Сайт "Царьград" путинского олигарха Малофеева одобряет удар по "Охматдету": "На той стороне нет людей". ФОТО

На российском сайте "Царьград", который принадлежит приближенному к Путину олигарху Константину Малофееву вышла статья "Детская больница - не случайность. Пора это признать и перестать бояться". В ней российский пропагандист Андрей Перла прямо пишет, что Россия намеренно убивает гражданское население Украины, потому что в Украине нет мирных жителей, все враги, и всех надо убить.

"Я знал, что так будет. Знал, что они перестанут стесняться, перестанут нести бред о "братских народах", в который не верят сами, и начнут откровенно призывать к геноциду. Потому что в России настоящий нацизм. И это не просто слова. Эта статья - наглядное тому доказательство", - отмечает Казанский.







Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.