Разоблачены экс-чиновники, помогавшие рашистам обстреливать газовые сети Харьковщины, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще двух вражеских приспешников, сотрудничавших с агрессором в период боев за Харьков.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленниками оказались двое бывших чиновников одного из филиалов государственной компании "Харьковгаз", которые после захвата региона поддержали захватчиков. За это одного из фигурантов назначили руководителем оккупационной "газовой службы", а его сообщника - "главным инженером" псевдоучреждения. Сразу после назначения они передали рашистам карты газовых сетей области. Эту информацию агрессор использовал для подготовки массовых обстрелов региона.

Также оккупанты "учитывали" картографические сведения для обустройства инженерных заграждений и минных полей, направленных на сдерживание контрнаступательных операций ВСУ.

Кроме того, фигуранты занимались отбором "голубого топлива" из украинской газотранспортной системы для нужд захватчиков. Для этого злоумышленники возобновили работу газораспределительной станции в захваченном к тому времени Чугуевском районе. По данным следствия, рашисты использовали похищенное сырье, чтобы обогревать пункты временного базирования российских войск и местной оккупационной администрации РФ.

После освобождения громады оба вражеских приспешника пытались "залечь на дно" в Волчанске, а затем прятались в арендованной квартире в Харькове.

Сотрудники СБУ установили местонахождение фигурантов и задержали.

На основании собранных улик злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное группой лиц). В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

