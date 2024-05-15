Понад 600 т енергетичного обладнання отримала Україна від партнерів після поновлення атак РФ на енергетику. ФОТОрепортаж
Після поновлення російських атак на енергетику Україна отримала понад 600 тонн допомоги у вигляді енергетичного обладнання.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, міжнародні партнери активно допомагають Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Зокрема, за координації Міненерго після поновлення російських атак на енергетику до України надійшло 42 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою понад 600 тонн. Допомогу, зокрема, передали Німеччина, Латвія, Норвегія, ОАЕ, Ірландія, Польща, Фінляндія, Швеція, Нідерланди.
"Ми дуже вдячні нашим партнерам, які допомагають вистояти у боротьбі з агресором. Завдяки цій підтримці українські енергетики мають можливість відновлювати пошкоджені енергетичні об’єкти та стабілізувати роботу енергосистеми", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Що увійшло до гуманітарної допомоги
Як розповіли в Міненерго, серед наданого Україні обладнання:
- понад 230 генераторів,
- потужний високовольтний трансформатор,
- 880 бочок трансформаторної оливи,
- понад 25 км проводів та кабелів,
- магістральні газові труби,
- різноманітне електротехнічне обладнання.
Отриману допомогу розподілять між компаніями, які найбільше постраждали від російських атак, працюють у прифронтових регіонах чи перебувають під постійною загрозою обстрілів.
Загалом за координації Міністерства енергетики України з початку повномасштабного вторгнення українські енергетики отримали 1138 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги вагою близько 15,5 тисячі тонн, яку надали 36 країн світу.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів в Україні пошкоджено половину енергетичної системи.
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один з них зафоткали в податковій, десь за 700 км від південних міст.
а з цим добром як буде????
може податківцям в закрите котеджне містечко???
Лучше бы просто фуры показали и е делали приближения ...