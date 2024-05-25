Діалог "легитимных", особливий шлях, російсько-китайська формула "миру". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Діалог "легитимных"
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Старі опудала
Рекурсія
Помилочка...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гелікоптер із президентом Ірану повністю згорів під час аварії, - Reuters
Роботи ще багато...
Особливий шлях
А чому ні?
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Підтверджено
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Засновано на реальних подіях...
Економічний союз
Стан справ у Грузії
Братська допомога
Скоро
Такі часи...
Російсько-китайська формула "миру"
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процитую сепарка:
Фоточки-карикатурки, посмеёмся-поржём, хихи-хаха.
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тёбё то что, йо-кающёё оркобыдло?
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Заткни хлебало свое, рагуль. И не тявкай здесь, ушлепок притрушенный.
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видно рашка не дала сепарастіку те чого воно очікувало, ну, сподіваємось що пластиковий мішок буде виробництва Китаю, з добавлєнієм хрящів вже перероблених орків
"подвійні стандарти"?