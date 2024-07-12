Путінський "голуб миру", справжнє обличчя рф, тонкощі геополітики. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Путінський "голуб миру"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан після візиту в РФ надіслав ЄС листа про путінський "мир для України"
Тонкощі геополітики
Кремлевский голлум
Новий термін
Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларація саміту НАТО називає процес приєднання України незворотнім
Міжнародні відносини
Читайте на "Цензор.НЕТ": Моді на зустрічі з Путіним закликав до припинення війни в Україні: "Діалог та дипломатія - це шлях вперед"
Важливий заклик до "миру"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан - Сі Цзіньпіну: "Важливий заклик Китаю до миру в усьому світі, а не до війни"
Справжнє обличчя рф
Кремлівський факап
Помилочка...?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден помилково представив Зеленського як "президента Путіна" на саміті НАТО. ВIДЕО
... дивись, паспорта не переплутай!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Боголюбов виїхав з України за паспортом 67-річного жителя Волині, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Патріот
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексголову Верховного суду Князєва затримали на Закарпатті неподалік кордону з Румунією. Він заявив, що прямував до санаторію (оновлено)
Kh-101
Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по "Охматдиту": Ідентифіковано понад 30 частин та уламків ракети Х-101. ФОТОрепортаж
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін навмисне атакував Охматдит. Це його сигнал світові, - Зеленський
На росії все за планом
Стан справ у Франції
Коли вже?
Вбили ополченця-американця за те що багато лишнього знав і патякав - як і моторологівізахарченкових