Підтвердження ураження російської С-400 "Тріумф" біля окупованої Євпаторії. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Супутникове фото підтверджує ураження російської системи ППО С-400 "Тріумф" поблизу окупованої Євпаторії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

Знімок було зроблено вранці 14 вересня. Він підтверджує удар по позиціях систем ППО С-400 "Тріумф" поблизу окупованої Євпаторії.

Нагадаємо, вранці в Євпаторії пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про атаку дронами.

Згодом джерела Цензор.НЕТ повідомили, що СБУ та ВМС біля Євпаторії знищили російську ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд.

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