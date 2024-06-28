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Близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок допущено до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Від початку масштабного вторгнення Росії Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України близько 20 зразків снайперських та антиматеріальних гвинтівок. Третина з них - українського виробництва.

Про це повідомила пресслужба МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед зразків іноземного виробництва, які перебувають на озброєнні Сил оборони України, продукція відомих зброярських компаній (Cadex Defence, Barrett, Steyr-Mannlicher AG, Česká Zbrojovka, Heckler & Koch) з Канади, США, Австрії, Чехії, Німеччини та інших країн світу.

Гвинтівки різних калібрів призначені як для знищення живої сили противника, так і для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки ворога.

Зразки снайперських і антиматеріальних гвинтівок допущено до експлуатації у ЗСУ
Зразки снайперських і антиматеріальних гвинтівок допущено до експлуатації у ЗСУ

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Українські зразки гвинтівок

"Серед допущених до експлуатації з березня 2022 року гвинтівок чимала лінійка й українських зразків. Серед них є антиматеріальні великокаліберні гвинтівки здатні пробивати своїми кулями броню бронеавтомобіля, а також однозарядні та напівавтоматичні гвинтівки, призначенні для ураження рухомих і нерухомих цілей. Ефективна дальність пострілу окремих зразків сягає дистанції до 2000 метрів", - зазначає пресслужба.

Також за час експлуатації в умовах широкомасштабної війни українські зразки показали себе як високоточна, зручна та надійна в експлуатації зброя.

"За відгуками наших воїнів вони поєднують в собі зручність і простоту використання з відмінними характеристиками високоточної зброї. Зазначимо, що у моделях від українських виробників, кодифікованих у 2024 році, впроваджено низку конструкторських рішень, продиктованих досвідом практичного застосування цього виду зброї, які покращили їхню ефективність", - додали у Міноборони

Зразки снайперських і антиматеріальних гвинтівок допущено до експлуатації у ЗСУ
Зразки снайперських і антиматеріальних гвинтівок допущено до експлуатації у ЗСУ

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У відомстві нагадали, що саме з гвинтівки Alligator калібру 14,5 мм українського виробництва знищено російського окупанта на дистанції у 2710 метрів, що стало одним із підтверджених рекордів цієї війни.

Крім того, серед боєприпасів для стрілецької зброї, кодифікованих, допущених до експлуатації з березня 2022 року, є патрони вітчизняного виробництва для вказаних гвинтівок. Вони відповідають діючим стандартам НАТО і не поступаються за своїми характеристиками кращим світовим зразкам, резюмувало Міноборони.

Зразки снайперських і антиматеріальних гвинтівок допущено до експлуатації у ЗСУ

Також читайте: За тиждень кодифіковано 50 зразків озброєння та техніки, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7452) зброя (7505) ЗСУ (7638)


