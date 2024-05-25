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Диалог "легитимных", особый путь, российско-китайская формула "мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Диалог "легитимных"
Старые чучела
Рекурсия
Ошибочка...
Работы еще много...
Особый путь
А почему нет?
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Экономический союз
Положение дел в Грузии
Братская помощь
Скоро
Такие времена...
Российско-китайская формула "мира"
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+6 Yuriy Smith
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+3 Африкан_Свиридович
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+3 Maxi Gouogle
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процитую сепарка:
Фоточки-карикатурки, посмеёмся-поржём, хихи-хаха.
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тёбё то что, йо-кающёё оркобыдло?
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Заткни хлебало свое, рагуль. И не тявкай здесь, ушлепок притрушенный.
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
видно рашка не дала сепарастіку те чого воно очікувало, ну, сподіваємось що пластиковий мішок буде виробництва Китаю, з добавлєнієм хрящів вже перероблених орків
"подвійні стандарти"?