Понад 600 т енергетичного обладнання отримала Україна від партнерів після поновлення атак РФ на енергетику. ФОТОрепортаж

Після поновлення російських атак на енергетику Україна отримала понад 600 тонн допомоги у вигляді енергетичного обладнання.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, міжнародні партнери активно допомагають Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Зокрема, за координації Міненерго після поновлення російських атак на енергетику до України надійшло 42 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою понад 600 тонн. Допомогу, зокрема, передали Німеччина, Латвія, Норвегія, ОАЕ, Ірландія, Польща, Фінляндія, Швеція, Нідерланди.

"Ми дуже вдячні нашим партнерам, які допомагають вистояти у боротьбі з агресором. Завдяки цій підтримці українські енергетики мають можливість відновлювати пошкоджені енергетичні об’єкти та стабілізувати роботу енергосистеми", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Що увійшло до гуманітарної допомоги

Як розповіли в Міненерго, серед наданого Україні обладнання:

понад 230 генераторів,

потужний високовольтний трансформатор,

880 бочок трансформаторної оливи,

понад 25 км проводів та кабелів,

магістральні газові труби,

різноманітне електротехнічне обладнання.

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Отриману допомогу розподілять між компаніями, які найбільше постраждали від російських атак, працюють у прифронтових регіонах чи перебувають під постійною загрозою обстрілів.

Загалом за координації Міністерства енергетики України з початку повномасштабного вторгнення українські енергетики отримали 1138 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги вагою близько 15,5 тисячі тонн, яку надали 36 країн світу.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів в Україні пошкоджено половину енергетичної системи.