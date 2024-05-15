Более 600 т энергетического оборудования получила Украина от партнеров после возобновления атак РФ на энергетику. ФОТОРЕПОРТАЖ

После возобновления российских атак на энергетику Украина получила более 600 тонн помощи в виде энергетического оборудования.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, международные партнеры активно помогают Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры. В частности, при координации Минэнерго после возобновления российских атак на энергетику в Украину поступило 42 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом более 600 тонн. Помощь, в частности, передали Германия, Латвия, Норвегия, ОАЭ, Ирландия, Польша, Финляндия, Швеция, Нидерланды.

"Мы очень благодарны нашим партнерам, которые помогают выстоять в борьбе с агрессором. Благодаря этой поддержке украинские энергетики имеют возможность восстанавливать поврежденные энергетические объекты и стабилизировать работу энергосистемы", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Что вошло в гуманитарную помощь

Как рассказали в Минэнерго, среди предоставленного Украине оборудования:

более 230 генераторов,

мощный высоковольтный трансформатор,

880 бочек трансформаторного масла,

более 25 км проводов и кабелей,

магистральные газовые трубы,

разнообразное электротехническое оборудование.

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Полученную помощь распределят между компаниями, которые больше всего пострадали от российских атак, работают в прифронтовых регионах или находятся под постоянной угрозой обстрелов.

Всего при координации Министерства энергетики Украины с начала полномасштабного вторжения украинские энергетики получили 1138 грузов гуманитарной энергетической помощи весом около 15,5 тысячи тонн, которую предоставили 36 стран мира.

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Ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов в Украине повреждена половина энергетической системы.