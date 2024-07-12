УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Фото
11 500 6

Путінський "голуб миру", справжнє обличчя рф, тонкощі геополітики. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Путінський "голуб миру"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан після візиту в РФ надіслав ЄС листа про путінський "мир для України"

фотожаба

Тонкощі геополітики

фотожаба

Кремлевский голлум

фотожаба

Новий термін

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларація саміту НАТО називає процес приєднання України незворотнім

фотожаба

Міжнародні відносини

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моді на зустрічі з Путіним закликав до припинення війни в Україні: "Діалог та дипломатія - це шлях вперед"

фотожаба

Важливий заклик до "миру"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан - Сі Цзіньпіну: "Важливий заклик Китаю до миру в усьому світі, а не до війни"

фотожаба

Справжнє обличчя рф

фотожаба

Кремлівський факап

фотожаба

Помилочка...?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден помилково представив Зеленського як "президента Путіна" на саміті НАТО. ВIДЕО

фотожаба

... дивись, паспорта не переплутай!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боголюбов виїхав з України за паспортом 67-річного жителя Волині, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

фотожаба

Патріот

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексголову Верховного суду Князєва затримали на Закарпатті неподалік кордону з Румунією. Він заявив, що прямував до санаторію (оновлено)

фотожаба

Kh-101

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по "Охматдиту": Ідентифіковано понад 30 частин та уламків ракети Х-101. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін навмисне атакував Охматдит. Це його сигнал світові, - Зеленський

фотожаба

На росії все за планом

фотожаба

Стан справ у Франції

фотожаба

Коли вже?

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Боголюбов Геннадій (308) політика (4769) путін володимир (24838) росія (67900) фотожаба (14227) Князєв Сергій (371) Орбан Віктор (634)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
отой дебіл темношкірий, з останного шаржу, підтримує кацапів! навіть знімався в пропагандиських ДНР-івських роліках
показати весь коментар
12.07.2024 18:54 Відповісти
От дебіл, в нього ж життя налагоджувалося. Бабла йому було мало, чи кацапи нагадали йому що він родом з такої ж африканської ДНР? Доречі, Lame з англійської означає - кривий, збочений, невдалий.
показати весь коментар
12.07.2024 20:06 Відповісти
Його жде участь "американця" Рассела Бентли (техас) - якого привселюдно викрали, жорстоко катували, і потім стратили - тіло його до сих пір не віддали "супругє", бо тіла вже немає.
Вбили ополченця-американця за те що багато лишнього знав і патякав - як і моторологівізахарченкових
показати весь коментар
13.07.2024 12:40 Відповісти
На першому рожева Орбі ********** "няшка"
показати весь коментар
12.07.2024 19:06 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 19:12 Відповісти
лучше б вона його порвала
показати весь коментар
12.07.2024 20:45 Відповісти
 
 