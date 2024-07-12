РУС
11 500 6

Путинский "голубь мира", настоящее лицо России, тонкости геополитики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Путинский "голубь мира"

Читайте также: Орбан отреагировал на удар по "Охматдету", призвав направить РФ и Украину к мирным переговорам

фотожаба

Тонкости геополитики

фотожаба

Кремлевский голлум

фотожаба

Новый срок

Смотрите также: Сайт "Царьград" путинского олигарха Малофеева одобряет удар по "Охматдету": "На той стороне нет людей". ФОТО

фотожаба

Международные отношения

Читайте также: Моди на встрече с Путиным призвал к прекращению войны в Украине: "Диалог и дипломатия - это путь вперед"

фотожаба

Важный призыв к "миру"

Читайте также: Орбан - Си Цзиньпину: "Важен призыв Китая к миру во всем мире, а не к войне"

фотожаба

Истинное лицо РФ

фотожаба

Кремлевский факап

фотожаба

Ошибочка...?

Читайте также: Байден ошибочно представил Зеленского как "президента Путина" на саммите НАТО. ВИДЕО

фотожаба

... смотри, паспорта не перепутай!

Читайте также: Боголюбов выехал из Украины по паспорту 67-летнего жителя Волыни, - СМИ. ДОКУМЕНТ

фотожаба

Патриот

Читайте также: Экс-главу Верховного суда Князева задержали на Закарпатье недалеко от границы с Румынией. Он заявил, что направлялся в санаторий (обновлено)

фотожаба

Х-101

Читайте также: Удар по "Охматдету": Идентифицировано более 30 частей и обломков ракеты Х-101. ФОТОрепортаж

Читайте также: Путин умышленно атаковал Охматдет. Это его сигнал миру, - Зеленский

фотожаба

На россии все по плану

фотожаба

Положение дел во Франции

фотожаба

Когда уже?

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Боголюбов Геннадий (115) политика (7324) путин владимир (32214) россия (97281) фотожаба (14744) Князев Сергей (392) Орбан Виктор (539)
