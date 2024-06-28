РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6469 посетителей онлайн
Новости Фото
3 093 22

Около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок допущены к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

С начала масштабного вторжения России Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок. Треть из них - украинского производства.

Об этом сообщила пресс-служба МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди образцов иностранного производства, которые находятся на вооружении Сил обороны Украины, продукция известных оружейных компаний (Cadex Defence, Barrett, Steyr-Mannlicher AG, Česká Zbrojovka, Heckler & Koch) из Канады, США, Австрии, Чехии, Германии и других стран мира.

Винтовки различных калибров предназначены как для уничтожения живой силы противника, так и для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники врага.

Зразки снайперських і антиматеріальних гвинтівок допущено до експлуатації у ЗСУ
Зразки снайперських і антиматеріальних гвинтівок допущено до експлуатації у ЗСУ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Австралийская оружейная компания EOS хочет локализовать производство в Украине

Украинские образцы винтовок

"Среди допущенных к эксплуатации с марта 2022 года винтовок немалая линейка и украинских образцов. Среди них есть антиматериальные крупнокалиберные винтовки, способные пробивать своими пулями броню бронеавтомобиля, а также однозарядные и полуавтоматические винтовки, предназначенные для поражения подвижных и неподвижных целей. Эффективная дальность выстрела отдельных образцов достигает дистанции до 2000 метров", - отмечает пресс-служба.

Также за время эксплуатации в условиях широкомасштабной войны украинские образцы показали себя как высокоточное, удобное и надежное в эксплуатации оружие.

"По отзывам наших воинов они сочетают в себе удобство и простоту использования с отличными характеристиками высокоточного оружия. Отметим, что в моделях от украинских производителей, кодифицированных в 2024 году, внедрен ряд конструкторских решений, продиктованных опытом практического применения этого вида оружия, которые улучшили их эффективность", - добавили в Минобороны.

Зразки снайперських і антиматеріальних гвинтівок допущено до експлуатації у ЗСУ
Зразки снайперських і антиматеріальних гвинтівок допущено до експлуатації у ЗСУ

Читайте также: Украина стремится перейти на прямые контракты с производителями вооружения, - Минобороны

В ведомстве напомнили, что именно из винтовки Alligator калибра 14,5 мм украинского производства уничтожен российский оккупант на дистанции в 2710 метров, что стало одним из подтвержденных рекордов этой войны.

Кроме того, среди боеприпасов для стрелкового оружия, кодифицированных, допущенных к эксплуатации с марта 2022 года, есть патроны отечественного производства для указанных винтовок. Они соответствуют действующим стандартам НАТО и не уступают по своим характеристикам лучшим мировым образцам, резюмировало Минобороны.

