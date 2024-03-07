РУС
2 782 12

Разоблачены экс-чиновники, помогавшие рашистам обстреливать газовые сети Харьковщины, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще двух вражеских приспешников, сотрудничавших с агрессором в период боев за Харьков.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленниками оказались двое бывших чиновников одного из филиалов государственной компании "Харьковгаз", которые после захвата региона поддержали захватчиков. За это одного из фигурантов назначили руководителем оккупационной "газовой службы", а его сообщника - "главным инженером" псевдоучреждения. Сразу после назначения они передали рашистам карты газовых сетей области. Эту информацию агрессор использовал для подготовки массовых обстрелов региона.

Также оккупанты "учитывали" картографические сведения для обустройства инженерных заграждений и минных полей, направленных на сдерживание контрнаступательных операций ВСУ.

Также смотрите: Задержана российский агент, готовившая ракетный удар по Одессе "в обход" украинского ПВО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Пособники окупантів

Кроме того, фигуранты занимались отбором "голубого топлива" из украинской газотранспортной системы для нужд захватчиков. Для этого злоумышленники возобновили работу газораспределительной станции в захваченном к тому времени Чугуевском районе. По данным следствия, рашисты использовали похищенное сырье, чтобы обогревать пункты временного базирования российских войск и местной оккупационной администрации РФ.

Также смотрите: Помогал рашистам обнаружить радиолокационные станции ВСУ, чтобы "обойти" украинскую ПВО: СБУ задержала агента РФ в Днепре. ФОТО

Пособники окупантів

После освобождения громады оба вражеских приспешника пытались "залечь на дно" в Волчанске, а затем прятались в арендованной квартире в Харькове.

Сотрудники СБУ установили местонахождение фигурантов и задержали.
На основании собранных улик злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное группой лиц). В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Развернул полевую кухню для "кадыровцев" во время оккупации Николаевщины: СБУ задержала предателя

Автор: 

СБУ (20313) Харьковщина (5577) коллаборационизм (901)
Топ комментарии
+2
я знаю це поляки! ой.... ТАКИ НАШІ.....
показать весь комментарий
07.03.2024 12:22 Ответить
+2
це "покусані" кацапами ще за часів совєцької влади, або їх діти. Або діти осівших в Україні кацапів.
Теж саме може бути і в інших країнах, які їх впускають до себе.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:02 Ответить
+1
Пражігают 30 сєрєбрєнікав
показать весь комментарий
07.03.2024 13:25 Ответить
я знаю це поляки! ой.... ТАКИ НАШІ.....
показать весь комментарий
07.03.2024 12:22 Ответить
Шо у них з пиками?
показать весь комментарий
07.03.2024 12:26 Ответить
Рум'янці від сорому (ой што же так ніжданна), дебільність в очах, а рот в гримасі "за рузькє мір".
показать весь комментарий
07.03.2024 13:18 Ответить
Чому серед українців стільки зрадників?
показать весь комментарий
07.03.2024 12:50 Ответить
це "покусані" кацапами ще за часів совєцької влади, або їх діти. Або діти осівших в Україні кацапів.
Теж саме може бути і в інших країнах, які їх впускають до себе.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:02 Ответить
+++ То не українці.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:19 Ответить
Я б подивився на американців, якби вони були 70 років окуповані комунокацапами. Скільки б у них було таких?
показать весь комментарий
07.03.2024 13:29 Ответить
Жирний ублюдок на фотці навіть не зляканий. Пох. Стоїть поряд із сбушником якби вони десь на гулянці.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:51 Ответить
А люди казали, що вони повісилися, прикре самогубство…
А воно, он як … живуть.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:02 Ответить
Пражігают 30 сєрєбрєнікав
показать весь комментарий
07.03.2024 13:25 Ответить
хунта, карай зрадників так, щою остатні боялись!
показать весь комментарий
07.03.2024 14:17 Ответить
Указанные райцентры изначально русскоговорящие были и остались. И сел там не мало таких. Это именно русские, этнически. До Белгорода там , 20-30 км, до Шебекино рукой подать. Ну что тут ещё? Совки, комуняки, брежневские комсомольцы! По купянскому району тоже самое. Работа СБУ последние 30 лет абсолютный 0!
показать весь комментарий
07.03.2024 22:13 Ответить
 
 