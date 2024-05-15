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Новости Фото Помощь Украине
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Более 600 т энергетического оборудования получила Украина от партнеров после возобновления атак РФ на энергетику. ФОТОРЕПОРТАЖ

После возобновления российских атак на энергетику Украина получила более 600 тонн помощи в виде энергетического оборудования.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, международные партнеры активно помогают Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры. В частности, при координации Минэнерго после возобновления российских атак на энергетику в Украину поступило 42 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом более 600 тонн. Помощь, в частности, передали Германия, Латвия, Норвегия, ОАЭ, Ирландия, Польша, Финляндия, Швеция, Нидерланды.

"Мы очень благодарны нашим партнерам, которые помогают выстоять в борьбе с агрессором. Благодаря этой поддержке украинские энергетики имеют возможность восстанавливать поврежденные энергетические объекты и стабилизировать работу энергосистемы", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Что вошло в гуманитарную помощь

Как рассказали в Минэнерго, среди предоставленного Украине оборудования:

  • более 230 генераторов,
  • мощный высоковольтный трансформатор,
  • 880 бочек трансформаторного масла,
  • более 25 км проводов и кабелей,
  • магистральные газовые трубы,
  • разнообразное электротехническое оборудование.

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Енергетичне обладнання

Полученную помощь распределят между компаниями, которые больше всего пострадали от российских атак, работают в прифронтовых регионах или находятся под постоянной угрозой обстрелов.

Енергетичне обладнання

Всего при координации Министерства энергетики Украины с начала полномасштабного вторжения украинские энергетики получили 1138 грузов гуманитарной энергетической помощи весом около 15,5 тысячи тонн, которую предоставили 36 стран мира.

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Енергетичне обладнання
Енергетичне обладнання

Ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов в Украине повреждена половина энергетической системы.

Автор: 

помощь (7798) энергетика (2560) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+5
Заздалегідь повідомляємо, що надання фінансової та матеріальної допомоги у великих обсягах нашими міжнародними партнерами жодним чином не скасовує заплановані підвищення тарифів для бізнесу та населення. - "Укренерго".
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15.05.2024 18:01
+2
просто для розуміння - от такого трансформатора вистачить для обладнання якоїсь підстанції у дворі вашої багатоповерхівки... це не те, що нас врятує від багатогодинних вимкнень струму взимку (та й влітку теж). якщо би можно було повісити голову міненерго на першій-ліпшій гилляці, а краще то їбучу парочку, яка його призначила, це було справжнім б початком вирішення енергетичної ппроблеми!!
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15.05.2024 18:18
+1
Напевно можна було змикитити, що фото більше для, як то кажуть, привертання уваги. Всю допомогу не покажуть і правильно роблять. Зрозуміло, що трансформатор потужністю 1000 кВ*А не замінить зруйновані турбогенератори, але ж обладнання теж треба міняти і ремонтувати, а також мати якісь резерви. Бо такі вироби, як і Patriot, на поличках в супермаркеті не лежать. Немає допомоги - погано. Є допомога - погано
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15.05.2024 18:46
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Правила форума Совет форумчан
Заздалегідь повідомляємо, що надання фінансової та матеріальної допомоги у великих обсягах нашими міжнародними партнерами жодним чином не скасовує заплановані підвищення тарифів для бізнесу та населення. - "Укренерго".
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15.05.2024 18:01 Ответить
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15.05.2024 18:05 Ответить
Укренерго на гілляку!
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15.05.2024 18:08 Ответить
Огласите это количество в мешках, пожалуйста.
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15.05.2024 18:17 Ответить
просто для розуміння - от такого трансформатора вистачить для обладнання якоїсь підстанції у дворі вашої багатоповерхівки... це не те, що нас врятує від багатогодинних вимкнень струму взимку (та й влітку теж). якщо би можно було повісити голову міненерго на першій-ліпшій гилляці, а краще то їбучу парочку, яка його призначила, це було справжнім б початком вирішення енергетичної ппроблеми!!
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15.05.2024 18:18 Ответить
Напевно можна було змикитити, що фото більше для, як то кажуть, привертання уваги. Всю допомогу не покажуть і правильно роблять. Зрозуміло, що трансформатор потужністю 1000 кВ*А не замінить зруйновані турбогенератори, але ж обладнання теж треба міняти і ремонтувати, а також мати якісь резерви. Бо такі вироби, як і Patriot, на поличках в супермаркеті не лежать. Немає допомоги - погано. Є допомога - погано
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15.05.2024 18:46 Ответить
просто для розуміння -всю допомогу не покажуть і правильно роблять..... на фото ТМ-400 або ТМ630 з ОЛХ після відновлення на продажі.... бажаю здоровья.
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15.05.2024 19:43 Ответить
шановний, напевно можно було би змикитити, що випрацьовувати програму із будуванням "з нуля" кількох атомних реакторів (зараз, у такий час!!) - це дурня й просто некомпетентність. а урочисте заливання фундамента під них - це щонайменше карний злочин!! бо навіть у мирний час один такий реактор нам до снаги збудувати за 10 (десять!!) років!! у кращому разі!! за 10 років країни може вже не бути!! буде зелений ублюдок президентом, то її точно не буде!! а зима настане вже за сім місяців (не років)!! й коли взимку матимемо по 8 годин вимкнень струму, то оцей фундамент, як і цей трансформатор - то, перепрошую, до сраки дверці.
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15.05.2024 19:16 Ответить
коли були розбиті розподільчі станції та весь південь був без світла, партнери передавали дуже потужні генератори....
один з них зафоткали в податковій, десь за 700 км від південних міст.
а з цим добром як буде????
може податківцям в закрите котеджне містечко???
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15.05.2024 19:30 Ответить
трансформатор после ремонта -это легко можно по фото понять , наверное рассчитано на диджитализаторов и их избирателей .
Лучше бы просто фуры показали и е делали приближения ...
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16.05.2024 19:26 Ответить
 
 