Зразки снайперських і антиматеріальних гвинтівок допущено до експлуатації у ЗСУ

Также читайте: За неделю кодифицировано 50 образцов вооружения и техники, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9404) оружие (10248) ВСУ (6670)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Waw! А я і не знав, що зброярі вже й антиматерію приборкали!
показать весь комментарий
28.06.2024 12:33
+3
Из "Вики"-"На Западе крупнокалиберные снайперские винтовки принято классифицировать как винтовки для поражения материальных средств противника (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. anti-materiel rifle), предназначаются для нейтрализации или критического повреждения дорогостоящего оборудования и небронированной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 военной техники противника: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE радиолокационного оборудования , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 управляемых ракет на пусковых установках, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA бензобаков и ёмкостей с нефтепродуктами, и других объектов, в то время как стрельба по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD) живой силе является второстепенной задачей."
показать весь комментарий
28.06.2024 12:40
+1
Коли вже світові мечі приймуть на озброєння і налагодять нормальну підготовку джедаїв
показать весь комментарий
28.06.2024 12:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Waw! А я і не знав, що зброярі вже й антиматерію приборкали!
показать весь комментарий
28.06.2024 12:33 Ответить
Новина з 2224 року? Які ще антиматеріальні?
показать весь комментарий
28.06.2024 12:33 Ответить
Из "Вики"-"На Западе крупнокалиберные снайперские винтовки принято классифицировать как винтовки для поражения материальных средств противника (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. anti-materiel rifle), предназначаются для нейтрализации или критического повреждения дорогостоящего оборудования и небронированной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 военной техники противника: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE радиолокационного оборудования , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 управляемых ракет на пусковых установках, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA бензобаков и ёмкостей с нефтепродуктами, и других объектов, в то время как стрельба по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD) живой силе является второстепенной задачей."
показать весь комментарий
28.06.2024 12:40 Ответить
Наприклад, той же "аліґатор" , вітчизняних зброярів, вкрай успішно використовується і проти "маталиг" , і проти "бєх", не кажучи про всю автотехніку .
показать весь комментарий
28.06.2024 13:08 Ответить
Новина для людей з мізками. Для всих інших пояснення - антиматеріальними (для знищення матеріальних цінностей) називають гвинтівки великих калібрів, а саме: 50 BMG, 12,7х108, 14,5х114
показать весь комментарий
28.06.2024 15:07 Ответить
Кулі всередині яких антиматерія, при контакті ж орком відбувається анігіляція
показать весь комментарий
28.06.2024 12:37 Ответить
Коли вже світові мечі приймуть на озброєння і налагодять нормальну підготовку джедаїв
показать весь комментарий
28.06.2024 12:39 Ответить
Як тільки ти купиш собі мізки, хоча б курячі.
показать весь комментарий
28.06.2024 15:09 Ответить
Уже є--променева зброя . гугліть.
показать весь комментарий
28.06.2024 19:29 Ответить
И это еще только начало, после антиматерии будет звезда смерти
показать весь комментарий
28.06.2024 12:40 Ответить
А якшо наш снайпер застрелить підара з недозволеної рушниці то шо? Його посадять?
показать весь комментарий
28.06.2024 13:25 Ответить
Чісто как дєті. Стрілецька зброя розробляється під патрон. У світі визнані три типи патронів для снайстрільби - США,БРИТАНІЯ,ФРАНЦІЯ. На болотах виробляють французьський патрон. А на Маяку ще досі щось лампічать із старезних патронів Бердана та до КПВТ. Лєвші,однако.
показать весь комментарий
28.06.2024 13:36 Ответить
Ібать ти ідіот!
показать весь комментарий
28.06.2024 15:46 Ответить
А локоток свой поганским язычком достанешь ?
показать весь комментарий
29.06.2024 00:24 Ответить
Поганський язичок то таке, а от повна відсутність мізків, як у тебе, помножена на самовпевненість - то горе.
показать весь комментарий
29.06.2024 14:37 Ответить
стара приказка,ще з 16 століття- глаз узкий,нос плюский и это русский. Только с лицензией на тупость. С кипящим разумом.
показать весь комментарий
29.06.2024 21:14 Ответить
Самокритично. Схвалюю. Якщо ми вже визначились, що ти тупий кацап, будемо тебе прасвєщать.
показать весь комментарий
30.06.2024 09:27 Ответить
В набоїв не існує типів, тільки калібри. Типи є в куль. В світі, на зараз, чотири основні снайперські калібри - 308Win, 300WM, 338LM і 408 Shey Tac. Три з них американські один фінський. Кацапи давно випускають гвинтівки під 308 та 338 калібри ( Орсіс різних модифікацій та інші), на Маяку випускають VPR 308, теж давно. А є ще Зброяр…. Тож тобі краде жувати, ніж тут писати
показать весь комментарий
30.06.2024 09:39 Ответить
Кацаперо випускають свої болтові під французький патрон Флобер. А патрони градуються по марці,калібру та довжині. Патрон АК 43 7.62 х41 кацаперо виробляють на основі патрона 7,62х41 Браунінг. Його продукували на змонтованому в Горно-Алтайську американському заводі для поставок по ленд-лізу в Кетай. Після війни частину його перевезли в Луганськ а частину в Барнаул. Разом із заводом із Горно-Алтайська( столиця Ойротії ) в Луганськ прибула сім'я відомого колаборанта Єфремова, ойрота за походженням.
показать весь комментарий
30.06.2024 18:02 Ответить
показать весь комментарий
28.06.2024 15:09 Ответить
 
 