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Топ коментарі
+4
Waw! А я і не знав, що зброярі вже й антиматерію приборкали!
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28.06.2024 12:33
+3
Из "Вики"-"На Западе крупнокалиберные снайперские винтовки принято классифицировать как винтовки для поражения материальных средств противника (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. anti-materiel rifle), предназначаются для нейтрализации или критического повреждения дорогостоящего оборудования и небронированной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 военной техники противника: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE радиолокационного оборудования , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 управляемых ракет на пусковых установках, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA бензобаков и ёмкостей с нефтепродуктами, и других объектов, в то время как стрельба по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD) живой силе является второстепенной задачей."
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28.06.2024 12:40
+1
Коли вже світові мечі приймуть на озброєння і налагодять нормальну підготовку джедаїв
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28.06.2024 12:39
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Waw! А я і не знав, що зброярі вже й антиматерію приборкали!
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28.06.2024 12:33 Відповісти
Новина з 2224 року? Які ще антиматеріальні?
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28.06.2024 12:33 Відповісти
Из "Вики"-"На Западе крупнокалиберные снайперские винтовки принято классифицировать как винтовки для поражения материальных средств противника (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. anti-materiel rifle), предназначаются для нейтрализации или критического повреждения дорогостоящего оборудования и небронированной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 военной техники противника: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE радиолокационного оборудования , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 управляемых ракет на пусковых установках, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA бензобаков и ёмкостей с нефтепродуктами, и других объектов, в то время как стрельба по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD) живой силе является второстепенной задачей."
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28.06.2024 12:40 Відповісти
Наприклад, той же "аліґатор" , вітчизняних зброярів, вкрай успішно використовується і проти "маталиг" , і проти "бєх", не кажучи про всю автотехніку .
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28.06.2024 13:08 Відповісти
Новина для людей з мізками. Для всих інших пояснення - антиматеріальними (для знищення матеріальних цінностей) називають гвинтівки великих калібрів, а саме: 50 BMG, 12,7х108, 14,5х114
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28.06.2024 15:07 Відповісти
Кулі всередині яких антиматерія, при контакті ж орком відбувається анігіляція
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28.06.2024 12:37 Відповісти
Коли вже світові мечі приймуть на озброєння і налагодять нормальну підготовку джедаїв
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28.06.2024 12:39 Відповісти
Як тільки ти купиш собі мізки, хоча б курячі.
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28.06.2024 15:09 Відповісти
Уже є--променева зброя . гугліть.
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28.06.2024 19:29 Відповісти
И это еще только начало, после антиматерии будет звезда смерти
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28.06.2024 12:40 Відповісти
А якшо наш снайпер застрелить підара з недозволеної рушниці то шо? Його посадять?
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28.06.2024 13:25 Відповісти
Чісто как дєті. Стрілецька зброя розробляється під патрон. У світі визнані три типи патронів для снайстрільби - США,БРИТАНІЯ,ФРАНЦІЯ. На болотах виробляють французьський патрон. А на Маяку ще досі щось лампічать із старезних патронів Бердана та до КПВТ. Лєвші,однако.
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28.06.2024 13:36 Відповісти
Ібать ти ідіот!
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28.06.2024 15:46 Відповісти
А локоток свой поганским язычком достанешь ?
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29.06.2024 00:24 Відповісти
Поганський язичок то таке, а от повна відсутність мізків, як у тебе, помножена на самовпевненість - то горе.
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29.06.2024 14:37 Відповісти
стара приказка,ще з 16 століття- глаз узкий,нос плюский и это русский. Только с лицензией на тупость. С кипящим разумом.
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29.06.2024 21:14 Відповісти
Самокритично. Схвалюю. Якщо ми вже визначились, що ти тупий кацап, будемо тебе прасвєщать.
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30.06.2024 09:27 Відповісти
В набоїв не існує типів, тільки калібри. Типи є в куль. В світі, на зараз, чотири основні снайперські калібри - 308Win, 300WM, 338LM і 408 Shey Tac. Три з них американські один фінський. Кацапи давно випускають гвинтівки під 308 та 338 калібри ( Орсіс різних модифікацій та інші), на Маяку випускають VPR 308, теж давно. А є ще Зброяр…. Тож тобі краде жувати, ніж тут писати
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30.06.2024 09:39 Відповісти
Кацаперо випускають свої болтові під французький патрон Флобер. А патрони градуються по марці,калібру та довжині. Патрон АК 43 7.62 х41 кацаперо виробляють на основі патрона 7,62х41 Браунінг. Його продукували на змонтованому в Горно-Алтайську американському заводі для поставок по ленд-лізу в Кетай. Після війни частину його перевезли в Луганськ а частину в Барнаул. Разом із заводом із Горно-Алтайська( столиця Ойротії ) в Луганськ прибула сім'я відомого колаборанта Єфремова, ойрота за походженням.
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30.06.2024 18:02 Відповісти
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28.06.2024 15:09 Відповісти
 
 