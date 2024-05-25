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Діалог "легитимных", особливий шлях, російсько-китайська формула "миру". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Діалог "легитимных"

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фотожаба

Старі опудала

фотожаба

Рекурсія

фотожаба

Помилочка...

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фотожаба

Роботи ще багато...

фотожаба

Особливий шлях

фотожаба

А чому ні?

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фотожаба

Підтверджено

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищення "Циклону" підкреслює небезпеку для російських сил, що діють у Криму та Чорноморському регіоні, - британська розвідка

фотожаба

Засновано на реальних подіях...

фотожаба

Економічний союз

фотожаба

Стан справ у Грузії

фотожаба

Братська допомога

фотожаба

Скоро

фотожаба

Такі часи...

фотожаба

Російсько-китайська формула "миру"

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лукаш Олена (68) Лукашенко Олександр (2655) Медведєв Дмитро (1911) політика (4404) путін володимир (23818) фотожаба (13863) Янукович Віктор (10779)


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Топ коментарі
+6
тёбё то что, йо-кающёё оркобыдло?
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25.05.2024 11:42
+3
А того Яника взагалі показували в Мінську? Чи хтось сказав, що його літак прилетів і все? Може кацапня просто в нього літак уже віджала?
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25.05.2024 10:31
+3
До лав легітимних вже додався пересиделець - чого це не відображено у фотожабах?
"подвійні стандарти"?
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25.05.2024 11:14
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А того Яника взагалі показували в Мінську? Чи хтось сказав, що його літак прилетів і все? Може кацапня просто в нього літак уже віджала?
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25.05.2024 10:31 Відповісти
Та корпоратив у них там був, А Яник замість Кобзона співав.
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25.05.2024 10:58 Відповісти
Фоточки-карикатурки, посмеёмся-поржём, хихи-хаха.
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25.05.2024 10:41 Відповісти
тёбё то что, йо-кающёё оркобыдло?
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25.05.2024 11:42 Відповісти
Заткни хлебало свое, рагуль. И не тявкай здесь, ушлепок притрушенный.
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25.05.2024 13:36 Відповісти
ну ось, а то ніхто не бачив орка? хаха.
процитую сепарка:



Фоточки-карикатурки, посмеёмся-поржём, хихи-хаха.

Відповісти Керування спамом Мені подобається



тёбё то что, йо-кающёё оркобыдло?

Відповісти Видалити 4



Заткни хлебало свое, рагуль. И не тявкай здесь, ушлепок притрушенный.

Відповісти Керування спамом Мені подобається

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

видно рашка не дала сепарастіку те чого воно очікувало, ну, сподіваємось що пластиковий мішок буде виробництва Китаю, з добавлєнієм хрящів вже перероблених орків
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25.05.2024 13:41 Відповісти
Да захлопнись, ухылянт хЕров. Как там под мамкиной юбкой? Не учадив еще? ******.
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25.05.2024 13:44 Відповісти
как погодка на джанкое? говорят тучи, атакамсы, осколки с400, вот прямо бы тебе на рожу, чтобы Обама в ветклинике на лежанке снилась
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25.05.2024 13:58 Відповісти
А-за-ха, дебил цензоровский. Какой джанкой, идиот? Это ты расскажи как там во Франике асе норм? Каву попиваешь? Военкому же занёс за бронь, интернет-воЕн всратый?
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25.05.2024 16:09 Відповісти
До лав легітимних вже додався пересиделець - чого це не відображено у фотожабах?
"подвійні стандарти"?
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25.05.2024 11:14 Відповісти
Пересидент України.
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25.05.2024 11:58 Відповісти
Лучшая фотожаба это где Си везёт ***** на тачке с надписью "экономика"
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25.05.2024 12:53 Відповісти
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25.05.2024 23:12 Відповісти
"Гразад" це спеціально?
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28.05.2024 21:29 Відповісти
 
 