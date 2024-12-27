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Новини Фото Війна
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Фото, що визначили 2024 рік: три українські світлини потрапили до переліку The Guardian

Британське видання The Guardian опублікувало добірку світлин, що визначили 2024 рік. До переліку увійшли три фото з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тіла російських солдатів після штурму

Три українських фото увійшли до рейтингу The Guardian

Фото зроблено Костянтином Ліберовим у травні на Харківщині в перші дні наступу військ РФ на Вовчанськ.

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Витатуйовані руки командира

Три українських фото увійшли до рейтингу The Guardian

Фото Тома Пітера, зроблене на сході України, показує витатуйовані руки 38-річного командира підрозділу снайперcької підтримки Романа.

"Багато років тому він виїхав з України та оселився у Франції. Він сказав, що у нього є все, про що він коли-небудь мріяв, але потім почалася війна. Він відчував, що не міг би дивитися на себе в дзеркало, якщо би він відсиджувався в цей час. Тому він повернувся на Батьківщину, щоб воювати", - пише видання.

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Прощання біля меморіалу з бойовою медикинею Іриною Цибух

Три українських фото увійшли до рейтингу The Guardian

Фото Юлії Кочетової, зроблене у Львові.

Вона загинула 29 травня 2024 року, під час ротації на Харківському напрямку у віці 25 років. Ірина Цибух була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

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Автор: 

Велика Британія (5581) війна (1400) The Guardian (33) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+21
ФУ! Респект!
А я вже думав, що на:
фото 1 - Боневтік
фото 2 - дЄрмак
фото 3 - колективне фото 5-6 дефективних менеджерів
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27.12.2024 14:49
+9
ай-яй-яй
жодного відосіка найвеличнейшого
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27.12.2024 14:50
+9
Боневтіка злили в WC.
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27.12.2024 15:02
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ФУ! Респект!
А я вже думав, що на:
фото 1 - Боневтік
фото 2 - дЄрмак
фото 3 - колективне фото 5-6 дефективних менеджерів
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27.12.2024 14:49 Відповісти
Так і буде, але в топ ЗМІ від ОПи...
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27.12.2024 15:33 Відповісти
здатність бачити не всім дано, дано але не всім, бачити але не так дано, як просто видно всім (так би сказав кличко)
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27.12.2024 15:41 Відповісти
А вот сейчас прям обидно было.Сколько бюджетных денег вбухано в это фото,а о нем даже и не вспоминают.
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27.12.2024 16:44 Відповісти
"я ... не взнаю без гріма" - Смоктуновський?
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27.12.2024 16:49 Відповісти
Ну я віднесуся з розуміння до Вашої необізнаності,та да того що Ви сплутали цю хабалку з мужиком(що до речі досить легко,бо її таки добре попєрдоліло,як слушно зауважили поляки.
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27.12.2024 17:34 Відповісти
ай-яй-яй
жодного відосіка найвеличнейшого
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27.12.2024 14:50 Відповісти
там відосики не проходять - багато місця займають... на жорсткому диску!
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27.12.2024 14:55 Відповісти
Боневтіка злили в WC.
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27.12.2024 15:02 Відповісти
Він сам "злився"....
Не без допомоги дЄрмака! (не. можна хорошо виглядати на фоні лайна)
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27.12.2024 15:05 Відповісти
усі хто під кожною новиною пише про "боневтіка-ермака", так само писали в 19 році про "баригу-свінарчуки", від вас 0 користі
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27.12.2024 18:12 Відповісти
В целом да. Примерно так видят предназначение украинцев на Западе.
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27.12.2024 15:06 Відповісти
Ну тобі видніше чим ти там займаєшся
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27.12.2024 17:30 Відповісти
Світлина це що?
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27.12.2024 15:12 Відповісти
це як Паляниця , але тільки більш яскрава...
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27.12.2024 15:19 Відповісти
Фото.
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27.12.2024 15:25 Відповісти
Це антонім до темнини.
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27.12.2024 15:34 Відповісти
Жодного фото з доларовими диванами, чи з безчинствами ТЦК?!
Якісь однобокі "світлини"...
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27.12.2024 15:20 Відповісти
Фото № 2. Какая марка сигарет? На ум приходит только Pall Mall сто лет не видел, или West
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27.12.2024 15:22 Відповісти
Marvel.
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27.12.2024 15:38 Відповісти
camel?
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27.12.2024 18:23 Відповісти
Цибух б'є по серцю
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27.12.2024 15:48 Відповісти
дивує відмороженість коментів, виходячи із тематики світлин, особливо із рожами на смайликах .... коли б на собі пережили ті моменти, то мабуть не дозволили б таке блюзнірство...
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27.12.2024 16:18 Відповісти
 
 