось же: спочатку дронами вразили радари, а потім по вже "сліпій" С-400 прилетіла ракета.
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14.09.2023 15:59 Відповісти
нічого не розумію по цих знімках, але на відео кримських пукіноїдів вибухало і палало нормально
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14.09.2023 15:47 Відповісти
чому не зрозуміло, чорні плями - то жопа
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14.09.2023 16:33 Відповісти
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14.09.2023 15:48 Відповісти
Приголомшлива влучність!
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14.09.2023 16:00 Відповісти
детріумфікація
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14.09.2023 16:30 Відповісти
СЛАВА УКРАИНСКИМ ГЕРОЯМ ВСУ! продолжайте в том же духе!
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14.09.2023 16:33 Відповісти
тріумф виявився фіаско.
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14.09.2023 16:34 Відповісти
чому?
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15.09.2023 00:48 Відповісти
тому, що цей "триумф" знищено українською ракетою, а не навпаки. очевидно ж.
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15.09.2023 09:07 Відповісти
а німці кажуть нащо вам ракети такої дальності

ось навіщо
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14.09.2023 18:52 Відповісти
Только свои ракеты спасут Украину.
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14.09.2023 19:57 Відповісти
Не дуже збігається з тим, як це місто виглядає на гугл-карті
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15.09.2023 04:40 Відповісти
 
 