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Новини Фото Допомога Україні
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Понад 600 т енергетичного обладнання отримала Україна від партнерів після поновлення атак РФ на енергетику. ФОТОрепортаж

Після поновлення російських атак на енергетику Україна отримала понад 600 тонн допомоги у вигляді енергетичного обладнання.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, міжнародні партнери активно допомагають Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Зокрема, за координації Міненерго після поновлення російських атак на енергетику до України надійшло 42 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою понад 600 тонн. Допомогу, зокрема, передали Німеччина, Латвія, Норвегія, ОАЕ, Ірландія, Польща, Фінляндія, Швеція, Нідерланди.

"Ми дуже вдячні нашим партнерам, які допомагають вистояти у боротьбі з агресором. Завдяки цій підтримці українські енергетики мають можливість відновлювати пошкоджені енергетичні об’єкти та стабілізувати роботу енергосистеми", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Що увійшло до гуманітарної допомоги

Як розповіли в Міненерго, серед наданого Україні обладнання:

  • понад 230 генераторів,
  • потужний високовольтний трансформатор,
  • 880 бочок трансформаторної оливи,
  • понад 25 км проводів та кабелів,
  • магістральні газові труби,
  • різноманітне електротехнічне обладнання.

Читайте: Галущенко розповів, що допомагає уникати блекаутів в Україні: У нас є сонце і вітер, але цей ресурс дуже обмежений взимку

Енергетичне обладнання

Отриману допомогу розподілять між компаніями, які найбільше постраждали від російських атак, працюють у прифронтових регіонах чи перебувають під постійною загрозою обстрілів.

Енергетичне обладнання

Загалом за координації Міністерства енергетики України з початку повномасштабного вторгнення українські енергетики отримали 1138 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги вагою близько 15,5 тисячі тонн, яку надали 36 країн світу.

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Енергетичне обладнання
Енергетичне обладнання

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів в Україні пошкоджено половину енергетичної системи.

Автор: 

допомога (8341) енергетика (2594) Міненерго (1404)


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Топ коментарі
+5
Заздалегідь повідомляємо, що надання фінансової та матеріальної допомоги у великих обсягах нашими міжнародними партнерами жодним чином не скасовує заплановані підвищення тарифів для бізнесу та населення. - "Укренерго".
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15.05.2024 18:01
+2
просто для розуміння - от такого трансформатора вистачить для обладнання якоїсь підстанції у дворі вашої багатоповерхівки... це не те, що нас врятує від багатогодинних вимкнень струму взимку (та й влітку теж). якщо би можно було повісити голову міненерго на першій-ліпшій гилляці, а краще то їбучу парочку, яка його призначила, це було справжнім б початком вирішення енергетичної ппроблеми!!
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15.05.2024 18:18
+1
Напевно можна було змикитити, що фото більше для, як то кажуть, привертання уваги. Всю допомогу не покажуть і правильно роблять. Зрозуміло, що трансформатор потужністю 1000 кВ*А не замінить зруйновані турбогенератори, але ж обладнання теж треба міняти і ремонтувати, а також мати якісь резерви. Бо такі вироби, як і Patriot, на поличках в супермаркеті не лежать. Немає допомоги - погано. Є допомога - погано
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15.05.2024 18:46
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Заздалегідь повідомляємо, що надання фінансової та матеріальної допомоги у великих обсягах нашими міжнародними партнерами жодним чином не скасовує заплановані підвищення тарифів для бізнесу та населення. - "Укренерго".
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15.05.2024 18:01 Відповісти
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15.05.2024 18:05 Відповісти
Укренерго на гілляку!
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15.05.2024 18:08 Відповісти
Огласите это количество в мешках, пожалуйста.
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15.05.2024 18:17 Відповісти
просто для розуміння - от такого трансформатора вистачить для обладнання якоїсь підстанції у дворі вашої багатоповерхівки... це не те, що нас врятує від багатогодинних вимкнень струму взимку (та й влітку теж). якщо би можно було повісити голову міненерго на першій-ліпшій гилляці, а краще то їбучу парочку, яка його призначила, це було справжнім б початком вирішення енергетичної ппроблеми!!
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15.05.2024 18:18 Відповісти
Напевно можна було змикитити, що фото більше для, як то кажуть, привертання уваги. Всю допомогу не покажуть і правильно роблять. Зрозуміло, що трансформатор потужністю 1000 кВ*А не замінить зруйновані турбогенератори, але ж обладнання теж треба міняти і ремонтувати, а також мати якісь резерви. Бо такі вироби, як і Patriot, на поличках в супермаркеті не лежать. Немає допомоги - погано. Є допомога - погано
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15.05.2024 18:46 Відповісти
просто для розуміння -всю допомогу не покажуть і правильно роблять..... на фото ТМ-400 або ТМ630 з ОЛХ після відновлення на продажі.... бажаю здоровья.
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15.05.2024 19:43 Відповісти
шановний, напевно можно було би змикитити, що випрацьовувати програму із будуванням "з нуля" кількох атомних реакторів (зараз, у такий час!!) - це дурня й просто некомпетентність. а урочисте заливання фундамента під них - це щонайменше карний злочин!! бо навіть у мирний час один такий реактор нам до снаги збудувати за 10 (десять!!) років!! у кращому разі!! за 10 років країни може вже не бути!! буде зелений ублюдок президентом, то її точно не буде!! а зима настане вже за сім місяців (не років)!! й коли взимку матимемо по 8 годин вимкнень струму, то оцей фундамент, як і цей трансформатор - то, перепрошую, до сраки дверці.
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15.05.2024 19:16 Відповісти
коли були розбиті розподільчі станції та весь південь був без світла, партнери передавали дуже потужні генератори....
один з них зафоткали в податковій, десь за 700 км від південних міст.
а з цим добром як буде????
може податківцям в закрите котеджне містечко???
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15.05.2024 19:30 Відповісти
трансформатор после ремонта -это легко можно по фото понять , наверное рассчитано на диджитализаторов и их избирателей .
Лучше бы просто фуры показали и е делали приближения ...
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16.05.2024 19:26 Відповісти
 
 