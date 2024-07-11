РУС
Сайт "Царьград" путинского олигарха Малофеева одобряет удар по "Охматдету": "На той стороне нет людей". ФОТО

На российском сайте "Царьград", который принадлежит приближенному к Путину олигарху Константину Малофееву вышла статья "Детская больница - не случайность. Пора это признать и перестать бояться". В ней российский пропагандист Андрей Перла прямо пишет, что Россия намеренно убивает гражданское население Украины, потому что в Украине нет мирных жителей, все враги, и всех надо убить.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

Стаття на Царграді про обстріл Охматдиту

"Я знал, что так будет. Знал, что они перестанут стесняться, перестанут нести бред о "братских народах", в который не верят сами, и начнут откровенно призывать к геноциду. Потому что в России настоящий нацизм. И это не просто слова. Эта статья - наглядное тому доказательство", - отмечает Казанский.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.

Це варварська орда ,смерть кацапам там немає з ким говорити це не народ це зомбоване бидло яке треба знищувати.
11.07.2024 22:40 Ответить
+11


Аркадий Бабченко

@StarshinaZapasa

Можно сколько угодно рассказывать сказки про женевские конвенции, неприкосновенность больниц и святую белую палатку с красным крестом, по которой не стреляют благородные солдаты в благородной войне, но реальность такова, что медицинские учреждения выносятся если не в первую, то во вторую очередь точно.

Это для нас Охматдет - детская больница. А для них это госпиталь, который, теоретически, может быть использован для восстановления живой силы противника. А, значит, он должен быть уничтожен. В их мире это логично. И они выносят. Целенаправленно и методично. Это уже не первый удар по больнице и не десятый. И если вы думаете, что удары по больницам не будут продолжаться, то я вас уверяю - будут.

В ракетно-бомбовой войне медицинское учреждение это НЕ безопасное место для нахождения с ребенком. Напротив, оно является наиболее опасным. Думаете, они сейчас скажут, ой, мы больше не будем, потому что розовые пони в ООН пристыдили: ай-яй-яй, нехорошо! - и погрозили пальчиком? Ну, так им насрать. Это Украина не может бить по медицинской инфраструктуре орков, потому что тут же лишится дальнобойного оружия от миролюбивых западных словников - а русским посрать. Они не зависят от Запада. Они будут бить.

Ситуации разные, но если ситуация с вашим ребенком не требует немедленного хирургического вмешательства - вывозите ребенка лечится в Европу. Германская медицина - вообще открытая дверь для беженцев, а тем более для украинских. Пока еще. Скоро эта лавочка, похоже, начнет прикрываться. И не надо сидеть с детьми под стеной в ожидании второго прилета. Схватили на руки и побежали как можно скорее и дальше.

То же самое и концертами. Даже если оставить в стороне стоимость билета в стране, которая по копейкам собирает на самое необходимое, то лично я вот, например, не могу представить, что может меня заставить под ракетными ударами пойти в толпу людей из пары тысяч человек в замкнутом пространстве, скопление телефонов которых на радарах орков светится просто как огроменное жирное пятно. Это первое.

Второе. Если вначале вторжения я писал, что не надо уезжать из городов в села, потому что в городах бехопаснее, то сейчас ситуация изменилась. Крупного наступления больше нет. А при ракетных ударах крупные горорда как раз более опасны. Если есть возможность - вывозите семьи в села.
11.07.2024 22:50 Ответить
+10
Ми вже десять років як розуміємо що росія і людяность речі несумісні.
11.07.2024 22:42 Ответить
Це варварська орда ,смерть кацапам там немає з ким говорити це не народ це зомбоване бидло яке треба знищувати.
11.07.2024 22:40 Ответить
А ось колективний Захiд думае iнакше
11.07.2024 22:44 Ответить
Так, у багатьох дурних головах ще й досі "рюсі -- балє, наташА, кавіар, дастаєффскІ".

Але їх кількість поступово зменшується (хоч і повільно)

