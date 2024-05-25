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Диалог "легитимных", особый путь, российско-китайская формула "мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Диалог "легитимных"

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фотожаба

Старые чучела

фотожаба

Рекурсия

фотожаба

Ошибочка...

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фотожаба

Работы еще много...

фотожаба

Особый путь

фотожаба

А почему нет?

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фотожаба

Подтверждено

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фотожаба

Основано на реальных событиях...

фотожаба

Экономический союз

фотожаба

Положение дел в Грузии

фотожаба

Братская помощь

фотожаба

Скоро

фотожаба

Такие времена...

фотожаба

Российско-китайская формула "мира"

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Автор: 

Лукаш Елена (280) Лукашенко Александр (3613) Медведев Дмитрий (4101) политика (6967) путин владимир (31267) фотожаба (14389) Янукович Виктор (30786)


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Топ комментарии
+6
тёбё то что, йо-кающёё оркобыдло?
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25.05.2024 11:42
+3
А того Яника взагалі показували в Мінську? Чи хтось сказав, що його літак прилетів і все? Може кацапня просто в нього літак уже віджала?
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25.05.2024 10:31
+3
До лав легітимних вже додався пересиделець - чого це не відображено у фотожабах?
"подвійні стандарти"?
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25.05.2024 11:14
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А того Яника взагалі показували в Мінську? Чи хтось сказав, що його літак прилетів і все? Може кацапня просто в нього літак уже віджала?
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25.05.2024 10:31 Ответить
Та корпоратив у них там був, А Яник замість Кобзона співав.
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25.05.2024 10:58 Ответить
Фоточки-карикатурки, посмеёмся-поржём, хихи-хаха.
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25.05.2024 10:41 Ответить
тёбё то что, йо-кающёё оркобыдло?
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25.05.2024 11:42 Ответить
Заткни хлебало свое, рагуль. И не тявкай здесь, ушлепок притрушенный.
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25.05.2024 13:36 Ответить
ну ось, а то ніхто не бачив орка? хаха.
процитую сепарка:



Фоточки-карикатурки, посмеёмся-поржём, хихи-хаха.

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тёбё то что, йо-кающёё оркобыдло?

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Заткни хлебало свое, рагуль. И не тявкай здесь, ушлепок притрушенный.

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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

видно рашка не дала сепарастіку те чого воно очікувало, ну, сподіваємось що пластиковий мішок буде виробництва Китаю, з добавлєнієм хрящів вже перероблених орків
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25.05.2024 13:41 Ответить
Да захлопнись, ухылянт хЕров. Как там под мамкиной юбкой? Не учадив еще? ******.
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25.05.2024 13:44 Ответить
как погодка на джанкое? говорят тучи, атакамсы, осколки с400, вот прямо бы тебе на рожу, чтобы Обама в ветклинике на лежанке снилась
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25.05.2024 13:58 Ответить
А-за-ха, дебил цензоровский. Какой джанкой, идиот? Это ты расскажи как там во Франике асе норм? Каву попиваешь? Военкому же занёс за бронь, интернет-воЕн всратый?
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25.05.2024 16:09 Ответить
До лав легітимних вже додався пересиделець - чого це не відображено у фотожабах?
"подвійні стандарти"?
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25.05.2024 11:14 Ответить
Пересидент України.
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25.05.2024 11:58 Ответить
Лучшая фотожаба это где Си везёт ***** на тачке с надписью "экономика"
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25.05.2024 12:53 Ответить
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25.05.2024 23:12 Ответить
"Гразад" це спеціально?
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28.05.2024 21:29 Ответить
 
 