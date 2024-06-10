Захищаючи Україну, на фронті загинув військовий фотограф Арсен Федосенко. ФОТО

Один з найкращих фотографів Збройних сил України Арсен Федосенко дістав важке поранення на фронті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили друзі та побратими Арсена.

Про загибель фотографа повідомив військовослужбовець і дизайнер Тарас Іщик.

"Це туга і невимовний біль, бо бачився з ним на "Книжковому Арсеналі", говорили про службу, але так і не зробили спільного фото, бо він завжди був по той бік апарату. Загинув як Герой, бо він ним і був. Світла памʼять, Арсене, дякую тобі за все, що ми зробили разом, - зазначив він.

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Також про загибель воїна написав колишній нардеп Борислав Береза. Він розповів, що Арсен Федосенко був дуже талановитою людиною і майстром своєї справи.

До лав ЗСУ Федосенко долучився навесні 2022 року.

Він зазначив, що у травні Федосенко із групою журналістів їздив по лінії фронту й робив репортажі про військовослужбовців.

"Він усміхався і робив фото. На нулі. Військовий фотограф завжди ризикує життям, щоб ми побачили більше. Багато фотокарток, які ви бачили у стрічці СтратКому - це його роботи. Він показував усім нам обличчя українських героїв у пікселі. Він був... Страшне слово "був". Русня вбила його. КАБи", - написав Береза.

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"Не стало нашого Арсена Федосенка... Друг, колега, дуже ціннісна людина… Немає слів, щоб описати біль та розпач від цієї втрати... Лише 9 днів тому ми бачились на Книжковому Арсеналі, де Арсен розповідав мені про проєкт СтратКому, який вони з колегами робили для цієї події "Історії тих, хто обрав боротьбу", - написав товариш загиблого, власник порталу Uwines Сергій Клімов.

За словами Клімова, українського Героя поховають у Києві.

Останній допис на сторінці Федосенка у фейсбуці був присвячений Дню журналіста - 6 червня.

"Бути відкритим. Приймати й пропускати крізь себе чужий біль. Зберігати об‘єктивність. Заслужити довіру співрозмовника. Пам‘ятати кожного, з ким спілкувався востаннє, і його мрії. Робити все, щоб ми знали героїв, і не забули ворогів", - підписав він допис із власними фотографіями.

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Що відомо про фотографа Арсена Федосенка

До повномасштабного вторгнення український воїн займався фотографією.

Федосенко - за освітою художник-графік. Почав знімати на другому курсі інституту, в 1996-му. Працював у видавничій, рекламній, навчальній галузях, завжди залишаючись художником.

З 2010 року займався художніми й культурними фотопроєктами у співпраці з Національною філармонією України, посольством Італії.

Арсен є автором багатьох фотовиставок. Його різножанрові роботи відомі в Україні та за її межами, зберігаються у приватних колекціях України, Норвегії, Німеччини.

Упродовж п’яти років Федосенко працював з вином, відвідував виноробні України й фотографував виноробів.

Допомогти родині загиблого можна за реквізитами картки дружини Арсена: 5457 0822 5628 6910.

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