Збільшується кількість тих, кому взагалі все пох. І швидко.
11.07.2024 23:04 Ответить
Не збiльшуеться, а зменьшуется кiлькiсть бажаючих отримати сонячних звiдлюлей вiд рашi.
11.07.2024 23:33 Ответить
Дохуа ти знаєшь про колективний захід, чорт рашистський. Тільки дуже ліниві не посилають вас ***** вже Нах з України, ******** рашистські окупанти ,поки ще живі. але ж не всі далеко, 556000= тушок і полутушок вже все....
12.07.2024 09:42 Ответить
А мій тато ТАК казав після пацаном у" БІЛОФІНСЬКІЙ" про руZZьких загарбників у Фінляндії... З Полтавщини- не з бандерівщини..
11.07.2024 22:42 Ответить
Насилували фінок , трощили й гвном розмальовували дзеркала підземних переходів ...
11.07.2024 22:44 Ответить
Так Ви з Полтавщини?
11.07.2024 22:54 Ответить
так
11.07.2024 22:56 Ответить
отакої собі - Наталка-Полтавка . вітаю земляків
показать весь комментарий
Він для мене був як антиісторія СССР - з часів розкулачування- голодомор 33-го - війна з 1939го ...А сам став справжнім бандерівцем, коли квартиурувалися у нього хворі до костоправа Касьяна- його друга .З ним люди з західної України довели роботу до кінця- бо справді він вважав їх "клятими бандерівцями "не такими українцями - а потім каже - Я прозрів
11.07.2024 23:17 Ответить
Чим махровiший бендерiвець, тiм дальше вiн знаходится вiд схiдних рубежiв. Там спокойнiше ненавидiти кацапню.
11.07.2024 23:38 Ответить
я кажу про справжніх а не тищенківських або мукакевських у Ющенка
11.07.2024 23:39 Ответить
Що це ви написали, тищенко ( той що в "мукачівському котлі" був мається на увазі, як я розумію тищенко,чи не той), це у Ющенко ?

Якщо той тищенко мається на увазі що в свій час в "мукачііському котлі" був, то ніби не схоже прізвище Зеленський або Єрмак, на прізвище Ющенко, можете пояснити ?
12.07.2024 01:08 Ответить
У Ющенка булв БАЛОГИ МУКАЧЕВСЬКІ- й хто вони ?
12.07.2024 01:53 Ответить
Що за пустослівний вислів ?
12.07.2024 00:59 Ответить
Агов "Mnm Pip", стосовно вашого тексту " Чим махровiший бендерiвець, тiм дальше вiн знаходится вiд схiдних рубежiв. Там спокойнiше ненавидiти кацапню." питаю:

Що за пустослівний вислів ?

Чи ви "Mnm Pip" любите сралінський сесесер
( який з кінця серпня 1939 р до 22 червня 1941 року співпрацював офіційно з гітлерівською німеччиною )
, і тому ненавидячи бандерівців
(бандерівці, які воювали в другу світову, як проти гітлерівської німеччини, так і проти сралінського сесесеру, за те щоб створити соборну незалежну Україну.)
, і з любов'ю до сралінського сесесеру
( чи може й гітлерівська німеччина вам подобається)
, такий допис
(" Чим махровiший бендерiвець, тiм дальше вiн знаходится вiд схiдних рубежiв. Там спокойнiше ненавидiти кацапню.")
у вас вийшов
(трохи добре воняючий сесесеерівським агітпропом допис у вас "Mnm Pip", як на мене.)
?
12.07.2024 18:55 Ответить
Ми вже десять років як розуміємо що росія і людяность речі несумісні.
11.07.2024 22:42 Ответить
Саме цікаве, що коли покопатися в родословній цього Перда, то воно виявиться або жидом, або хохлуйом
11.07.2024 22:43 Ответить
Так по його їб@лу одразу видно, що воно жидяра пархата.
11.07.2024 22:55 Ответить
а у українських рашистоїдів воно краще ?
У рашистських гулагах та в дурках поряд з балтійцями та українцями були євреї - а в Кремлі українців теж не менше..
11.07.2024 23:27 Ответить
Сьогоднішній "руський" це вчорашній "руськомовний", що вже не пам'ятає, ким він був позавчора. І інших "руських" у природі не існуе. "Руський"» - штучний, узагальнюючий або вірніше - стираючий національність, термін, а ступінь "руськості" конкретного індивідуума визначається виключно інтервалом часу між ним та його забутими предками. При цьому так звана "руська мова" активно та агресивно використовується як зброя колоніального поневолення сусідніх територій.
До речі, до 1721 року цих вертухаїв - "руських" як і "в'язниці народів" - росії, навіть у "проекті" не було. Самозвана сарана жирує на хвилі безкарності ...
12.07.2024 10:54 Ответить
Знищувати малi беззахiстнi народи це у них в кровi.
11.07.2024 22:47 Ответить
російський фашизм 'крєпчяєт', прикрившись ядерними бомбами, нафтою і газом
11.07.2024 22:47 Ответить


Аркадий Бабченко

@StarshinaZapasa

Можно сколько угодно рассказывать сказки про женевские конвенции, неприкосновенность больниц и святую белую палатку с красным крестом, по которой не стреляют благородные солдаты в благородной войне, но реальность такова, что медицинские учреждения выносятся если не в первую, то во вторую очередь точно.

