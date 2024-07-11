Сайт "Царьград" путинского олигарха Малофеева одобряет удар по "Охматдету": "На той стороне нет людей". ФОТО
На российском сайте "Царьград", который принадлежит приближенному к Путину олигарху Константину Малофееву вышла статья "Детская больница - не случайность. Пора это признать и перестать бояться". В ней российский пропагандист Андрей Перла прямо пишет, что Россия намеренно убивает гражданское население Украины, потому что в Украине нет мирных жителей, все враги, и всех надо убить.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"Я знал, что так будет. Знал, что они перестанут стесняться, перестанут нести бред о "братских народах", в который не верят сами, и начнут откровенно призывать к геноциду. Потому что в России настоящий нацизм. И это не просто слова. Эта статья - наглядное тому доказательство", - отмечает Казанский.
Удар РФ по "Охматдету" 8 июля
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але їх кількість поступово зменшується (хоч і повільно)
Збільшується кількість тих, кому взагалі все пох. І швидко.
Якщо той тищенко мається на увазі що в свій час в "мукачііському котлі" був, то ніби не схоже прізвище Зеленський або Єрмак, на прізвище Ющенко, можете пояснити ?
Що за пустослівний вислів ?
Чи ви "Mnm Pip" любите сралінський сесесер
( який з кінця серпня 1939 р до 22 червня 1941 року співпрацював офіційно з гітлерівською німеччиною )
, і тому ненавидячи бандерівців
(бандерівці, які воювали в другу світову, як проти гітлерівської німеччини, так і проти сралінського сесесеру, за те щоб створити соборну незалежну Україну.)
, і з любов'ю до сралінського сесесеру
( чи може й гітлерівська німеччина вам подобається)
, такий допис
(" Чим махровiший бендерiвець, тiм дальше вiн знаходится вiд схiдних рубежiв. Там спокойнiше ненавидiти кацапню.")
у вас вийшов
(трохи добре воняючий сесесеерівським агітпропом допис у вас "Mnm Pip", як на мене.)
?
У рашистських гулагах та в дурках поряд з балтійцями та українцями були євреї - а в Кремлі українців теж не менше..
До речі, до 1721 року цих вертухаїв - "руських" як і "в'язниці народів" - росії, навіть у "проекті" не було. Самозвана сарана жирує на хвилі безкарності ...
Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
Можно сколько угодно рассказывать сказки про женевские конвенции, неприкосновенность больниц и святую белую палатку с красным крестом, по которой не стреляют благородные солдаты в благородной войне, но реальность такова, что медицинские учреждения выносятся если не в первую, то во вторую очередь точно.
Это для нас Охматдет - детская больница. А для них это госпиталь, который, теоретически, может быть использован для восстановления живой силы противника. А, значит, он должен быть уничтожен. В их мире это логично. И они выносят. Целенаправленно и методично. Это уже не первый удар по больнице и не десятый. И если вы думаете, что удары по больницам не будут продолжаться, то я вас уверяю - будут.
В ракетно-бомбовой войне медицинское учреждение это НЕ безопасное место для нахождения с ребенком. Напротив, оно является наиболее опасным. Думаете, они сейчас скажут, ой, мы больше не будем, потому что розовые пони в ООН пристыдили: ай-яй-яй, нехорошо! - и погрозили пальчиком? Ну, так им насрать. Это Украина не может бить по медицинской инфраструктуре орков, потому что тут же лишится дальнобойного оружия от миролюбивых западных словников - а русским посрать. Они не зависят от Запада. Они будут бить.
Ситуации разные, но если ситуация с вашим ребенком не требует немедленного хирургического вмешательства - вывозите ребенка лечится в Европу. Германская медицина - вообще открытая дверь для беженцев, а тем более для украинских. Пока еще. Скоро эта лавочка, похоже, начнет прикрываться. И не надо сидеть с детьми под стеной в ожидании второго прилета. Схватили на руки и побежали как можно скорее и дальше.
То же самое и концертами. Даже если оставить в стороне стоимость билета в стране, которая по копейкам собирает на самое необходимое, то лично я вот, например, не могу представить, что может меня заставить под ракетными ударами пойти в толпу людей из пары тысяч человек в замкнутом пространстве, скопление телефонов которых на радарах орков светится просто как огроменное жирное пятно. Это первое.
Второе. Если вначале вторжения я писал, что не надо уезжать из городов в села, потому что в городах бехопаснее, то сейчас ситуация изменилась. Крупного наступления больше нет. А при ракетных ударах крупные горорда как раз более опасны. Если есть возможность - вывозите семьи в села.
нажаль, нормалні євреї антирашисти, як й Аркадій,далі Холокосту не бачать геноциду ...
С одним НЕ согласен - в селе безоПаснее, особенно если оно вдали от заводов, элеваторов и других заметных объектов.
Как раньше были "уроки труда" или "нвп" всякое, так государство обязано каждому городскому привить навыки, на случай если придется выживать в селе. - дрова, буржуйка, печка-шведка, огород, сад, еда естественная а не полуфабрикаты с конвеера и т.д.
Города-миллионники это братская могила, если осада или штурм с КАБами и градами. Чуть нарушена мирная среда - сотни тысяч на грани голода, жажды
Якщо це не робиться, то ця війна штучно створена і штучно продовжується якимось силами , чи колами.
А українців зробили піддослідними мишами👈
У нас ракеты мало даже для приоритетных целей! Оставлять целой вражеские птськандеры и с-300 ради х.з. чего??
Краще вже Спермин.
якщо хтось колись, через віки
згадає, що кацапи можуть бути люди
хай його вдарить прокляттям нашим
із самісінької височини
Походу только Украина понимает что орков нужно лишить статуса "страна" и придумать статус "племя" или "зона строгово режима" !
Они никогда не заслужат право называться "нацией" и быть рядом с цивилизованным Человеком