Фото, що визначили 2024 рік: три українські світлини потрапили до переліку The Guardian

Британське видання The Guardian опублікувало добірку світлин, що визначили 2024 рік. До переліку увійшли три фото з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тіла російських солдатів після штурму

Фото зроблено Костянтином Ліберовим у травні на Харківщині в перші дні наступу військ РФ на Вовчанськ.

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Витатуйовані руки командира

Фото Тома Пітера, зроблене на сході України, показує витатуйовані руки 38-річного командира підрозділу снайперcької підтримки Романа.

"Багато років тому він виїхав з України та оселився у Франції. Він сказав, що у нього є все, про що він коли-небудь мріяв, але потім почалася війна. Він відчував, що не міг би дивитися на себе в дзеркало, якщо би він відсиджувався в цей час. Тому він повернувся на Батьківщину, щоб воювати", - пише видання.

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Прощання біля меморіалу з бойовою медикинею Іриною Цибух

Фото Юлії Кочетової, зроблене у Львові.

Вона загинула 29 травня 2024 року, під час ротації на Харківському напрямку у віці 25 років. Ірина Цибух була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

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