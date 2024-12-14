Порушення прав військових та дітей виявлено у Воловецькій лікарні на Закарпатті, - представництво омбудсмена. ФОТОрепортаж
У Воловецькій лікарні моніторингова група представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області виявила порушення прав військовослужбовців та дітей на охорону здоровʼя і належну медичну допомогу.
Про це представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області повідомило у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Порушення прав військовослужбовців
Як зазначається, порушення прав військовослужбовців на охорону здоровʼя та належну медичну допомогу, які після поранення проходили лікування у Воловецькій лікарні, виявили наприкінці вересня 2024 року. Йдеться про порушення у харчуванні, умовах перебування та реалізації держпрограм.
Неякісне, незбалансоване харчування
На харчування одного військовослужбовця на добу було передбачено лише 49 грн, а на цивільну особу взагалі тільки 24 грн. У меню повністю відсутні риба та будь-яке м'ясо, окрім курятини, що суперечить нормам лікувального харчування, передбачених постановою Кабміну № 426.
Негідні умови перебування
Палати для військових потребують капітального ремонту, вікна - заміни. Відсутні облаштовані санітарні кімнати: щоб справити природні потреби, пораненні, маломобільні захисники змушені спускатися на інший поверх до приймального відділення за допомогою інших пацієнтів.
Незадовільний стан реалізації державної програми безкоштовного зубопротезування та лікування захисників
Встановлено, що всі військові потребують зуболікування та зубопротезування, проте в лікарні інформація про державну програму безкоштовного лікування їм не надавалася, і це при тому, що лікарня має договір з НСЗУ в межах реалізації цього проєкту. Стоматологічне відділення занедбане, обладнання застаріле, а лікарі змушені купувати матеріали власним коштом.
"Голова Воловецької громади і керівник лікарні в кінці вересня запевнили, що протягом двох місяців проведуть капітальний ремонт двох палат для військових, а також забезпечать належне харчування і медичну допомогу. Однак, під час повторного моніторингового візиту 13 грудня Представником Уповноважного в Закарпатській області встановлено, що жодного зобов’язання, окрім зміни харчування, не виконано", - розповіли в представництві омбудсмена.
Як зазначається, військові залишаються у занедбаних палатах, інформацію про державні програми лікування вкотре не доведено.
"Знову виявлено військовослужбовця, який потребує негайного зуболікування та протезування аж 22 зубів, однак йому інформацію про можливість безкоштовного зуболікування в лікарні не доведено", - наголосили в представництві.
Порушення прав дітей
Виявлено порушення прав на охорону здоровʼя та належну медичну допомогу в дитячому відділенні.
Так, пацієнти змушені купувати ліки за власний кошт, при тому, що медичний препарат, на який лікарка виписала рецепт для придбання в приватній аптеці, є в Національному переліку основних лікарських засобів та надається безкоштовно.
Встановлено, що препарат наявний у достатній кількості в лікарні, і його закупівельна ціна становить 194 грн за пачку із 10 флаконів. Водночас у приватній аптеці, яка розташована безпосередньо в лікарні, цей самий препарат пропонується за ціною понад 500 грн, що значно перевищує реальну вартість і порушує права пацієнтів.
Зазначається, що умови перебування дітей визнано негідними: вікна мають значні протяги та потребують заміни, стіни подерті, санвузли не обладнанні, лінолеум порваний, що унеможливлює створення комфортного мікроклімату для лікування дітей.
У представництві омбудсмена закликали керівництво громади та медичного закладу негайно вжити заходів, щоб забезпечити належні умови перебування та лікування у Воловецькій лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
Не дойде запитання, підійди до мамки, вона тобі розтлумачить.
А все інше, це лікарі повинні на свою заплатню побудувати стомат кабінет і оплатити зарплатню лікаря- стрматолога?
Туалети також персонал повинен збулувати?
Це ж лїдержавна лікарня.
Якщо є фінансові порушення, то не будндусменів безправних посилати а КРУ Мінфіну, чи як вгоо там тепер звецця
Розслабся, просто сліняй додому, на страну, с.у
Більшість українців у випадку хвороби займаються самолікуванням - майже 60%.
З них 40% йдуть в аптеки й купують собі ліки, а 20% звертаються до народної медицини - чаї, трави, настоянки.
Лише третина опитаних зверталася до сімейного лікаря чи терапевта.
Основними причинами, чому люди не звертаються до лікарів, називають такі - кажуть, що знають, як лікувати певні симптоми, висока вартість лікування, недовіра до медиків та черги у лікарнях.
Найкраще себе почувають жителі двох областей - Рівненської та Івано-Франківської, а найгірше - у Харківській, Запорізькій і Херсонській.
Такі дані наводить дослідження "Індекс здоровʼя. Україна", у якому взяли участь близько 10 тис. людей.
ремонтдерибан.
зате влада біла та пухнаста-он як стараються.
про виділені кошти шось я не прочитав,то шо,лікарям і персоналу за свої робить?
У багатьох районних та нище медзакладах - стан ще гірший
Ліпше би представники Уповноваженого взялися та зробили ліпше , а не звіти та фотки у Фейсбуці постили