Это для нас Охматдет - детская больница. А для них это госпиталь, который, теоретически, может быть использован для восстановления живой силы противника. А, значит, он должен быть уничтожен. В их мире это логично. И они выносят. Целенаправленно и методично. Это уже не первый удар по больнице и не десятый. И если вы думаете, что удары по больницам не будут продолжаться, то я вас уверяю - будут.

В ракетно-бомбовой войне медицинское учреждение это НЕ безопасное место для нахождения с ребенком. Напротив, оно является наиболее опасным. Думаете, они сейчас скажут, ой, мы больше не будем, потому что розовые пони в ООН пристыдили: ай-яй-яй, нехорошо! - и погрозили пальчиком? Ну, так им насрать. Это Украина не может бить по медицинской инфраструктуре орков, потому что тут же лишится дальнобойного оружия от миролюбивых западных словников - а русским посрать. Они не зависят от Запада. Они будут бить.

Ситуации разные, но если ситуация с вашим ребенком не требует немедленного хирургического вмешательства - вывозите ребенка лечится в Европу. Германская медицина - вообще открытая дверь для беженцев, а тем более для украинских. Пока еще. Скоро эта лавочка, похоже, начнет прикрываться. И не надо сидеть с детьми под стеной в ожидании второго прилета. Схватили на руки и побежали как можно скорее и дальше.

То же самое и концертами. Даже если оставить в стороне стоимость билета в стране, которая по копейкам собирает на самое необходимое, то лично я вот, например, не могу представить, что может меня заставить под ракетными ударами пойти в толпу людей из пары тысяч человек в замкнутом пространстве, скопление телефонов которых на радарах орков светится просто как огроменное жирное пятно. Это первое.

Второе. Если вначале вторжения я писал, что не надо уезжать из городов в села, потому что в городах бехопаснее, то сейчас ситуация изменилась. Крупного наступления больше нет. А при ракетных ударах крупные горорда как раз более опасны. Если есть возможность - вывозите семьи в села.
11.07.2024 22:50 Ответить
не зовсім - це ще продовження гагагської справи Хйла по дітях ,продовження геноциду українців.
нажаль, нормалні євреї антирашисти, як й Аркадій,далі Холокосту не бачать геноциду ...
11.07.2024 23:24 Ответить
не буде нiяких справ. забудьте та не мрiйте про це!
11.07.2024 23:39 Ответить
та я ж про це саме - тут ми іграєм а тут рибу заворачіваєм... Євреї у США які втекли від совдепії, голосують за Трампа й вважають, що хйло вбиває СВОЇХ ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ
11.07.2024 23:47 Ответить
а так ... прекрасні співчуваючі люди ...
11.07.2024 23:49 Ответить
Будуть,****** ,обов"язково будуть ,рано чи пізно прийдеться відповісти за свої злочини проти народа України
12.07.2024 09:50 Ответить
Да!
С одним НЕ согласен - в селе безоПаснее, особенно если оно вдали от заводов, элеваторов и других заметных объектов.
Как раньше были "уроки труда" или "нвп" всякое, так государство обязано каждому городскому привить навыки, на случай если придется выживать в селе. - дрова, буржуйка, печка-шведка, огород, сад, еда естественная а не полуфабрикаты с конвеера и т.д.

