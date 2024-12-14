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Порушення прав військових та дітей виявлено у Воловецькій лікарні на Закарпатті, - представництво омбудсмена. ФОТОрепортаж

У Воловецькій лікарні моніторингова група представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області виявила порушення прав військовослужбовців та дітей на охорону здоровʼя і належну медичну допомогу.

Про це представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області повідомило у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Порушення прав військовослужбовців

Як зазначається, порушення прав військовослужбовців на охорону здоровʼя та належну медичну допомогу, які після поранення проходили лікування у Воловецькій лікарні, виявили наприкінці вересня 2024 року. Йдеться про порушення у харчуванні, умовах перебування та реалізації держпрограм.

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Порушення прав військових та дітей у Воловецькій лікарні
Порушення прав військових та дітей у Воловецькій лікарні

Неякісне, незбалансоване харчування

На харчування одного військовослужбовця на добу було передбачено лише 49 грн, а на цивільну особу взагалі тільки 24 грн. У меню повністю відсутні риба та будь-яке м'ясо, окрім курятини, що суперечить нормам лікувального харчування, передбачених постановою Кабміну № 426.

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Негідні умови перебування

Палати для військових потребують капітального ремонту, вікна - заміни. Відсутні облаштовані санітарні кімнати: щоб справити природні потреби, пораненні, маломобільні захисники змушені спускатися на інший поверх до приймального відділення за допомогою інших пацієнтів.

Порушення прав військових та дітей у Воловецькій лікарні
Порушення прав військових та дітей у Воловецькій лікарні

Незадовільний стан реалізації державної програми безкоштовного зубопротезування та лікування захисників

Встановлено, що всі військові потребують зуболікування та зубопротезування, проте в лікарні інформація про державну програму безкоштовного лікування їм не надавалася, і це при тому, що лікарня має договір з НСЗУ в межах реалізації цього проєкту. Стоматологічне відділення занедбане, обладнання застаріле, а лікарі змушені купувати матеріали власним коштом.

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Порушення прав військових та дітей у Воловецькій лікарні
Порушення прав військових та дітей у Воловецькій лікарні

"Голова Воловецької громади і керівник лікарні в кінці вересня запевнили, що протягом двох місяців проведуть капітальний ремонт двох палат для військових, а також забезпечать належне харчування і медичну допомогу. Однак, під час повторного моніторингового візиту 13 грудня Представником Уповноважного в Закарпатській області встановлено, що жодного зобов’язання, окрім зміни харчування, не виконано", - розповіли в представництві омбудсмена.

Як зазначається, військові залишаються у занедбаних палатах, інформацію про державні програми лікування вкотре не доведено.

"Знову виявлено військовослужбовця, який потребує негайного зуболікування та протезування аж 22 зубів, однак йому інформацію про можливість безкоштовного зуболікування в лікарні не доведено", - наголосили в представництві.

Порушення прав військових та дітей у Воловецькій лікарні
Порушення прав військових та дітей у Воловецькій лікарні
Порушення прав військових та дітей у Воловецькій лікарні

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Порушення прав дітей

Виявлено порушення прав на охорону здоровʼя та належну медичну допомогу в дитячому відділенні.

Так, пацієнти змушені купувати ліки за власний кошт, при тому, що медичний препарат, на який лікарка виписала рецепт для придбання в приватній аптеці, є в Національному переліку основних лікарських засобів та надається безкоштовно.

Встановлено, що препарат наявний у достатній кількості в лікарні, і його закупівельна ціна становить 194 грн за пачку із 10 флаконів. Водночас у приватній аптеці, яка розташована безпосередньо в лікарні, цей самий препарат пропонується за ціною понад 500 грн, що значно перевищує реальну вартість і порушує права пацієнтів.

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Зазначається, що умови перебування дітей визнано негідними: вікна мають значні протяги та потребують заміни, стіни подерті, санвузли не обладнанні, лінолеум порваний, що унеможливлює створення комфортного мікроклімату для лікування дітей.

У представництві омбудсмена закликали керівництво громади та медичного закладу негайно вжити заходів, щоб забезпечити належні умови перебування та лікування у Воловецькій лікарні.

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Топ коментарі
+11
До полноты картины маслом ,опубликуйте фото домов главы Воловецкой громады и руководителя больницы.
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14.12.2024 19:45
+4
BBC

Більшість українців у випадку хвороби займаються самолікуванням - майже 60%.

З них 40% йдуть в аптеки й купують собі ліки, а 20% звертаються до народної медицини - чаї, трави, настоянки.

Лише третина опитаних зверталася до сімейного лікаря чи терапевта.

