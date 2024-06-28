Около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок допущены к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

С начала масштабного вторжения России Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок. Треть из них - украинского производства.

Об этом сообщила пресс-служба МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди образцов иностранного производства, которые находятся на вооружении Сил обороны Украины, продукция известных оружейных компаний (Cadex Defence, Barrett, Steyr-Mannlicher AG, Česká Zbrojovka, Heckler & Koch) из Канады, США, Австрии, Чехии, Германии и других стран мира.

Винтовки различных калибров предназначены как для уничтожения живой силы противника, так и для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники врага.





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Украинские образцы винтовок

"Среди допущенных к эксплуатации с марта 2022 года винтовок немалая линейка и украинских образцов. Среди них есть антиматериальные крупнокалиберные винтовки, способные пробивать своими пулями броню бронеавтомобиля, а также однозарядные и полуавтоматические винтовки, предназначенные для поражения подвижных и неподвижных целей. Эффективная дальность выстрела отдельных образцов достигает дистанции до 2000 метров", - отмечает пресс-служба.

Также за время эксплуатации в условиях широкомасштабной войны украинские образцы показали себя как высокоточное, удобное и надежное в эксплуатации оружие.

"По отзывам наших воинов они сочетают в себе удобство и простоту использования с отличными характеристиками высокоточного оружия. Отметим, что в моделях от украинских производителей, кодифицированных в 2024 году, внедрен ряд конструкторских решений, продиктованных опытом практического применения этого вида оружия, которые улучшили их эффективность", - добавили в Минобороны.





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В ведомстве напомнили, что именно из винтовки Alligator калибра 14,5 мм украинского производства уничтожен российский оккупант на дистанции в 2710 метров, что стало одним из подтвержденных рекордов этой войны.

Кроме того, среди боеприпасов для стрелкового оружия, кодифицированных, допущенных к эксплуатации с марта 2022 года, есть патроны отечественного производства для указанных винтовок. Они соответствуют действующим стандартам НАТО и не уступают по своим характеристикам лучшим мировым образцам, резюмировало Минобороны.

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