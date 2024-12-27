Фото, що визначили 2024 рік: три українські світлини потрапили до переліку The Guardian
Британське видання The Guardian опублікувало добірку світлин, що визначили 2024 рік. До переліку увійшли три фото з України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Тіла російських солдатів після штурму
Фото зроблено Костянтином Ліберовим у травні на Харківщині в перші дні наступу військ РФ на Вовчанськ.
Витатуйовані руки командира
Фото Тома Пітера, зроблене на сході України, показує витатуйовані руки 38-річного командира підрозділу снайперcької підтримки Романа.
"Багато років тому він виїхав з України та оселився у Франції. Він сказав, що у нього є все, про що він коли-небудь мріяв, але потім почалася війна. Він відчував, що не міг би дивитися на себе в дзеркало, якщо би він відсиджувався в цей час. Тому він повернувся на Батьківщину, щоб воювати", - пише видання.
Прощання біля меморіалу з бойовою медикинею Іриною Цибух
Фото Юлії Кочетової, зроблене у Львові.
Вона загинула 29 травня 2024 року, під час ротації на Харківському напрямку у віці 25 років. Ірина Цибух була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.
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А я вже думав, що на:
фото 1 - Боневтік
фото 2 - дЄрмак
фото 3 - колективне фото 5-6 дефективних менеджерів
жодного відосіка найвеличнейшого
Не без допомоги дЄрмака! (не. можна хорошо виглядати на фоні лайна)
Якісь однобокі "світлини"...