Викрито ексчиновників, які допомагали рашистам обстрілювати газові мережі Харківщини, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки викрила ще двох ворожих поплічників, які співпрацювали з агресором у період боїв за Харків.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисниками виявилися двоє колишніх посадовців однієї з філій державної компанії "Харківгаз", які після захоплення регіону підтримали загарбників. За це одного із фігурантів призначили керівником окупаційної "газової служби", а його спільника – "головним інженером" псевдоустанови. Одразу після "призначення" вони передали рашистам карти газових мереж області. Цю інформацію агресор використовував для підготовки масованих обстрілів регіону.

Також окупанти "враховували" картографічні відомості для облаштування інженерних загороджень та мінних полів, спрямованих на стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано російську агентку, яка готувала ракетний удар по Одесі "в обхід" української ППО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Пособники окупантів

Крім того фігуранти займалися відбором "блакитного палива" з української газотранспортної системи для потреб загарбників. Для цього зловмисники відновили роботу газорозподільної станції у захопленому на той час Чугуївському районі. За даними слідства, рашисти використовували викрадену сировину щоб обігрівати пункти тимчасового базування російських військ та місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Також читайте: У Бердянську ліквідовано колаборантку Самойленко, яка була організаторкою виборів Путіна, - ГУР

Пособники окупантів

Після визволення громади обидва ворожі поплічники намагалися "залягти на дно" у Вовчанську, а згодом переховувались в орендованій квартирі у Харкові.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження фігурантів і затримали.
На підставі зібраних доказів зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене групою осіб). Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також дивіться: Затримано зрадницю, яка займалася примусовою паспортизацією жителів Херсону під час окупації, - СБУ. ФОТО

СБУ (13251) Харківщина (6054) колабораціонізм (1190)
я знаю це поляки! ой.... ТАКИ НАШІ.....
показати весь коментар
07.03.2024 12:22 Відповісти
Шо у них з пиками?
показати весь коментар
07.03.2024 12:26 Відповісти
Рум'янці від сорому (ой што же так ніжданна), дебільність в очах, а рот в гримасі "за рузькє мір".
показати весь коментар
07.03.2024 13:18 Відповісти
Чому серед українців стільки зрадників?
показати весь коментар
07.03.2024 12:50 Відповісти
це "покусані" кацапами ще за часів совєцької влади, або їх діти. Або діти осівших в Україні кацапів.
Теж саме може бути і в інших країнах, які їх впускають до себе.
показати весь коментар
07.03.2024 13:02 Відповісти
+++ То не українці.
показати весь коментар
07.03.2024 13:19 Відповісти
Я б подивився на американців, якби вони були 70 років окуповані комунокацапами. Скільки б у них було таких?
показати весь коментар
07.03.2024 13:29 Відповісти
Жирний ублюдок на фотці навіть не зляканий. Пох. Стоїть поряд із сбушником якби вони десь на гулянці.
показати весь коментар
07.03.2024 12:51 Відповісти
А люди казали, що вони повісилися, прикре самогубство…
А воно, он як … живуть.
показати весь коментар
07.03.2024 13:02 Відповісти
Пражігают 30 сєрєбрєнікав
показати весь коментар
07.03.2024 13:25 Відповісти
хунта, карай зрадників так, щою остатні боялись!
показати весь коментар
07.03.2024 14:17 Відповісти
Указанные райцентры изначально русскоговорящие были и остались. И сел там не мало таких. Это именно русские, этнически. До Белгорода там , 20-30 км, до Шебекино рукой подать. Ну что тут ещё? Совки, комуняки, брежневские комсомольцы! По купянскому району тоже самое. Работа СБУ последние 30 лет абсолютный 0!
показати весь коментар
07.03.2024 22:13 Відповісти
 
 