Города-миллионники это братская могила, если осада или штурм с КАБами и градами. Чуть нарушена мирная среда - сотни тысяч на грани голода, жажды
12.07.2024 22:23 Ответить
Про таке повинні були думати і ті 73 % які зробили вибір 🤡по приколу між війною та миром ...які думали шо москва прийде їх любити
11.07.2024 22:50 Ответить
іван шо ти робиш на сайті ? вищючюєш порохоботів ? так такі як я, не приховуємо шо наш президент, Петро Порошенко ❤...не стібайся до мене , зі своєю практика тихого підїзду, в тебе тактика дешевого провокатора
12.07.2024 08:30 Ответить
На 3 му році війни усі ці пропагандонські підараси вже повинні були б співати караоке з Кабздоном, а не висиратися в мережах.
11.07.2024 22:52 Ответить
Мокшанец, земляк Кіріла, бабуїн русскага міра. Кровушки захотілось, зайва хромосома б'є в грудь.
11.07.2024 22:58 Ответить
Не треба вигадуувати велосипед - на подібні дії русні ( м'ягко кажучи) треба відповісти аналогічним способом, тобто знищити в рашкі три їхніх кацапських охмадіта ( враховуючи співвідношення населення рф і України 3:1)👈
Якщо це не робиться, то ця війна штучно створена і штучно продовжується якимось силами , чи колами.
А українців зробили піддослідними мишами👈
11.07.2024 23:00 Ответить
вбивати дітей то є кацапська фішка, попустись
12.07.2024 07:47 Ответить
На удар треба наносити удар. за вбитих українских дітей українці забов'зані вбивати кацапських личинок
12.07.2024 08:42 Ответить
Муйня полная!!!
У нас ракеты мало даже для приоритетных целей! Оставлять целой вражеские птськандеры и с-300 ради х.з. чего??
12.07.2024 22:26 Ответить
А де медійна сволота Буланова та борець з журналістами Малюк може пора роботою зайнятися а не квартирами иариися на поле,або в нас тільки мрія про мосад
11.07.2024 23:08 Ответить
Лысая небензя пургу несла, что это пвошная ракета попала в Охматдет. А эти даже уже и не отрицают, что это таки они - орки, кинули свою ракету.
11.07.2024 23:21 Ответить
Представник Ізраїлю Яшка Кедмі таке вже 10 років говорить,цей Яшка у іншого ізраїтеля Соловйова-Шапіро говорив десь і таке: достаточно 3-4 русскх брігад спецназа,что-би вся бендеровская сволочь добежала до польской граніци...Яшу ніхто не переслідує і не передає в Гаагу і суперрозвідниця Кірюша Буланова мовчить як риба. Про цього з Царьграду теж промовчить,а от про трансформатор,спалений десь у зачуханій кацапскій дєрєвнє розповість...
11.07.2024 23:31 Ответить
Малофєєв - ну і прізвище!
Краще вже Спермин.
11.07.2024 23:40 Ответить
тренер такий колись був, Едiк)))
11.07.2024 23:47 Ответить
З розряду "нечувана підлість большевиків".Те що русня в масі свої є нацистами зрозуміло вже давно, ще з закінчення ДСВ.Діди з рашки для того так завзято і воювали з Гітлером щоб прибрати конкурента і передати потім рашонацизм своїм потомкам
11.07.2024 23:43 Ответить
коцапня поменяла тактику, энергосектор уничтожен, доложили хутину, теперь взялись за минздрав.
11.07.2024 23:45 Ответить
Цікаво - усіх гандонів пропаганди знищіли... Щасття , цьомки, абнімашки... Усі 140 Тб дєбілів усвідомили, що були неправі..А ті літуни знову будуть пуляти куди скажуть... А їх то за що?
11.07.2024 23:47 Ответить
Все таки треба цю смердючу мразоту вирізати потроху,на довбаній балаландії за 200 "баксів" найняти наркомана чи алкаша не така вже й проблема,це Шапіро та "боброжерка" під охороною ходять,а от такі пропагандони рангом нижче зовсім беззахисні.
11.07.2024 23:50 Ответить
питання до гур, це їх фах
12.07.2024 07:49 Ответить
Ці просто досудово знищені мають бути... Буденно та без люті і знущаннь. Десь у берьозках Шукшина.
12.07.2024 00:21 Ответить
нарешті кацапські їблани усвідомили, що для орків тут, в Україні, немає друзів. Тільки вороги!! Споконвічні! І навіки! Ніколи вам орда дикунів не скорити Україну. Ви можете її окупувати, ви робили це багато разів впродовж багатьох сторіч. Ви можете нас усіх вбити, АЛЕ СКОРИТИ - НІКОЛИ! Особисто я до останнього подиху буду рашистів ненавидіти і проклинати. І я думаю я далеееко не одна така. Проклинати у віках!!
12.07.2024 00:30 Ответить
"Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери..."
12.07.2024 00:32 Ответить
что тебя чёрная болезнь взяла, что б ты и твои ******** испытали то , что наши дети, которых убили и лешили детства
12.07.2024 01:43 Ответить
зверхнацисти
якщо хтось колись, через віки
згадає, що кацапи можуть бути люди
хай його вдарить прокляттям нашим
із самісінької височини
12.07.2024 05:45 Ответить
Це зрозуміло. Їхня мета вбити якомога більшу кількість українців в будь якій точці куди вони можуть дотягнутись бо кожен українець для них це потенційний солдат який з ними воюватиме. Такий був підхід золотої орди і таким є підхід росії і китаю
12.07.2024 08:17 Ответить
Хан Бату и есть основатель их го(й)сударственности . Нет никаких оснований их тяглость вести от Руси ( Киевской державы) или Новгорода (торговой республики)
12.07.2024 20:25 Ответить
Нада дакаварівацца. Любая вайна заканчіваєцца мірнимі пєрєкаворамі...
12.07.2024 10:04 Ответить
Православный Малофьизм - фашизм.
Походу только Украина понимает что орков нужно лишить статуса "страна" и придумать статус "племя" или "зона строгово режима" !
Они никогда не заслужат право называться "нацией" и быть рядом с цивилизованным Человеком
12.07.2024 20:23 Ответить
 
 