Основними причинами, чому люди не звертаються до лікарів, називають такі - кажуть, що знають, як лікувати певні симптоми, висока вартість лікування, недовіра до медиків та черги у лікарнях.
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14.12.2024 19:47
+4
а то шо гроші у громад забирають,омбудсмен не знає?
зате влада біла та пухнаста-он як стараються.
про виділені кошти шось я не прочитав,то шо,лікарям і персоналу за свої робить?
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14.12.2024 20:07
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Давно такого не було - і от знову......!
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14.12.2024 19:42 Відповісти
Ти про що саме?
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14.12.2024 19:46 Відповісти
читай тему вище....
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14.12.2024 19:47 Відповісти
Ще раз, для особо обдарованого- ЩО САМЕ ТИ ХОТІВ СКАЗАТИ?
Не дойде запитання, підійди до мамки, вона тобі розтлумачить.
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14.12.2024 19:51 Відповісти
Єдине що можна закинути головлікарю, це приховування препарату, який є у приватній аптеці.
А все інше, це лікарі повинні на свою заплатню побудувати стомат кабінет і оплатити зарплатню лікаря- стрматолога?
Туалети також персонал повинен збулувати?
Це ж лїдержавна лікарня.
Якщо є фінансові порушення, то не будндусменів безправних посилати а КРУ Мінфіну, чи як вгоо там тепер звецця
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14.12.2024 19:45 Відповісти
До полноты картины маслом ,опубликуйте фото домов главы Воловецкой громады и руководителя больницы.
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14.12.2024 19:45 Відповісти
Навіть якщо там палаци, далі що? У провінції - ВСІ лікарні у такому, чи гіршому стані. . Більше тооо-ти зайди у Київську лікарню Швидкої допомоги, там все таке ж як і у Воловю. Це системна проблемя якій 50 років.
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14.12.2024 19:49 Відповісти
Шааа! ШШШШа! Я тут експерт (Коваленко)
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14.12.2024 19:55 Відповісти
Проходимо, проходимо, товаришу, ваші санітари вас за рогом чекають
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14.12.2024 19:59 Відповісти
Бояришника випий і заспокойся, узкій....
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14.12.2024 20:01 Відповісти
Чувак, ти з'їхав з теми зверху стрічки, в "отмєстку"ирішив влізти у іншу дискусію , випаровуючи дим із усії дірок.
Розслабся, просто сліняй додому, на страну, с.у
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14.12.2024 20:05 Відповісти
ще соточку потягни - попустить...
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14.12.2024 20:07 Відповісти
Тобі ж сказано- додому, на рідну страну, с..у, там і картопєлька дешевша, і дєвкі на дойних корів схожі, все для тебе родноє, а то соваєшся на іноземеих сайтах, лисину протираєш
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14.12.2024 20:10 Відповісти
після 3-ї соточки боярішніка, по статистиці, галюники ці зникають - але може прийти "білочка"
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14.12.2024 20:14 Відповісти
Тобі росіянину видніше
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15.12.2024 00:16 Відповісти
BBC

Більшість українців у випадку хвороби займаються самолікуванням - майже 60%.

З них 40% йдуть в аптеки й купують собі ліки, а 20% звертаються до народної медицини - чаї, трави, настоянки.

Лише третина опитаних зверталася до сімейного лікаря чи терапевта.

Основними причинами, чому люди не звертаються до лікарів, називають такі - кажуть, що знають, як лікувати певні симптоми, висока вартість лікування, недовіра до медиків та черги у лікарнях.
показати весь коментар
14.12.2024 19:47 Відповісти
Майже половина українців - близько 50% - оцінює своє здоров'я як "добре" або "дуже добре". Утім самопочуття людей значно відрізняється залежно від регіону проживання і близькості від фронту.

Найкраще себе почувають жителі двох областей - Рівненської та Івано-Франківської, а найгірше - у Харківській, Запорізькій і Херсонській.

Такі дані наводить дослідження "Індекс здоровʼя. Україна", у якому взяли участь близько 10 тис. людей.
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14.12.2024 19:49 Відповісти
Главное дожить до окончания войны, а потом, если все эти и те, кто их ставил и покрывал, не будут навсегда изолированы от общества, то будущего у Украины не будет, это однозначно!
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14.12.2024 19:47 Відповісти
Облрембуд Лубинець усіх захистить своїми молитвами!
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14.12.2024 19:50 Відповісти
Напише листа дрібним почерком в ООН, щоб дали грошей на ремонт дерибан.
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14.12.2024 20:21 Відповісти
Та і Червоний Хрест попіклується як для надання шторок в душових для військовополонених кацапів.
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14.12.2024 20:33 Відповісти
Головні лікарі чомусь будують хатинки та купляють дорогі авто. За які гроші, цікаво?
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14.12.2024 19:51 Відповісти
Ето другоє...
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15.12.2024 02:27 Відповісти
Ну це ж не дороги, там асфальту не покладеш..
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14.12.2024 19:52 Відповісти
а то шо гроші у громад забирають,омбудсмен не знає?
зате влада біла та пухнаста-он як стараються.
про виділені кошти шось я не прочитав,то шо,лікарям і персоналу за свої робить?
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14.12.2024 20:07 Відповісти
Я БИ ПЕРЕВІРИВ БАНДИТИЗМ В ЦЬОМУ РАЙОНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНПРОКУРАТУРИ ТА СПЕЦСЛУЖБ !!!
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14.12.2024 20:14 Відповісти
Натомість ЗЕ роздає по 1000 гривень як підкуп виборців, для цього гроші знайшов, а для воїнів ЗСУ грошей немає.
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14.12.2024 21:18 Відповісти
Лікарні можна ремонтувати за податки на хабарі - подивіться на машинки якими медицина на роботу приїжджає
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14.12.2024 21:25 Відповісти
Але полоненим оркам умови утримання створили супер, як курорт (бо що скаже червоний хрест і чи не утискають права полонених). А українських героїв можна як не буть, а народу далі розповідай байки. Хоча з іншого боку народ і вибрав дану владу а тепер вигрібає (головне зробити правильні висновки на майбутнє) .
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14.12.2024 22:16 Відповісти
два рази передивився фото - і нічого незвичайного не зобачив !
У багатьох районних та нище медзакладах - стан ще гірший
Ліпше би представники Уповноваженого взялися та зробили ліпше , а не звіти та фотки у Фейсбуці постили
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14.12.2024 22:54 Відповісти
Це правда, цих фотографів- бугаїв в маляри і плиточники. Нехай від бундусмєна щось корисне зроблять. А то, фоторграфіві і контролерів більше ніж робітників порозводилося.
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15.12.2024 00:20 Відповісти
В усьому винна "зелена з ДЯДЬКАМИ капуста".!
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15.12.2024 11:03 Відповісти
Питання: кому належить аптека, яка знаходиться на території лікарні?
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15.12.2024 13:35 Відповісти
 
 