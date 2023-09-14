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Підтвердження ураження російської С-400 "Тріумф" біля окупованої Євпаторії. СУПУТНИКОВЕ ФОТО
Супутникове фото підтверджує ураження російської системи ППО С-400 "Тріумф" поблизу окупованої Євпаторії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.
Знімок було зроблено вранці 14 вересня. Він підтверджує удар по позиціях систем ППО С-400 "Тріумф" поблизу окупованої Євпаторії.
Нагадаємо, вранці в Євпаторії пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про атаку дронами.
Згодом джерела Цензор.НЕТ повідомили, що СБУ та ВМС біля Євпаторії знищили російську ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд.
Топ коментарі
+30 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар14.09.2023 15:38
+24 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар14.09.2023 15:37
+19 Olexandr Ivashura #551262
показати весь коментар14.09.2023 15:41
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Занимали лучшие места в округе,
Но глупец с ракетницей
Все сжег дотла.
Дым над водой
И огонь в небесах
Они сожгли дотла игорный дом,
Он погибал с ужасным звуком,
кацапські недопалки на фото
Спецназ ВМС США, Моссад та Мі-6 Вам по доброму заздрять!
Слава ЗСУ та СБУ!
як він міг виключити те, що ніколи там не включалось?
ось навіщо