Близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок допущено до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Від початку масштабного вторгнення Росії Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України близько 20 зразків снайперських та антиматеріальних гвинтівок. Третина з них - українського виробництва.

Про це повідомила пресслужба МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед зразків іноземного виробництва, які перебувають на озброєнні Сил оборони України, продукція відомих зброярських компаній (Cadex Defence, Barrett, Steyr-Mannlicher AG, Česká Zbrojovka, Heckler & Koch) з Канади, США, Австрії, Чехії, Німеччини та інших країн світу.

Гвинтівки різних калібрів призначені як для знищення живої сили противника, так і для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки ворога.





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Українські зразки гвинтівок

"Серед допущених до експлуатації з березня 2022 року гвинтівок чимала лінійка й українських зразків. Серед них є антиматеріальні великокаліберні гвинтівки здатні пробивати своїми кулями броню бронеавтомобіля, а також однозарядні та напівавтоматичні гвинтівки, призначенні для ураження рухомих і нерухомих цілей. Ефективна дальність пострілу окремих зразків сягає дистанції до 2000 метрів", - зазначає пресслужба.

Також за час експлуатації в умовах широкомасштабної війни українські зразки показали себе як високоточна, зручна та надійна в експлуатації зброя.

"За відгуками наших воїнів вони поєднують в собі зручність і простоту використання з відмінними характеристиками високоточної зброї. Зазначимо, що у моделях від українських виробників, кодифікованих у 2024 році, впроваджено низку конструкторських рішень, продиктованих досвідом практичного застосування цього виду зброї, які покращили їхню ефективність", - додали у Міноборони.





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У відомстві нагадали, що саме з гвинтівки Alligator калібру 14,5 мм українського виробництва знищено російського окупанта на дистанції у 2710 метрів, що стало одним із підтверджених рекордів цієї війни.

Крім того, серед боєприпасів для стрілецької зброї, кодифікованих, допущених до експлуатації з березня 2022 року, є патрони вітчизняного виробництва для вказаних гвинтівок. Вони відповідають діючим стандартам НАТО і не поступаються за своїми характеристиками кращим світовим зразкам, резюмувало Міноборони.

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