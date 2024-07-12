Путинский "голубь мира", настоящее лицо России, тонкости геополитики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Путинский "голубь мира"
Тонкости геополитики
Кремлевский голлум
Новый срок
Международные отношения
Читайте также: Моди на встрече с Путиным призвал к прекращению войны в Украине: "Диалог и дипломатия - это путь вперед"
Важный призыв к "миру"
Читайте также: Орбан - Си Цзиньпину: "Важен призыв Китая к миру во всем мире, а не к войне"
Истинное лицо РФ
Кремлевский факап
Ошибочка...?
Читайте также: Байден ошибочно представил Зеленского как "президента Путина" на саммите НАТО. ВИДЕО
... смотри, паспорта не перепутай!
Читайте также: Боголюбов выехал из Украины по паспорту 67-летнего жителя Волыни, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Патриот
Читайте также: Экс-главу Верховного суда Князева задержали на Закарпатье недалеко от границы с Румынией. Он заявил, что направлялся в санаторий (обновлено)
Х-101
Читайте также: Удар по "Охматдету": Идентифицировано более 30 частей и обломков ракеты Х-101. ФОТОрепортаж
Читайте также: Путин умышленно атаковал Охматдет. Это его сигнал миру, - Зеленский
На россии все по плану
Положение дел во Франции
Когда уже?
Больше фотошопов смотрите здесь
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вбили ополченця-американця за те що багато лишнього знав і патякав - як і моторологівізахарченкових